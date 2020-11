Οι περισσότεροι την γνωρίζουν από την επιτυχία της στο «New Girl» αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Πολλοί θαυμαστές έχουν λατρέψει την Zooey Deschanel μέσα από τον ρόλο της στο «Super Girl» σαν Jessica, το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι η Zooey είναι πολλά περισσότερα από αυτό το ρόλο. Έχει μια καταπληκτική φωνή, ωστόσο να ξέρεις, είναι γνωστή στο χώρο από τη δεκαετία του ’90.

Η Zooey είναι μια εξαιρετική ηθοποιός είναι όμως και μια αξιοθαύμαστη τραγουδίστρια και στιχουργός.

Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Θυμάσαι τα μουσικά albums που έχει κυκλοφορήσει; Δεν μιλάμε για ένα, ούτε για δύο αλλά για πέντε μουσικά album. Η μουσική της καριέρα την ήθελε στο πλευρό του M. Ward και μάλιστα οι δυο τους ονομάζονταν «She & Him». Το ντεμπούτο τους ήταν το 2008 με το «Volume One». Το 2010 ακολούθησε το «Volume Two», το 2011 το «A Very She & Him Christmas» το 2013 το «Volume 3». Ακολούθησε το «Classics» τo 2014 και τέλος το «Christmas Party» to 2016.

Είχε προταθεί για βραβείο Grammy το 2011. Η υποψηφιότητά της αφορούσε το «So Long» και θα κέρδιζε το βραβείο «Best Song Written for Visual Media».

Λέγεται ότι θα ήταν το πρόσωπο της Janis Joplin.Η ταινία με τίτλο «The Gospel According to Janis» είχε κανονιστεί και ήδη είχαν πέσει οι υπογραφές, σύμφωνα όμως με το TheTalko το 2006 η ταινία αναβλήθηκε. Τι κι αν υπήρχαν ελπίδες η ταινία να κυκλοφορήσει το 2012, τελικά ούτε αυτό έγινε.



Σε παλαιότερες συνεντεύξεις έχει τονίσει ότι έχει αρκετές αλλεργίες με αποτέλεσμα να κάνει συγκεκριμένη δίαιτα. Είναι αλλεργική στα αυγά, στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στη σόγια και στη γλουτένη σίτου. Ενώ ήταν κάποτε vegan, οι αυστηροί διατροφικοί της περιορισμοί δεν της επέτρεπαν να παραμείνει υγιής επομένως άλλαξε εντελώς τις διατροφικές της συνήθειες.

Το όνομά της προφέρεται «Zoe-ee» αλλά έχει μια πολύ μοναδική ορθογραφία σε αντίθεση με τα κοινά «Zoey» και «Zowie». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το όνομά της ήταν εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα του Zooey Glass από τη νουβέλα «Franny και Zooey» του J.D. Salinger.