Η εντυπωσιακή συλλογή δίσκων του Έλτον Τζον αγγίζει τα 135.000 αντίτυπα

Ο εντυπωσιακός αριθμός δίσκων που περιέχει στη συλλογή του αποτελείται από σπάνια αντίτυπα.

Ο διάσημος τραγουδοποιός, μουσικός και τραγουδιστής Elton John φημίζεται για το εκκεντρικό του γούστο αλλά και για τις εντυπωσιακές συλλογές του. Μια από αυτές είναι και η συλλογή με cd's και βινύλια που διαθέτει στο σπίτι του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Goldmine, ο Βρετανός μουσικός αποκάλυψε τον τεράστιο αριθμό άλμπουμ που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια και φυλά σαν κόρη οφθαλμού. Ο Elton John δήλωσε για τη συλλογή του με υπερηφάνεια: «Έχω πάνω από 120.000 CD και 15.000 δίσκους βινυλίου» είπε. «Είναι αποθηκευμένοι στα ράφια του σπιτιού μου, ώστε να έχω πρόσβαση σε ό,τι θέλω, όποτε το θέλω» εξήγησε.

Όσον αφορά τη μορφή που προτιμά, όταν ακούει μουσική o Σερ Έλτον Τζον τόνισε: «Προτιμώ σίγουρα τα LP».

Στη συνέντευξη ο Έλτον Τζον θυμήθηκε το πρώτο άλμπουμ που απέκτησε - ένα δίσκο της Ντόρις Ντέι που η μητέρα του τον αγόρασε ως ανταμοιβή μετά την επίσκεψή του σε οδοντίατρο για εξαγωγή δοντιού. Ωστόσο, είναι ένας δίσκος που δεν έχει πλέον.

«Πούλησα όλη την πρώτη μου συλλογή βινυλίου το 1989/90 για να συγκεντρώσω χρήματα, ώστε να μπορέσω να ιδρύσω το Ίδρυμα Elton John AIDS» διευκρίνισε.

Αποκάλυψε επίσης ποιος από τους πολλούς δίσκους βινυλίου είναι ο πιο πολύτιμος: «Ένα πρωτότυπο αντίτυπο του πρώτου άλμπουμ των Beatles (Please Please Me) με τη μαύρη και χρυσή ετικέτα της Parlophone».