Τελικά τι είναι αυτό που προσφέρει αυτό το κομμάτι;

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ολοένα και περισσότερες μελωδίες ηχούν στα αυτιά μας. Αν και κάπως διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού, το νόημα των εορτών παραμένει αναλλοίωτο. Σίγουρα πάντως, τα τραγούδια ευνοούν στην εμψύχωση μας.

Πολλά είναι τα Χριστουγεννιάτικα κομμάτια που στο πέρας των χρόνων παραμένουν… ύμνοι της εποχής, ωστόσο ένα από αυτά θεωρείται το απόλυτο τραγούδι. Ο τίτλος του γνωστός σε όλους και φυσικά αναφερόμαστε στο «All I Want For Christmas Is You».

Αυτό το κομμάτι, τόσο λόγω στίχων, όσο και μουσικής, έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου παγκοσμίως. Όπως φαίνεται το μαγικό φίλτρο είναι μυστικό, το μόνο σίγουρο όμως είναι πως το τραγούδι αυτό δεν είναι ένα απλό Χριστουγεννιάτικο κομμάτι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η ταλαντούχα ερμηνεύτρια αποκάλυψε το νόημα αυτού του track για εκείνη και θα τολμήσουμε να πούμε ότι μας βρίσκει σύμφωνες. Συγκεκριμένα, στο χριστουγεννιάτικο show της Apple TV+ «Mariah Carey’s Magical Christmas Special» η Mariah Carey έκανε μια… κατάθεση ψυχής.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες επιτυχίες στα charts και τις πωλήσεις η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε πως αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια τόσο για όλους μας, όσο και για εκείνη. Χαρακτηριστικά είπε: «Είναι ένα τραγούδι που σε μεταφέρει σε ευχάριστες αναμνήσεις. Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις που συνδέονται με το κομμάτι αυτό, όπως και ο κόσμος που το ακούει. Αυτό σημαίνει τα πάντα.»