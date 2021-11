YOU ARE HERE: Η μαγεία του να ζεις κάθε στιγμή εδώ και τώρα!

Αν χρησιμοποιείς αρκετά τα social media, τότε πιθανότατα βλέπεις καθημερινά εικόνες και βίντεο που σε παρακινούν να ζεις στο τώρα, να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία, να μην αφήνεις τις στιγμές να σε προσπερνούν. Και όπως είναι λογικό, όλα αυτά σε βάζουν αυτόματα στη διαδικασία να αναρωτηθείς: «Τελικά, απολαμβάνω τη ζωή μου στο έπακρό;».

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πόσο εύκολο είναι να ακολουθείς έναν mindful τρόπο ζωής, όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητας ανεβάζουν συνεχώς «ταχύτητα»; Άραγε πόσο εύκολο είναι να παραμένεις διαρκώς συντονισμένος στο «εδώ και τώρα» και να ζεις την κάθε στιγμή;

Αν αναλογιστείς λίγο περισσότερο τα συγκεκριμένα ερωτήματα, θα συνειδητοποιήσεις ότι στην πραγματικότητα, γνωρίζεις ήδη τις απαντήσεις. Και αυτό διότι βρίσκονται μέσα σου. Με λίγα λόγια, εσύ είσαι εκείνος που με τις επιλογές, τη στάση ζωής και τον τρόπο σκέψης σου, θα μπορέσεις να αποκτήσεις σταδιακά μία καθημερινότητα εμπνευσμένη από τη δύναμη της ενσυνειδητότητας. Κάπως έτσι, θα αρχίσεις να αξιοποιείς καλύτερα τον χρόνο σου και να ζεις στο τώρα.

Σε κάθε περίπτωση, αν όλα τα παραπάνω σου φαίνονται ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, παρακάτω έχω συγκεντρώσει μια λίστα από συμβουλές, έναν χρήσιμο οδηγό που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις έναν πιο ουσιαστικό και mindful τρόπο ζωής, ώστε να μην ξεχνάς πως YOU ARE HERE και αυτό είναι το μόνο που μετράει!

#1 Άφησε πίσω ένα λάθος του παρελθόντος που δεν μπορείς να αναιρέσεις

Το σημαντικότερο βήμα για να καταφέρεις να αφεθείς σε έναν απολαυστικό, mindful τρόπο ζωής είναι να σταματήσεις να αναλώνεσαι σε καταστάσεις που ανήκουν στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι πως πολλοί από εμάς έχουμε περάσει πολλά βράδια αναλογιζόμενοι πώς θα ήταν σήμερα τα πράγματα αν τότε -δηλαδή κάποια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν- είχαμε πράξει διαφορετικά όμως, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να χάνουμε άδικα τον ύπνο μας. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου, για κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις ακόμη και σήμερα, ωστόσο, είναι να επωφεληθείς από αυτό το λάθος, δηλαδή να πάρεις το «μάθημά» σου, ώστε να ζήσεις ένα καλύτερο σήμερα και να οραματιστείς ένα ακόμη καλύτερο αύριο.

#2 Επένδυσε σε ευέλικτες επιλογές που αναδεικνύουν τη μοναδικότητά σου

Οι επιλογές που κάνεις στην καθημερινότητά σου είναι εκείνες που σε βοηθούν να ελίσσεσαι στις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και να μπορείς να «ανασαίνεις», ώστε να μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Καλώς ή κακώς, οι αμέτρητες υποχρεώσεις εντός και εκτός γραφείου, δεν σου επιτρέπουν να είσαι πάντα ήρεμος, κεφάτος ή να ζεις στο τώρα, όσο θα ήθελες. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να κάνεις επιλογές που σε εκφράζουν απόλυτα, που σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα όταν οι καταστάσεις σε πιέζουν και κυρίως, που σου δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου. Και οι επιλογές που σε αντιπροσωπεύουν, ενώ σου εξασφαλίζουν άνεση και ελευθερία καθημερινά, είναι εκείνες που αφορούν στο στυλ σου, αφού τα ρούχα είναι για εσένα μία προέκταση του εαυτού σου. Αν αναζητείς, λοιπόν, την ελευθερία, την ευελιξία και τη μοναδικότητα μέσα από τα ρούχα σου, να ξέρεις πως μπορείς να τις ανακαλύψεις στη νέα, εντυπωσιακή καμπάνια του viral brand DIRTY LAUNDRY, «YOU ARE HERE», για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2021-2022. Μέσα από minimal γραμμές, απαλά και high-quality υφάσματα από 100% βαμβάκι, πυκνές και πλούσιες υφές, ολοκαίνουργιες αποχρώσεις και κλασικά best-seller χρώματα, θα ανακαλύψεις τα ιδιαίτερα ρούχα, δηλαδή τα passepartout φούτερ και τα t-shirt, τα διαχρονικά παντελόνια που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση και τα μοντέρνα, statement jacket, που αντιπροσωπεύουν τη μοναδικότητά σου. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο inclusive κύκλος της ζωής, δηλαδή η κίτρινη βούλα που αποτυπώνεται στις seasonal στάμπες της κολεξιόν με τον πιο δημιουργικό τρόπο, θα γίνει το «σημάδι» που θα σου θυμίζει κάθε φορά να ζεις στο εδώ και το τώρα!

#3 Μην προδικάζεις ένα μέλλον για το οποίο δεν γνωρίζεις τίποτα απολύτως

Ένας ακόμη λόγος που συχνά αποσυντονίζεσαι και δεν ζεις στο τώρα, είναι η επιθυμία και η βιασύνη σου να ανακαλύψεις το μέλλον. Για να καταλάβεις τι εννοώ, σκέψου απλώς πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να σκέφτεται… τι θα κάνεις μετά, ενώ βρίσκεσαι για καφέ με τους κολλητούς σου. Σε μία προσπάθεια να ελέγξεις το μέλλον, παραβλέπεις αυτό που έχει πραγματικά σημασία, δηλαδή το γεγονός πως είσαι εδώ, τώρα. Φυσικά, το ίδιο μοτίβο ισχύει και για σημαντικότερα πράγματα, όπως η καριέρα σου. Διότι μπαίνοντας στη διαδικασία να σκέφτεσαι πώς και τι θα συμβεί μελλοντικά, χάνεις τις ευκαιρίες που σου προσφέρει το τώρα και οι οποίες, μπορούν να σε οδηγήσουν στην «κορυφή». Μήπως, λοιπόν, να αφήσεις το μέλλον στην… ησυχία του, προσπαθώντας συγχρόνως να αποκομίσεις όσα περισσότερα μπορείς από το παρόν;

#4 Επίλεξε «συμμάχους» που κάνουν άνετη και εύκολη την καθημερινότητά σου

Για να απολαμβάνεις στο έπακρο την κάθε στιγμή, έχει σημασία να διαμορφώσεις μία άνετη και εύκολη καθημερινότητα, η οποία θα σου επιτρέπει να είσαι χαλαρός και ξέγνοιαστος. Για παράδειγμα, θυμήσου πόσα πρωινά έχεις περάσει αγχωμένος μπροστά από την ανοιχτή ντουλάπα, ψάχνοντας τι θα φορέσεις και τελικά, έφτασες αργοπορημένος στο γραφείο και η μέρα συνεχίστηκε στο ίδιο bad mood; Πόσο πιο εύκολα και εύρυθμα θα κυλούσε μία τέτοια ημέρα, αν είχες ήδη στην γκαρνταρόμπα σου μερικά ευκολοφόρετα κομμάτια με άνετο fit, όπως ένα puffer jacket, ένα μαλακό t-shirt, ένα crewneck φούτερ ή ένα full-zip hoodie, τα οποία συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους και συνθέτουν το απαραίτητο ζεστό layering για τα κρύα πρωινά του χειμώνα; Σε κάθε περίπτωση, να θυμάσαι πως επιλέγοντας «συμμάχους» που ενισχύουν την προσπάθειά σου για έναν mindful τρόπο ζωής, θα απαλλαγείς από τα μικρά εμπόδια που προκύπτουν στην καθημερινότητα και έτσι, θα μπορείς να «ξεζουμίζεις» κάθε δευτερόλεπτο που περνάει.

Τι κι αν οι ρυθμοί του σύγχρονου τρόπου ζωής σε αναγκάζουν να «τρέχεις» καθημερινά και να βρίσκεσαι διαρκώς σε έναν «μαραθώνιο» με τον χρόνο; Κάνοντας επιλογές που σε βοηθούν να αισθάνεσαι πιο άνετος, σε ωθούν να είσαι ο εαυτός σου και σου υπενθυμίζουν κάθε στιγμή ότι YOU ARE HERE, να είσαι σίγουρος πως σύντομα θα αποκτήσεις έναν τρόπο σκέψης, μία φιλοσοφία ζωής, που θα σου επιτρέπει να βιώνεις περισσότερο τη μαγεία της κάθε στιγμής.

