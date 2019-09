U2: Όταν οι Ιρλανδοί ρόκερ ξεσήκωναν την Ελλάδα (vids)

Οι U2, το πιο διάσημο συγκρότημα που βγήκε ποτέ από την Ιρλανδία, δημιουργήθηκε το 1976 στο σπίτι του Larry όταν τα μέλη του ήταν έφηβοι και με περιορισμένη μουσική κατάρτιση.

To αρχικό όνομα του συγκροτήματος ήταν "Feedback", ενώ ο αρχικός αριθμός των μελών του ήταν οκτώ. Το 1977 μετονομάστηκε, αρχικά σε "The Hype" και στη συνέχεια έλαβε το τελικό του όνομα, "U2", καθώς και την τελική του σύνθεση.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό, ξεχωρίζοντας για τον ήχο τους, την παθιασμένη φωνή του Bono και την υψηλή ποιότητα του ήχου της κιθάρας του Edge. Η επιτυχία των συναυλιών τους ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εμπορική, μέχρι το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1987, «The Joshua Tree», που εκτίναξε τη φήμη του συγκροτήματος «από ήρωες σε superstars» σύμφωνα με το μουσικό περιοδικό Rolling Stone.

Δείτε διάφορες στιγμές από την καριέρα τους στη gallery που ακολουθεί:

GALLERY 01 Ο Bono με τον Μπομπ Γκέλντοφ και τον Τόνι Μπλερ. ASSOCIATED PRESS

















Οι U2 εναρμονίστηκαν επιτυχώς με την επανάσταση της εναλλακτικής ροκ επαναπροσδιορίζοντας την εικόνα τους με το άλμπουμ του 1991 «Achtung Baby» και την περιοδεία που το ακολούθησε με τίτλο «Zoo TV Tour». Παρόμοιοι πειραματισμοί συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Από το 2000 κι έπειτα, ακολούθησαν έναν περισσότερο συμβατικό ήχο που συγκρατεί στοιχεία από τις προγενέστερες δουλειές τους. Τον Μάρτιο του 2009 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ τους με τίτλο "No Line On The Horizon" στο οποίο παραγωγή έχουν κάνει οι Brian Eno, Daniel Lanois & Steve Lillywhite.

Οι U2 έχουν πουλήσει διεθνώς περισσότερα από 140 εκατομμύρια albums και έχουν κερδίσει 22 Βραβεία Γκράμι, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλο συγκρότημα. Το 2005, η μπάντα εισήλθε στο «Rock and Roll Hall of Fame». Το Rolling Stone τους τοποθέτησε στο #22 της λίστας των 100 μεγαλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, σε ομαδικό και προσωπικό επίπεδο, πρωτοστάτησαν στον αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για σκοπούς κοινωνικού δικαίου, όπως στο πλευρό της Διεθνούς Αμνηστίας, της Καμπάνιας του Ο.Η.Ε., και της καμπάνιας του Bono με τίτλο «DATA» (Debt, AIDS, Trade in Africa).

Οι U2 στην Ελλάδα

Οι Ιρλανδοί ρόκερ έχουν επισκεφθεί για συναυλίες την Ελλάδα, δύο φορές.

Η πρώτη ήταν στη Θεσσαλονίκη το 1997, όταν και έδωσαν συναυλία στην παραλία της πόλης στο πλαίσιο της περιοδείας με τον τίτλο "Pop Mart Tour".

Οι U2 στη Θεσσαλονίκη:

Η δεύτερη ήταν 13 χρόνια αργότερα, το 2010, στην Αθήνα και το Ολυμπιακό Στάδιο, κάνοντας μια στάση στην "360 Tour" περιοδεία τους.

«Καληνύχτα και ευχαριστώ»

Ο Bono για την Ελλάδα:

Η συναυλία στην Αθήνα:

Και κάτι... εναλλακτικό.

Ο Bono τραγουδά στο γάμο της ανηψιάς του, που έγινε στην Ύδρα, αυτό το καλοκαίρι.