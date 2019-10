Η πρώτη κυρία του Μέριλαντ, Yumi Hogan συναντά τη Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη

Η ζωγράφος Μίνα Παπαθεοδώρου- Βαλυράκη συνεργάζεται με την Yumi Hogan στην έκθεση «WOMEN IN THE ARTS, A DIALOGUE ABOUT NATURE AND ENVIRONMENT» που εγκαινιάζεται την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 στις 19:00 στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ».