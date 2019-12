Η ΑΝΝΙΕ ξεκινά την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου!

Η συγκινητική ιστορία της μικρής ΑΝΝΙΕ ζωντανεύει στη σκηνή με λαμπερούς πρωταγωνιστές και μαγευτικά σκηνικά!

Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσεις κανείς!



Ένα υπερθέαμα για όλη την οικογένεια!

ANNIE

Από 13 έως 29 Δεκεμβρίου

στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

Σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου



Πρωταγωνιστούν

Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Νάντια Μπουλέ

Αργύρης Αγγέλου / Άρης Πλασκασοβίτης

Κατερίνα Στικούδη



Στον ρόλο της Annie οι μικρές:

Πέγκυ Μανωλά και Δανάη Τσούμου

Η ANNIE, το συγκινητικότερο μιούζικαλ όλων των εποχών έρχεται από 13 έως 29 Δεκεμβρίου στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ με την σκηνοθετική υπογραφή της Θέμιδας Μαρσέλλου και τους λαμπερούς πρωταγωνιστές: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Νάντια Μπουλέ, Αργύρη Αγγέλου/ Άρη Πλασκασοβίτη και Κατερίνα Στικούδη.



Η καταξιωμένη σκηνοθέτις Θέμις Μαρσέλλου, με τις μεγάλες επιτυχίες των μιούζικαλ Grease, Το μαγαζάκι του τρόμου, Annie, Rent, Fame, Μελωδία της ευτυχίας, Οικογένεια Addams, Jesus Christ Super Star, Mamma mia, Matilda κ.ά. στο ενεργητικό της, ξανασυναντά την Annie στη σκηνή του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ και μετατρέπει την ιστορία της σε ένα φανταστικό υπερθέαμα µε πολύ χορό και µουσική.



Με έναν 55μελή θίασο, που περιλαμβάνει, 27 ηθοποιούς – χορευτές, 20μελή ορχήστρα, 8 παιδιά και έναν σκύλο… η ΑΝΝΙΕ είναι το καλύτερο δώρο για τα παιδιά! Μια αξέχαστη χριστουγεννιάτικη εμπειρία για όλη την οικογένεια! Ένας υπέροχος συνδυασμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας! Μια πανδαισία αισθήσεων και συναισθημάτων που γεννιέται απ’ τα τραγούδια, τον χορό και το όραμα της μικρής Annie που ονειρεύεται έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Για να ξαναβρούμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας!



Έχοντας πιστούς συντρόφους της την επιμονή, την αισιοδοξία, τη χαρά και την πίστη στην καρδιά της, η μικρή Annie τραγουδά «Το αύριο πλησιάζει, ο ήλιος χαράζει και διώχνει το χθες μακριά…», και η ζωή της αλλάζει για πάντα!



Η ιστορία της μικρής Annie είναι μια ιστορία γεμάτη περιπέτεια που αγγίζει την ψυχή μικρών και μεγάλων. Ένα συγκινητικό, μουσικό και παραμυθένιο ταξίδι που μας μεταφέρει μαγικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων και μας θυμίζει ότι η ευτυχία μπορεί να βρεθεί στα πιο απρόσμενα μέρη!



Υπόθεση:

Πλησιάζουν Χριστούγεννα… Σε ένα ορφανοτροφείο της Νέας Υόρκης, ένα εντεκάχρονο κορίτσι και οι φίλες του ονειρεύονται να βρουν τη δική τους οικογένεια. Η μοχθηρή, όμως, διευθύντρια του ιδρύματος, Μις Χάνιγκαν (Μίρκα Παπακωνσταντίνου), τα προσγειώνει βίαια στην πραγματικότητα: είναι ορφανά και κανείς δεν νοιάζεται για αυτά.

Ώσπου μια μέρα, ένα από τα κορίτσια, η Annie, βλέπει τη ζωή της να αλλάζει: η Γκρέις Φάρελ (Νάντια Μπουλέ), η γραμματέας του δισεκατομμυριούχου ‘Ολιβερ Γουώρμπακς (Αλέξανδρος Μπουρδούμης), επιλέγει την Annie για να περάσει τα Χριστούγεννα στην έπαυλη του Γουώρμπακς.

Μόνο που η υποδοχή που της επιφυλάσσει ο Γουώρμπακς είναι πολύ διαφορετική από αυτή που περιμένει. Ο στρυφνός και αυστηρός Γουώρμπακς περιφρονεί ακόμα και την ύπαρξή της και ασχολείται με τις επιχειρήσεις του. Γρήγορα, όμως, η γλυκιά και χαμογελαστή Annie θα καταφέρει να του κλέψει την καρδιά. Ο σκληρός επιχειρηματίας συγκινείται από την ιστορία του κοριτσιού και αποφασίζει να την υιοθετήσει. Η πεισματάρα Annie θέλει να βρει την οικογένειά της και ο Γουώρμπακς θα είναι βοηθός της σε αυτή την αναζήτηση. Η χρηματική αμοιβή που υπόσχεται ο Γουώρμπακς στους γονείς της Annie δελεάζει την πανούργα Μις Χάνιγκαν, η οποία με τη βοήθεια του αδελφού της, Ρούστερ (Αργύρης Αγγέλου/ Άρης Πλασκασοβίτης), και της φίλης του, Λίλυ (Κατερίνα Στικούδη) θα σχεδιάσουν μια πλεκτάνη που θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή της μικρής.

Θα καταφέρει άραγε το Πνεύμα των Χριστουγέννων

να πραγματοποιήσει την ευχή της;

Η συνέχεια στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου!



Την μικρή ηρωίδα της Annie εμπνεύστηκε ο Χάρολντ Γκρέι (το 1924) φτιάχνοντας το κόμικ «Little Orphan Annie». Η μεταφορά του σε μιούζικαλ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού απέσπασε 7 βραβεία TONY και 6 βραβεία κριτικών (Drama Desk Award) εκ των οποίων και το Tony Award for Best Musical. Δεν είναι τυχαίο πως δυο από τα τραγούδια του μιούζικαλ, το «Tomorrow» και το «Hard-Knock Life» θεωρούνται από τα δημοφιλέστερα τραγούδια μιούζικαλ όλων των εποχών.

Στο πολυβραβευμένο μιούζικαλ που έχει αγαπηθεί παγκοσμίως από μικρούς και μεγάλους έκανε πρεμιέρα το 1976 στο Κονέκτικατ και τον αμέσως επόμενο χρόνο μπήκε στο Μπρόντγουεϊ. Υπολογίζεται από τους New York Times πως ανεβαίνει ετησίως μόνο στις ΗΠΑ 700 με 900 φορές.



Πρωταγωνιστούν:

Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Νάντια Μπουλέ

Αργύρης Αγγέλου/ Άρης Πλασκασοβίτης

Κατερίνα Στικούδη



Στο ρόλο της Annie οι μικρές:

Πέγκυ Μανωλά και Δανάη Τσούμου



Σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση- Διδασκαλία ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video design: Κάρολος Πορφύρης

Φωνητική διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης



Παραστάσεις:

Τετάρτη (25/12): 17.30

Πέμπτη (26/12): 14.30, 17.30

Παρασκευή (13/12, 20/12, 27/12): 17.30

Σάββατο (14/12, 21/12, 28/12): 14.30, 17.30

Κυριακή (15/12, 22/12, 29/12): 11.30, 14.30



Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη: 45 ευρώ

Α' Ζώνη: 32 ευρώ

Β' Ζώνη: 25 ευρώ

Γ' Ζώνη: 20 ευρώ

Δ' Ζώνη: 15 ευρώ

Ε' Ζώνη: 10 ευρώ



Εισιτήρια: https://www.viva.gr/tickets/theater/tae-kwon-do/annie/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/533985494045694/

Δείτε φωτογραφίες στην παρακάτω gallery: