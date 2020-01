Ζεστό χειροκρότημα για φωτεινά παραδείγματα στην απονομή των «Προσώπων της Χρονιάς 2019»

Για μία ακόμη χρονιά η ετήσια εκδήλωση «Πρόσωπα της Χρονιάς» που διοργάνωσε η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και το Ινστιτούτο Πρόσωπα έδωσε την δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει επιτεύγματα, πράξεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες που αξίζουν ένα δημόσιο ευχαριστώ και δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αγαπήσουμε και να αναδείξουμε την πόλη μας.

Ο οργανωτικός φορέας έκανε ένα ακόμη βήμα συνδέοντας φέτος τις απονομές με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που είχε επίσης την σφραγίδα πατρινών δημιουργών. Στην εορταστική βραδιά που είχε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη, συμμετείχαν πάνω από 1000 θεατές που κατέκλυσαν το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020.

«Δεν έχει σημασία τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, αλλά ο καθένας να προσφέρει ό,τι μπορεί. Κι αυτό είναι ένα στοίχημα που μπορούμε να το κερδίσουμε για τις επόμενες γενιές, ξεκινώντας από το σπίτι μας» είναι το μήνυμα που μετέφερε το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς Αλεξάνδρα Μαρτίνου, πρόεδρος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί που επιβραβεύθηκε για την άοκνη προσφορά της στηρίζοντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η Ένωση με τις δράσεις της βελτιώνει την καθημερινότητα 30.000 παιδιών παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας.

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Διευθυντής Σύνταξης της Εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κωνσταντίνος Μάγνης, η παρουσιάστρια του ΙΟΝΙΑΝ TV Ελένη Κίτσιου και ο ηθοποιός Γιάννης Τσάκωνας, οι οποίοι με έντεχνο τρόπο κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού κατά τις απονομές, που ανά κατηγορία, ήταν:

Κοινωνία

Η Κωνσταντίνα Μπουζινέκη που συμμετείχε στη διάσωση έξι Ισπανών τουριστών οι οποίοι το καλοκαίρι είχαν παρασυρθεί μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου, παραλαμβάνοντας το βραβείο της, το αφιέρωσε στην μητέρα της τονίζοντας ότι είναι δίπλα της σε κάθε βήμα της ζωής της.

Εκ μέρους του Τμήματος Πάτρας του σωματείου ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ το βραβείο παρέλαβε η πρόεδρος του Μαρία Μανουσάκη. Εξέφρασε χαρά κι ευγνωμοσύνη για όλους όσους στήριξαν με την ψήφο τους το Σωματείο κι επιβράβευσαν την προσφορά του. Αφιέρωσε το βραβείο στην Πρόεδρο Κατερίνα Παναγοπούλου και μετέφερε τον χαιρετισμό της από την Αμερική απ’ όπου βρίσκεται.

Στην ίδια κατηγορία διάκριση απέσπασαν οι αιγιώτες γιατροί Νίκος Σπηλιόπουλος και Γιώργος Αγγελόπουλος, που επιστρέφοντας από συνέδριο και στην αεροπορική διαδρομή Λισαβόνα- Ζυρίχη, κράτησαν στη ζωή μια επιβάτιδα που προσβλήθηκε από έμφραγμα την ώρα της πτήσης. Τόνισαν ότι η βραδιά ήταν γεμάτη από «παραδείγματα ανθρωπιάς ειλικρίνειας και προσφοράς». Και συνδέοντας τα με τη δική τους πράξη επεσήμαναν «την αξία και την αναγκαιότητα της ανθρώπινης αλληλεγγύης». Αφιέρωσαν το βραβείο τους στους μάχιμους γιατρούς που καθημερινά δίνουν τη μάχη ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, δουλεύοντας είτε στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων, είτε σε ιδιωτικά ιατρεία.

Διοίκηση

Ο Γιώργος Χρυσολούρης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και διευθυντής Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS) του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή την διάκριση και αφιέρωσε το βραβείο στους συνεργάτες του, οι οποίοι –όπως είπε- «είναι δυναμικοί κι εξωστρεφείς, αλωνίζουν την Ευρώπη και καταφέρνουν φέρνουν προγράμματα, δημοσιεύουν κι έχουν διεθνή παρουσία, γεγονός που καταφέρνουν με πολλή και οργανωμένη δουλειά». Ο κ. Χρυσολούρης και το Εργαστήριο του είναι συντονιστής μιας νέας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, της Κοινότητας Καινοτομίας «EIT Manufacturing» που έχει στόχο στην προώθηση των τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών.

Το Δίκτυο Σχολείων "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ" έχει ηλικία 23 χρόνια ζωής, με εμπνευστή τον Παναγιώτη Σταυρόπουλο. Στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και η γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέσω της άσκησης και της επαφής με την φύση. Μέχρι σήμερα στις δραστηριότητές τους έχουν συμμετάσχει 4000 παιδιά. Το βραβείο αφιερώθηκε στα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις του δικτύου. Η βράβευση τονίστηκε πως αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το δημόσιο σχολείο που προάγει τον πολιτισμό.

Εκπαίδευση-Έρευνα- Καινοτομία

Η Σοφία Χριστοπούλου Εκπαιδευτικός, φιλόλογος βραβεύτηκε για τη χρήση καινοτομικών μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία την οδήγησε στη δημιουργία ενός παραμυθιού – παιχνιδιού που βοηθάει τους μαθητές να γνωρίσουν τους ιστορικούς χώρους της περιοχής τους. Αφιέρωσε το βραβείο στους «ανήσυχους εκπαιδευτικούς που συνεχίζουν να ψάχνουν νέες μεθόδους και νέες δρόμους».

Η πατρινή Ομάδα Ρομποτικής με μέλη τις Μαρία Παναγοπούλου, Εύα Λαμπροπούλου και Μαρία Στεφανίδη, αφιέρωσαν το βραβείο στον προπονητή τους, εκπαιδευτικό Πάνο Βέρρα και όλους όσους τους στήριξαν με την ψήφο τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στους γονείς τους και σε όσοα πρόσωπα στάθηκαν δίπλα τους σε όλη την προσπάθειά τους.

Αθλητισμός

Η Ήλια Αλεξοπούλου που συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα Νεανίδων και βάζει πλώρη για την κορυφή της ρυθμικής γυμναστικής, ευχαρίστησε δημόσια τις προπονήτριες της Δήμητρα Κουτροπούλου και Ευρώπη Λώλου, όπως επίσης τις προπονήτριες της Εθνικής Ομάδας Ανσάμπλ, ενώ καταλήγοντας δεν έκρυψε την συγκίνηση της για το γεγονός ότι βραβεύθηκε στην πόλης της.

Πολυμελής υπήρξε η εκπροσώπηση του ΠΡΟΜΗΘΕΑ που παρέλαβε το βραβείο το νέο έτος να είμαστε σοφότερα τα νέα παιδιά να βρουν διέξοδο στον αθλητισμό. Ευχαρίστησαν για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας «τα καλύτερα, έρχονται…». Η ομάδα έγραψε Ιστορία, παίρνοντας την πανηγυρική πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Το 2019 έκλεισε με την ιστορική πρόκριση επί του «τριφυλλιού» στο Κύπελλο Ελλάδας.

Πολιτισμός

Η Νικολίτσα Σαμίκου μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου Τεμένης στα 8 της χρόνια, έκανε την έκπληξη. Έγραψε διήγημα, αποσπώντας το β' βραβείο παιδικού διηγήματος, με το έργο «Η πιστή φύλακας». Με αέρα μεγάλης δημιουργού, ευχαρίστησε τον διευθυντή της Κώστα Μεσσάζο και τους εκπαιδευτικούς της, ενώ αφιέρωσε τη διάκριση στον εκλιπόντα παππού της που πάντα δάκρυζε μόλις διάβαζε το διήγημά της.

Τη διάκριση για το Χορευτικό Δήμου Πατρέων παρέλαβε ο επικεφαλής χοροδιδάσκαλος Χρήστος Γιαννόπουλος σημειώνοντας ότι περισσότερα από 30 νέα παιδιά είναι οι δάσκαλοι του Τμήματος που διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του στην ανάδειξη και διάσωση των παραδοσιακών χορών.

Συγκινητική ήταν η ατμόσφαιρα κατά τις απονομές που έγιναν Τιμής Ένεκεν σε κάθε κατηγορία. Βραβεύτηκαν πρόσωπα που κρίθηκε ότι δεν απαιτείται να μπουν σε δημόσια αξιολόγηση, γιατί οι πράξεις τους βρίσκονται αυταπόδειχτα στο πεδίο του αναγκαίου επαίνου.

Ο αστυνομικός, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, παραλαμβάνει βραβείο "Τιμής Ένεκεν"

Ο καθηγητής Καρδιολογίας, Περικλής Νταβλούρος (κέντρο), απένειμε το βραβείο "Κοινωνία -Ομάδα" στους Αιγιώτες γιατρούς: Νίκο Σπηλιόπουλο και Γιώργο Αγγελόπουλο

Ειδικότερα, βραβεύτηκαν οι

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Γεννήθηκε στην Πάτρα πριν από 25 χρόνια. Έχει σύνδρομο down, και είναι νικητής στον αγώνα για μια φυσιολογική ζωή. Έχει πάρει μέρος στα Special Olympics στο αγώνισμα του handball όπου η ομάδα του απέσπασε το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο. Κάθε χρόνο λαμβάνει μέρος στο Run Greece Patras.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσα στο 2019 βραβεύτηκε για ένα τραύμα στο καθήκον. Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, είναι ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, κατά την καταδίωξη του τρομοκράτη Νίκου Μαζιώτη, μετά από ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς, στην Κλειτορία Αχαΐας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΗ: Πρόσφερε καταφύγιο σε δεκάδες παιδιά τα οποία μεγάλωσαν στη ζεστή αγκαλιά και με το απλόχερο χάδι της υπερπολύτεκνης μάνας της Πάτρας. Ανέλαβε εθελοντικά τη «Φωλιά του Παιδιού», όπου κατέληγαν παιδιά από το Δημοτικό Βρεφοκομείο που δεν τα έπαιρνε κανείς για υιοθεσία και διέθεσε όλο της το είναι. Κατάφερε με την αγάπη της και την αυτοθυσία της να μετατρέψει το κρύο κτίριο της οδού Μαιζώνος, στην πιο ζεστή στέγη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΗΣ: Περιέγραψε το σύνδρομο Κούνης (Kounis syndrome), το οποίο περιλαμβάνει έμφραγμα μετά από αλλεργική αντίδραση. Το σύνδρομο αρχικά πρό 20ετίας δεν έτυχε αναγνώρισης, αλλά βαθμιαία τα περιστατικά άρχισαν να αυξάνονται, ώσπου την τελευταία 5ετία αναγνωρίστηκε διεθνώς και περιλαμβάνεται πλέον από τη διεθνή καρδιολογική κοινότητα στις αναγνωρισμένες αιτίες εμφράγματος. Ο Νικόλαος Κούνης τιμήθηκε για αυτή την ανακάλυψη από την Αμερικανική, Ευρωπαϊκή και Ελληνική καρδιολογική εταιρεία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ: Πρωτοπόρος επιστήμονας, ανήσυχος ερευνητής και εξαιρετικός Δάσκαλος. Διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό έργο στην Επεμβατική Ακτινολογία. Ο Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας βραβεύτηκε κατά την διάρκεια του CIRSE Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe 2014, στη Γλασκώβη, ως Distinguished Fellow του CIRSE (Εξέχον Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καρδιαγγειακής και Επεμβατικής Ακτινολογίας) για τη συνολική του προσφορά στον τομέα του.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΛΥΤΡΑ: Η γυναίκα πίσω από την ημέρα κράνους. Στηρίζει με την ψυχή και την παρουσία της μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του γιου της Γιώργου Νταγιούκλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο οδηγωντας μοτοσικλέτα. Η Γλυκερία Λύτρα έχει βάλει στόχο τη διάδοση του μηνύματος «το κράνος σώζει τη ζωές».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΟΡΟΣ: Διατρέχει μία τεράστια πορεία στο χώρο της Βυζαντινής Μουσικής, σε μια διαδρομή πάνω από σαράντα χρόνια. Αναγνωρισμένος καθηγητής μουσικής, αλλά και διακεκριμένος Πρωτοψάλτης της Ευαγγελίστριας. Σαν Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, έχει επιμεληθεί υποδειγματικά την άψογη λειτουργία του Ιδρύματος.

Ποιοι απένειμαν τα βραβεία:

Τις απονομές κατά σειρά έκαναν οι Θεόδωρος Λουλούδης εκδότης της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών Οδυσσέας, Ζώρας πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Τσουβάλας γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Νίκος Χατζηνικολάου εκπρόσωπος Pfizer, Ηρώ Τσιμπρή διευθύντρια της Αναπτυξιακή Αχαΐας, Πάνος Σόμπολος Δημοσιογράφος - πρώην Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ και Συγγραφέας, Θεόδωρος Καρούτζος εκπρόσωπος Affidea, Νίκος Μαντζούφας γενικός γραμματέας ΣΔΙΤ, Γιάννης Καρβέλης Διοικητής 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Μαρίνα Ριζογιάννη- Αρχισυντάκτρια εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Νίκος Αργυρόπουλος διεθνής μπασκετμπολίστας, Χρήστος Χριστοδούλου διαιτητής μπάσκετ, Βαγγέλης Γερογιάννης Επικεφαλής Αθλητικού Τμήματος εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Μαρία Τσουκαλά πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ, Τσεζάρις Γκραουζίνιτς Πρώην Διευθυντής Δραματικης Σχολής ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Ανίτα Κουμούση Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Περικλής Νταβλούρος καθηγητής Καρδιολογίας, Μαριάννα Σταματιάδου Πρόεδρος Φίλων ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και Άννα Μαστοράκου Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου.

Την Κριτική Επιτροπή στον θεσμό «Πρόσωπα της Χρονιάς» για το 2019, αποτέλεσαν οι

· Αναστασία Κουμούση, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

· Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών

· Περικλής Νταβλούρος, Καθηγητής Καρδιολογίας τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

· Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

· Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

· Ηρώ Τσιμπρή, Διευθύντρια «Αναπτυξιακή Αχαΐας»

· Μαρία Παναγιωτακοπούλου, Εκπαιδευτικός/συγγραφέας

· Μαρίνα Ριζογιάννη, Δημοσιογράφος – Αρχισυντάκτρια Εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

· Βαγγέλης Γερογιάννης, Δημοσιογράφος- Συντονιστής Αθλητικού Τμήματος Εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Η τελετή απονομών «Πρόσωπα της Χρονιάς» θα προβληθεί σε επανάληψη από το ΙΟΝΙΑΝ TV, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 22.30.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ



Σύλληψη - Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σχεδιασμός Σκηνικού - Βραβείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ

Κείμενα παρουσιαστών: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

Φωτισμοί: ΦΑΝΗΣ ΔΙΠΛΑΣ

Ενορχήστρωση: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΣΤΑΣ

Φωτογραφία: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Σκηνοθεσία Βίντεο: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

VIDEO- A/VPRODUCTION: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΝΑΞΗΣ

Φωτογράφιση – Βιντεοσκόπηση BACKSTAGE: : ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Ηχογράφηση – Μίξη - Mastering: NoiseBox Studio

Φωτιστική - Ηχητιή Επιμέλεια: ΝΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

OFFICIAL BROADCASTER: ΙΟΝΙΑΝ

ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:



Τραγούδι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ

Πιάνο: ΗΛΙΑΣ ΓΟΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΦΕΝΤΚΟ

DJ: ΝΙΚΟΣ ΔΙΑµΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

και οι

µαθητές του M.A. School Of Performing Arts

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 2019

(ΕΚΔΟΣΗ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΕΚΔHΛΩΣΗ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΥΝΕΔΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Οργάνωση: ΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ

Γραμματεία: ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ

Προσκλήσεις - Ταξιθεσία: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΜΠΑ

ΣΥΛΛΗΨΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΛΑΝΙΑΔΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΙΣΤΙ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΤΕΛΙΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΚΩΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΠΕΡΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ, ΠΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

Η ταυτότητα της εκδήλωσης

Διοργάνωση

Πελοπόννησος

Ινστιτούτο Πρόσωπα