Netflix: Ετοιμάζει σειρά με τίτλο «Social Distance» - Θα γυριστεί από τα σπίτια των συντελεστών

Η έκφραση της εποχής είναι φυσικά το Social Distancing, η Κοινωνική Αποστασιοποίηση, δηλαδή, που προκάλεσε ο κορονοϊός. Ήταν θέμα χρόνου έως ότου βρει το δρόμο της για την τηλεόραση και αυτό ετοιμάζεται να κάνει το Netflix, που εμπιστεύεται για τη σειρά με τίτλο «Social Distance» τη δημιουργό της πολύ επιτυχημένης σειράς «Orange is the New Black».