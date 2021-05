Binge watching… στους «42°C»: Γιατί αξίζει να δούμε back to back όλη τη νέα σειρά της COSMOTE TV

Ένα μυστήριο σε ένα ελληνικό νησί. Δύο θάνατοι, ένας στο παρελθόν και ένας στο παρόν, που μοιάζουν να μην είναι τυχαίοι. Μια νέα κοπέλα και μια μυστικοπαθής οικογένεια. Ένας αστυνομικός που προσπαθεί να διαλευκάνει το μυστήριο και μια κοινωνία που μοιάζει να τον εμποδίζει. Όλα αυτά κάτω από τον καυτό ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Με λίγα λόγια, υπόθεση που κεντρίζει το ενδιαφέρον, εικόνα που κερδίζει τον τηλεθεατή και πολυδιάστατοι ήρωες. Τι άλλο χρειάζεται μια σειρά για να τραβήξει την προσοχή μας και να γίνει το επόμενο binge-watch μας;

Και τα τρία αυτά στοιχεία φαίνεται να έχει το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ 8 επεισοδίων της COSMOTE TV, με τίτλο «42°C», που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00.

Ήδη από το τρέιλερ ακόμα, η εικόνα της σειράς παραπέμπει σε κινηματογραφική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών μας.

Το καστ

Στους «42οC», καταξιωμένοι ηθοποιοί και νέα ταλέντα δίνουν «πνοή» σε εύθραυστους χαρακτήρες που φτάνουν στα όριά τους. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι: Χρήστος Λούλης, Κατερίνα Λέχου, Έμιλυ Κολιανδρή, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Theo Alexander και Μπέτυ Αποστόλου. Το καστ συμπληρώνεται από μία ομάδα νέων και ανερχόμενων ηθοποιών: Ναταλία Swift, Κώστας Νικούλι, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Μαριέλλη Μανουδάκη, Σεμίραμις Αμπατζόγλου, Στεφανία Σωτηροπούλου και Μαρία-Θαλασσινή Μποσταντζόγλου.

Ανατρεπτική πλοκή

Στους «42°C» βλέπουμε τη Λένα (Ναταλία Swift), μια νέα κοπέλα που επιστρέφει στο νησί της, έξι χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας της (Μπέτυ Αποστόλου). Το ίδιο βράδυ, στο ίδιο σημείο που είχε σκοτωθεί η μητέρα της, βρίσκεται νεκρή η αδερφή της Άννα (Σεμίραμις Αμπατζόγλου). Τότε η Λένα ξεκινά μια αγωνιώδη προσπάθεια να μάθει έχει συμβεί: Τυχαίο γεγονός ή προμελετημένη πράξη; Ποιος γνωρίζει και ποιος κρύβει πράγματα; Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει την αλήθεια, η Λένα θα ξανασυναντήσει τον εφηβικό της έρωτα, τον Νίκο (Κώστας Νικούλι). Παράλληλα, θα έρθει αντιμέτωπη με την οικογένειά της και τις μνήμες που σιγά-σιγά γυρίζουν να την στοιχειώσουν.

Ο τοπικός αστυνόμος (Χρήστος Λούλης), θα προσπαθήσει να ανακαλύψει την αλήθεια σε μια ιστορία θανάτου, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Βασικά κομμάτια του παζλ μυστηρίου, οι θείες της Λένας (Κατερίνα Λέχου, Έμιλυ Κολιανδρή), που προσπαθούν να έχουν πάντα τον έλεγχο της οικογένειας. Αντίστοιχα, o θείος της (Theo Alexander), κρύβει καλά ένα σκοτεινό μυστικό. Από την άλλη ο πατριός της (Αλέξανδρος Λογοθέτης), ανακαλύπτει το βάθος της υποκρισίας μιας οικογένειας που νόμιζε ότι γνώριζε.

Creator της σειράς είναι η Ναταλύ Δούκα. Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο βραβευμένος Γιώργος Παπαβασιλείου που έχει στο ενεργητικό του, μεταξύ άλλων, τις παραγωγές Slave, Der Bergdoktor, The stormtide, Special Unit. Το σενάριο έχουν γράψει οι Σέργιος Κωνσταντινίδης και Κάλλια Παπαδάκη, ενώ στην πρωτότυπη μουσική επένδυση συναντάμε τον Σταύρο Μαρκόνη, που το 2019 κέρδισε το πρώτο Buma Award για τη σειρά «Ik Weet Wie Je Bent».

Η νέα σειρά μυθοπλασίας θα κάνει πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00 στο κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD. Τα οκτώ επεισόδια θα παίξουν back to back -για binge watching όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.