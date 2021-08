Οι must-see ταινίες του 2021 (μέχρι τώρα)

Η αφρόκρεμα των ταινιών του 2021 σύμφωνα με το υψηλό σκορ που σημειώνουν στο Rotten Tomatoes.

To 2020 ήταν η πιο ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών και για την κινηματογραφική βιομηχανία. Τα σινεμά έκλεισαν, τα γυρίσματα σταμάτησαν και δεκάδες κυκλοφορίες ταινιών αναβλήθηκαν μέχρι νεοτέρας. Το 2021, οι δυσκολίες και τα lockdown συνεχίστηκαν, ωστόσο η κατάσταση όσον αφορά τις παραγωγές παρουσίασε μικρή βελτίωση με το άνοιγμα των κινηματογράφων και την κυκλοφορία ταινιών σε πλατφόρμες streaming. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια τι πρόκειται να συμβεί το αμέσως επόμενο διάστημα ή πότε ο κινηματογράφος θα επιστρέψει στην κανονικότητα.

Καθώς διανύουμε το δεύτερο μισό του 2021, ας ρίξουμε μια ματιά στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, σύμφωνα τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στο Rotten Tomatoes. Οι ταινίες που επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε παρακάτω σημειώνουν σκορ πάνω από 90%.



Pig

O Νίκολας Κέιτζ προσπαθεί να ξαναβρεί το γουρούνι που του έχουν απαγάγει.

Σκηνοθεσία: Μίχαελ Σαρνόσκι

Διάρκεια: 92 λεπτά

Βαθμολογία: 97%



Summer of Soul

Ντοκιμαντέρ για το θρυλικό Harlem Cultural Festival του 1969 όπου μεταξύ άλλων εμφανίστηκαν οι Νίνα Σιμόν, Στίβι Γουόντερ, κ.ά.

Σκηνοθεσία: Αχμίρ Καλίμπ Τόμπσον

Διάρκεια: 117 λεπτά

Βαθμολογία: 99%

In the Heights

Κινηματογραφικό μιούζικαλ που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Λιν Μάνουελ Μιράντα.

Σκηνοθεσία: Τζον Μ. Τσυ

Διάρκεια: 143 λεπτά

Βαθμολογία: 95%



In & Of Itself

Η ταινία υπόσχεται ότι κάτι τέτοιο δεν έχετε παρακολουθήσει ποτέ πριν. Θα το βρείτε στο Hulu.

Σκηνοθεσία: Φρανκ Οζ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Βαθμολογία: 100%

Judas and the Black Messiah

Δραματική ταινία για το κίνημα του Black Power. Ο Ντάνιελ Καλούγια που υποδύθηκε τον Πάνθηρα Φρεντ Χάμπτον, κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Σκηνοθεσία: Σάκι Κινγκ

Διάρκεια: 126 λεπτά

Βαθμολογία: 96%



Shiva Baby

Πρόκειται για μια καυστική κωμωδία που ξεκίνησε ως ταινία μικρού μήκους και αναμένεται να συζητηθεί.

Σκηνοθεσία: Έμα Σέλιγκμαν

Διάρκεια: 77 λεπτά

Βαθμολογία: 97%



Luca

To νέο animation της Pixar/Disney είναι μια ιστορία για τη φιλία που θα παρακολουθήσει ευχάριστα όλη η οικογένεια.

Σκηνοθεσία: Ενρίκο Καζαρόσα

Διάρκεια: 100 λεπτά

Βαθμολογία: 90%

Νο Sudden Move

Το ατμοσφαιρικό φιλμ νουάρ μυστηρίου έκανε πρεμιέρα στο HBO Max.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Βαθμολογία: 91%



Billie Eilish: The World's a Little Blurry

Η ταινία προσφέρει μια βαθιά ματιά στην πορεία της Μπίλι Άιλις πάνω και κάτω από τη σκηνή. Επίσης καταγράφει τη δημιουργία του ντεμπούτου άλμπουμ της When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Σκηνοθεσία: Ρ. Τζ. Κάτλερ

Διάρκεια: 141 λεπτά

Βαθμολογία: 96%

Saint Maud

Ψυχολογικό θρίλερ με υποβλητική και σκοτεινή ατμόσφαιρα που σίγουρα θα απολαύσουν οι φαν του είδους. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Βρετανίδας Ρόουζ Γκλας έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Σκηνοθεσία: Ρόουζ Γκλας

Διάρκεια: 84 λεπτά

Βαθμολογία: 93%



The White Tiger

Bασισμένο στο βραβευμένο με Booker βιβλίο του Αραβίντ Αντίγκα. Η ταινία είναι διαθέσιμη στο Netflix

Σκηνοθεσία: Ραμίν Μπαχρανί

Διάρκεια: 126%

Βαθμολογία: 91%



Together Togerher

Μια νεαρή γυναίκα γίνεται παρένθετη μητέρα για έναν άνδρα 40 ετών. Η ταινία χωρίζεται σε τρία μέρη, όπου καθένα αντιστοιχεί σε κάθε τρίμηνο της εγκυμοσύνης της ηρωίδας.

Σκηνοθεσία: Νικόλ Μπέκγουιθ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Βαθμολογία: 91%



Sweat

Δράμα που ξεκινάει σαν μία απεικόνιση της τρέλας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και στη συνέχεια παίρνει μια πιο σκοτεινή και αναπάντεχη στροφή.

Σκηνοθεσία: Μάγκνους φον Χορν

Διάρκεια: 107

Βαθμολογία: 98%

The Disciple

Η βραβευμένη ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βενετίας και είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Σκηνοθεσία: Καϊτάνια Τάμχεϊν

Διάρκεια: 127 λεπτά

Βαθμολογία: 95%



The Sparks Brothers

Με αυτό το ντοκιμαντέρ θα μάθετε τα πάντα για τους Sparks, την μπάντα των αδελφών Ρον και Ράσελ Μάελ, όπως ότι είναι Καλιφορνέζοι και όχι Βρετανοί.

Σκηνοθεσία: Έντγκαρ Ράιτ

Διάρκεια: 135 λεπτά

Βαθμολογία: 95%

Plan B

Το κινηματογραφικό σκηνοθετικό ντεμπούτο της Νάταλι Μοράλες με μια νεανική κωμική περιπέτεια.

Σκηνοθεσία: Νάταλι Μοράλες

Διάρκεια: 108 λεπτά

Βαθμολογία: 96%

