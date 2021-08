Ο Ρόρι Γκάλαχερ ψηφίστηκε ως «ο σπουδαιότερος μουσικός της Ιρλανδίας»

Αφήνοντας πίσω του τους U2 και τους Thin Lizzy.

Η εμβληματική φιγούρα της μπλουζ ροκ Ρόρι Γκάλαχερ υποσκέλισε τους U2 και τους Thin Lizzy και ανακηρύχθηκε «Σπουδαιότερος Μουσικός Καλλιτέχνης της Ιρλανδίας» σε ψηφοφορία που διεξήγαγε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δουβλίνου Newstalk.

Η αναγνώριση αυτή συμπίπτει με σειρά επανεκδόσεων για τα 50 χρόνια από το άλμπουμ με το οποίο έκανε το 1971 το ντεμπούτο του ο Rory.

Στους φανατικούς θαυμαστές του Γκάλαχερ προσφέρεται και άλλος ένας εορτασμός των 50 χρόνων, καθώς το Museum of Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο τιμά τη «χρυσή επέτειο» του Reading Festival με την έκθεση «The 1971 Reading Festival: For the First Time».

Το Φεστιβάλ είναι εδώ και χρόνια μια από τις μεγαλύτερες μουσικές εκδηλώσεις της Βρετανίας. Πηγή έμπνευσης για την επωνυμία της έκθεσης ήταν το άλμπουμ «For the Last Time», με το οποίο ο Ιρλανδός μουσικός έκανε ντεμπούτο το 1971. Με επιμέλεια της φωτογράφου της ροκ μουσικής σκηνής Jill Furmanovsky, η έκθεση αφηγείται την ιστορία του πρώτου Reading Festival ενώ παρουσιάζει αντικείμενα από το αρχείο του Gallagher, συμπεριλαμβανομένων της Fender Telecaster κιθάρας που είχε το 1966 και ενός ενισχυτή Vox AC30.