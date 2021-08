H διάσημη γυναικοπαρέα του Sex and the City είναι και πάλι τετράδα

Βρέθηκε η ηθοποιός που θα καλύψει το κενό της Κιμ Κατράλ στο reboot του Sex and the City.

Η Νικόλ Άρι Πάρκερ θα είναι η ηθοποιός που θα συμπληρώσει το καρέ, στο επερχόμενο reboot του Sex and The City. Συγκεκριμένα, η Άρι Πάρκερ γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά Empire, θα είναι το τέταρτο μέλος της πασίγνωστης γυναικείας παρέας, αναπληρώνοντας το κενό που έχει αφήσει η Κιμ Κατράλ μετά την άρνησή της να επιστρέψει στον ρόλο της Σαμάνθα.

Μάλιστα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανήρτησε στο Instagram τρεις φωτογραφίες που δείχνουν τις τέσσερις ηθοποιούς στα γυρίσματα της σειράς τα οποία συνεχίζονται στη Νέα Υόρκη.

Η Άρι Πάρκερ θα υποδυθεί την ντοκιμαντερίστρια Λίσα Τοντ Γουέξλεϊ και θα γίνει η νέα κολλητή της Κάρι Μπράντσο. Αξίζει να θυμίσουμε ότι στο καστ προστίθεται επίσης και η βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρεζ, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά Grey’s Anatomy.

Όπως γνωρίζουμε ήδη, το reboot θα έχει τίτλο Just Like That με τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις να επιστρέφουν στους ρόλους που αγαπήσαμε. Η μίνι σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες στο HBO Max, ενώ όπως όλα δείχνουν θα πάρει το «πράσινο φως» και για δεύτερη σεζόν.



