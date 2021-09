Η Πενέλοπε Κρουζ νιώθει το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο και εμείς ξέρουμε γιατί

Όσα είπε η Πενέλοπε Κρουζ στη συνέντευξη Τύπου του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

O Πέδρο Αλμοδόβαρ και η Πενέλοπε Κρουζ έκαναν όλα τα φλας των φωτογράφων να αστράφτουν στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Μετράει χρόνια αυτή η κολόνια για το δίδυμο που δεν μπορεί να κρύψει την αγάπη, το θαυμασμό και την εκτίμηση που τρέφει ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε ο Ισπανός σκηνοθέτης δεν έκρυψε ποτέ ότι στο πρόσωπο της γοητευτικής Ισπανίδας έχει βρει τη «μούσα» του. Έτσι, η Πενέλοπε έχει κάθε λόγο να νιώθει «το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο», όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η ίδια.

«Νιώθω να είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο που δουλεύω μαζί του για τόσα πολλά χρόνια. Μου έχει δώσει τόσες ευκαιρίες, τόσους χαρακτήρες και τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους αλλά και από εμένα την ίδια», δήλωσε η Κρουζ για τον αγαπημένο της σκηνοθέτη.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που ουσιαστικά την ενέπνευσε να πάει σε θεατρική σχολή όταν ήταν στην εφηβεία. Δύο χρόνια μετά, η Κρουζ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Αλμοδόβαρ, για έναν ρόλο. Πριν κλείσουν το τηλέφωνο τού είπε πως ήταν πολύ μικρή για παίξει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. «Τότε εκείνος μου είπε ότι θα έγραφε έναν άλλο για εμένα!».

O Πέδρο Αλμοδόβαρ και η «μούσα» του Πενέλοπε Κρουζ στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας AP

Ο πρώτος ρόλος της Κρουζ σε ταινία του Αλμοδόβαρ ήταν στο Live Flesh του 1997. Ακολούθησαν τα All About My Mother, Volver, Broken Embraces, I’m So Excited, Julieta, Pain, Glory και η φετινή, όγδοη συνεργασία τους στο Parallel Mothers, που αποτελεί την ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Ξέρω ότι είναι πάντα εκεί να με περιμένει και να ελπίζει ότι θα την καλέσω ως πρώτη μου επιλογή. Όμως, όταν γράφω ένα χαρακτήρα είτε είναι στην ηλικία της ή όχι [η Πενέλοπε Κρουζ] είναι το πρώτο άτομο που έχω στο μυαλό μου να τον ερμηνεύσει», εξήγησε ο Αλμοδόβαρ τονίζοντας ότι «θαυμάζει όσο τίποτα» την Κρουζ ως ηθοποιό.

«Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω πιο πολύ από οτιδήποτε, είναι πολύ σημαντικό ότι καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαι ένας πολύ απαιτητικός σκηνοθέτης και εκείνη πάντα μου δίνει ό,τι απαιτώ να μου δώσει. Είναι πολύ όμορφη και παίζει όμορφα στην ταινία, συγχρόνως όμως δείχνει και μεγάλη εμπιστοσύνη. Με εμπιστεύεται απόλυτα και αυτό σε κάνει πολύ γενναίο», πρόσθεσε ο Αλμοδόβαρ.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με τους πρωταγωνιστές της νέας ταινίας του με τίτλο Parallel Mothers. AP



Το Parallel Mothers θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα απόψε στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (1-11 Σεπτεμβρίου) διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα του φεστιβάλ.



