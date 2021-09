Λέσλι-Αν Μπραντ: H σταρ του Lucifer αποκαλύπτει τα αγαπημένα της βιβλία

H Λέσλι - Αν Μπραντ από τη σειρά Lucifer του Netflix έχει αδυναμία στην ποίηση.

Η ηθοποιός Λέσλι - Αν Μπραντ φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο της σειράς του περιοδικού Marie Claire στο YouTube «Shelf Portrait», στην οποία διάσημοι βιβλιόφιλοι δείχνουν τις προσωπικές βιβλιοθήκες τους.

Στο βίντεο η ηθοποιός της σειράς «Lucifer» διευκρινίζει ότι είναι λάτρης της ποίησης και ειδικά του ποιήματος της Αμάντα Γκόρμαν «The Hill We Climb and Cleo Wade's Where to Begin».

Η Λέσλι - Αν Μπραντ δηλώνει ακόμη ότι η ποιήτρια Κλίο Γουέιντ και η ανθολογία της «Where to Begin» είναι σε κεντρική θέση στη βιβλιοθήκη της.

Επίσης αναφέρει ότι αγαπά τη λογοτεχνία και ότι τιμά τις νοτιοαφρικανικές ρίζες της με τα βιβλία «Buckingham Palace» του Ρίτσαρντ Ράιβ και «Afrosurf» των Mami Wata και Selema Masekela.

Επίσης παρουσιάζει τα βιβλία της Τόνι Μόρισον «The Measure of Our Lives», το οποίο διάβασε πρώτη φορά όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες και το «The Vanishing Half» της Μπριτ Μπένετ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



