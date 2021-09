Η Νανά Τράντου στο Newsbomb.gr για τον Sting και τις συναυλίες στην εποχή του κορονοϊού

Η Νανά Τράντου, η Ελληνίδα προμότερ που φέρνει για ακόμα μία φορά τον Sting στην Ελλάδα μιλάει στο Newsbomb.gr.

Η Νανά Τράντου είναι ίσως η πιο επιτυχημένη γυναίκα διοργανώτρια συναυλιών ξένων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και ο άνθρωπος που έβαλε τη χώρα μας στον παγκόσμιο φεστιβαλικό χάρτη, φέρνοντας θρυλικά ονόματα στα ελληνικά stages.



Μετρώντας ήδη πάνω από 30 χρόνια πορείας ως προμότερ, τα 23 περίπου με την DiDi Music του Rockwave Festival, η Νανά Τράντου τα τελευταία χρόνια είναι πλέον η «σιδηρά κυρία» της High Priority Promotions, συνεχίζοντας να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Να προσφέρει μοναδικές live στιγμές και συγκινήσεις στους Έλληνες οπαδούς της ροκ -κυρίως- μουσικής.

Η Νανά είναι εκείνη που βρίσκεται και πίσω από την επερχόμενη συναυλία του Sting στο Ηρώδειο, την τέταρτη μάλιστα που διοργανώνει η ίδια στην Ελλάδα με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.



Εμείς μιλήσαμε με τη Νανά Τράντου για τις δύο μεγάλες live εμφανίσεις του Sting στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, αλλά και για τον ίδι τον σταρ, τη ρωτήσαμε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο συναυλιακό τοπίο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και για την περιπέτεια της ίδιας με τον ιό, τις συναυλίες που πρόκειται να διοργανώσει τους επόμενους μήνες, οπως και για την κατάσταση του Terra Vibe Park στη Μαλακάσα μετά τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου.



Πώς έχει διαμορφωθεί το συναυλιακό τοπίο μετά το lockdown που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού;



«Είναι αλήθεια ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και έχουν συμβεί καταστάσεις που δεν τις είχαμε σκεφτεί ούτε στην πιο τολμηρή φαντασία μας. Γιατί νέκρωσε το live παγκόσμια. Ξαφνικά ήταν σαν να έκλεισε ένας διακόπτης. Σταμάτησαν οι συναυλίες, οι εκδηλώσεις, τα events, όλα. Και δεν μιλάω μόνο για τη μουσική, αλλά για τα σπορ και όπου υπάρχει συγκέντρωση ανθρώπων. Κανείς δεν το φανταζόταν και όμως έγινε. Όπως κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορεί μια πανδημία να συμβεί στις μέρες μας και να πάρει τέτοιες διαστάσεις.



Εγώ προσωπικά ήμουν στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2020 σε conference του Mucic Business με 1.300 άτομα, κόλλησα τον ιό και μέσα σε μία πτήση που γύρισα άλλαξε η ζωή μου εκείνο το βράδυ που προσγειώθηκα και άρχισα να έχω συμπτώματα».

Νοσηλευτήκατε από ό,τι ξέρω.

«Ναι, νοσηλεύτηκα γιατί ήμουν βαριά, στο Σωτηρία συγκεκριμένα. Ήμουν άρρωστη σχεδόν δύο μήνες. Δεν μπήκα σε ΜΕΘ ευτυχώς, αλλά ήμουν τέσσερις εβδομάδες στο νοσοκομείο και άλλες τρεις εβδομάδες στο σπίτι. Κατάλαβα ακριβώς τι σημαίνει Covid. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν ήταν ότι δεν ήξεραν την έκβαση σε εμένα συγκεκριμένα, αλλά δεν ήξεραν την έκβαση και τι σημαίνει ο ιός γενικά, επειδή ήταν πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό ήταν τρομακτικό. Συν την απομόνωση και τα αυστηρότερα μέτρα. Θυμάμαι δεν μας πλησίαζε κανένας, δεν βλέπαμε τα πρόσωπα των νοσηλευτών. Ήταν τρομακτικό και επίσης το να σου λέει ο γιατρός ότι ελπίζουμε στην επόμενη μέρα μόνο. Μακριά από τους δικούς σου. Πολύ άσχημη εμπειρία.

Έχασα ανθρώπους μου από τον Covid. Για αυτό ήμουν και πάρα πολύ ευαίσθητη στο θέμα του να ξεκινήσουμε πάλι τα events με τον τρόπο που θα γινόταν, πώς θα έμπαινε πάλι ο κόσμος μέσα σε μια συναυλία και πόσο θα είχε την ασφάλεια.

Δεν ξέρεις αν θα ζήσεις και το νιώθεις μέσα σου, είσαι υπερευαίσθητος και για τους άλλους ανθρώπους. Για αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω μια συναυλία και να μην με ενδιαφέρει για τους άλλους αν θα κολλήσουν ή όχι, αλλά απλά να γίνει η συναυλία. Όχι! Κάθετα όχι! Ευτυχώς που είχα κοντά μου όλο αυτό το team των γιατρών και των νοσηλευτών που μας φρόντιζαν γιατί πολλοί άνθρωποι χάθηκαν εκεί μέσα στους διπλανούς θαλάμους. Θέλω να πω ότι είναι αρρώστια που είναι πολυοργανική και αφήνει και μετά προβλήματα. Δεν ξέρει κανείς τι θα προκαλέσει στον οργανισμό σου, γιατί είναι διαφορετικό για τον καθένα, μη προβλέψιμο.

Όταν ανάρρωσα, ξεκινήσαμε στο Europe Festival Association που είναι όλα τα φεστιβάλ τα ευρωπαϊκά, στο οποίο ήμουν από πάρα πολύ νωρίς, από τη γέννηση αυτού του θεσμού και έχω υπάρξει και στο πενταμελές και τώρα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ευτυχώς, είναι πάνω από 80 τα φεστιβάλ που είναι μέλη, και κάνουμε πάρα πολύ συχνά meeting. Λόγω Covid κάναμε Zoom meeting κάθε μήνα όλοι οι προμότερ και υπήρχε ενημέρωση για το τι γίνεται σε κάθε χώρα. Ποια είναι τα μέτρα, τα προβλήματα, τι αντιμετωπίζουν. Και επομένως συζητούσαμε πολύ και τα θέματα της ασφάλειας. Η Ελλάδα δεν τα έχει πάει άσχημα. Είμαστε από τις χώρες που τα καταφέραμε».



Από τους ξένους καλλιτέχνες τι μηνύματα λαμβάνετε; Νιώθουν ασφαλής να έρθουν να παίξουν στην Ελλάδα;



«Ναι. Νομίζω ότι νιώθουν ασφάλεια. Νιώθουν ότι είμαστε μια χώρα που έχει χειριστεί αρκετά σοβαρά την πανδημία. Αυτό το μήνυμα το έχουν πάρει από αρκετά νωρίς και με χαροποίησε ιδιαίτερα. Ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί λίγο πιο ώριμα, πιο σοβαρά, να μην παρασύρεται. Είμαστε λίγο αντιδραστικοί ως λαός, έχουμε έναν αρνητισμό σαν να θέλουμε λίγο να τα ισοπεδώσουμε όλα. Να σκεφτούμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, γιατί οι κανόνες μπαίνουν για να τους ακολουθούμε, έχουμε την τάση της αμφισβήτησης. Δεν είναι πάντα έτσι. Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση που αντιμετώπιζαν όλες οι χώρες. Τα μέτρα που μπήκαν στην Ελλάδα δεν ήταν κάτι τρομερά διαφορετικό από τις άλλες χώρες. Είχαμε εμείς λοιπόν κάποια καλή πορεία ως ένα σημείο, με λίγα κρούσματα, είχαμε πάει εξαιρετικά καλά και μετά λίγο σαν το ξεχάσαμε και χαλαρώσαμε.

Καθόλου δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Πρέπει καταλάβουμε ότι έχουμε ατομική ευθύνη. Είναι μια αρρώστια που κολλάει. Πρέπει να παίρνεις τα μέτρα σου, να φροντίζεις τους γύρω σου, να είσαι απόλυτα σοβαρός με αυτό, γιατί θα τραβήξει πάρα πολύ φοβάμαι και αυτό είναι κάτι που από μόνος του ο καθένας πρέπει να φροντίσει να σταματήσει. Δεν θα εξαφανιστεί έτσι από μόνο του. Ακόμα και οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.

Με ρωτάνε θα γίνουν συναυλίες του χρόνου. Δεν ξέρω να πω. Τα ίδια έλεγα και πέρσι. Πέρσι το καλοκαίρι όταν άρχισαν να ανοίγουν όλα, νόμιζαν πολλοί ότι τέλειωσε. Και μετά έγινε ένα πισωγύρισμα και σε άλλες χώρες. Θεωρώ ότι τώρα έχουμε μια εμπειρία στο να χειριστούμε καλύτερα τα πράγματα. Και μπορούν να αρχίσουν να γίνονται συναυλίες, το βλέπουμε κιόλας στο εξωτερικό. Για εμένα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα καταρχάς για τον Sting να έρθει να παίξει γιατί είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και το να εμπιστευτεί να έρθει στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όμως αποδεδειγμένα και το Ηρώδειο είναι ένας χώρος ασφαλής. Και εμείς σαν παραγωγή είμαστε με το παραπάνω προσεκτικοί στα πάντα πώς να το χειριστούμε. Και με το κοινό, με τον καλλιτέχνη, με τους τεχνικούς και με όλη την ομάδα».



Ο Sting λόγω και του Covid έχει κάποια ιδιαίτερη συγκεκριμένη απαίτηση, ή αίτημα;



«Όχι, κατηγορηματικά όχι. Ειδικά ο Sting δεν ζητάει τίποτα το ιδιαίτερο. Θέλει να είναι όλα όπως την προηγούμενη φορά που ήρθε. Του αρέσει το ελληνικό φαγητό, του αρέσουν όλα, μια χαρά είναι».



Θυμάστε πόσες φορές έχετε φέρει τον Sting στην Ελλάδα;



Ναι! Ο Sting έχει παίξει με τους Police πολύ παλιά. Δεν ήμουν εγώ διοργανώτρια τότε. Μετά τον φέραμε στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Ρόμπερτ Πλαντ, ιστορική στιγμή για εμένα, με αυτούς τους δύο καλλιτέχνες. Είχε βρέξει κιόλας τότε. Μετά είχε παίξει στο Terra Vibe, στο Ηρώδειο και τώρα τον φέρνω στην Ελλάδα για τέταρτη φορά».

Θυμάμαι στο Ηρώδειο τη δεύτερη μέρα είχε βρέξει και ο Sting είχε πάρει τη σκούπα και σκούπιζε τα νερά από τη σκηνή.



«Ναι. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, και θεωρώ ότι έχει θετική ενέργεια. Θυμάμαι όταν άρχισε να βρέχει είχα ανησυχήσει γιατί η βροχή δυνάμωνε και ήταν η ώρα που θα ξεκινούσε. Εκείνος ήταν ήρεμος, είχε βγει από το καμαρίνι, ήταν στο πλάι της σκηνής και κοιτούσε τη σκηνή. Μου χαμογελούσε ήρεμος και μου έλεγε "θα γίνει η συναυλία μην ανησυχείς". Και έγινε. Και μάλιστα με το που σταμάτησε και είπαμε όλοι πάμε να σκουπίσουμε, μόνος του πήρε τη σκούπα και καθάριζε. Είναι από αυτές τις στιγμές που τις ζεις και λες δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο σίγουρα και νιώθεις πάρα πολύ τυχερός που το έχεις ζήσει. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω να πω. Είναι απλός, γλυκύτατος, πολύ καλλιεργημένος, σκεπτόμενος. Ήρεμος. Και νομίζω ότι όλα αυτά που λέω φαίνονται και πάνω στη σκηνή».



Πώς πηγαίνει η προπώληση;



«Η προπώληση πάει πάρα πολύ καλά. Τα εισιτήρια ήταν λίγο ακριβά οφείλω να πω, λόγω της χωρητικότητας που είναι μειωμένη. Έχουν πωληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια, ελάχιστα έχουν μείνει και θα πρέπει να βιαστεί ο κόσμος. Ενδεχομένως να βγουν ακόμα λίγα σε όλες τις κατηγορίες. Ο Sting είναι πολύ αγαπητός στην Ελλάδα. Θυμάμαι το 2019 που ήμουν στην Ιρλανδία, είχα πάει τότε να δω τους U2 και είδα το πόστερ Sting: My Songs, και λέω εκείνη την ώρα ότι αυτό πρέπει να γίνει στο Ηρώδειο. Γιατί είναι το best of από όλη του την καριέρα. Δεν έχω λόγια λοιπόν να πω πόσο χαρούμενη είμαι που γίνεται. Θεωρώ θα είναι μαγευτικές βραδιές».



Εσείς ως διοργανώτρια έχετε ζητήσει στους καλλιτέχνες που έρχονται στην Ελλάδα να παίξουν τραγούδια που είναι αγαπητά στο ελληνικό κοινό;



«Όχι, συνήθως εγώ δεν το κάνω. Και προσωπικά δεν το κάνω από άποψη. Άλλοι προμότερ το κάνουν. Εγώ το κάνω πάρα πολύ σπάνια. Γιατί σέβομαι τον καλλιτέχνη και αυτό που θέλει να δώσει. Και αν το έκανε ο προμότερ κάθε χώρας, ο καλλιτέχνης δεν θα μπορούσε να κρατάει ένα set list. Aλλά παρ’ όλα αυτά το έχω κάνει σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις και μπορώ να πω ότι μου έκαναν τη χάρη. Και μάλιστα καλλιτέχνες που ήταν πολύ δύσκολοι».



Ένας από αυτούς ήταν και ο Ρόμπι Γουίλιαμς...



Σωστά! (γέλια). Ναι, του ζήτησα το Me and My Monkey και το είπε. Δεν το περίμενα. Μάλιστα πιο πριν μου είχε πει "Νανά το ξέρεις ότι τα set list είναι συγκεκριμένα". Δεν το είχε πει για χρόνια σε συναυλία και δεν το είπε πουθενά μετά».

Μιλώντας για την πανδημία, με τους υπόλοιπους διοργανωτές σε τι φάση βρίσκεστε. Σας έχει ενώσει ή σας έχει διασπάσει αυτή η κατάσταση; Υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο ώστε να θέσετε τα αιτήματά σας;



Πάρα πολύ καλή ερώτηση γιατί παγκόσμια αυτή η κρίση ένωσε πολλούς. Είχα δώσει μια συνέντευξη πριν από έξι μήνες στην Αγγλία και είχα αναφερθεί σε αυτό. Ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανθρώπινοι και να σταματήσουμε να θεωρούμε τα πάντα δεδομένα γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και θα έπρεπε και στις επαγγελματικές μας σχέσεις, διεκδικήσεις, να μην τα βλέπουμε τόσο στενά και ανταγωνιστικά. Να γίνουμε λίγο πιο open minded και ανθρώπινοι. Όσον αφορά στην Ελλάδα δεν είδα να υπάρχει διαφορά δυστυχώς. Σε εμάς τους Έλληνες δεν αρέσουν οι συνεργασίες. Δεν ξέρω γιατί. Συνεργαζόμαστε με κάποιον στην πολύ μεγάλη ανάγκη. Εννοώ συνεργασίες ανάμεσα σε επαγγελματίες του ίδιου χώρου. Δεν εννοώ τους συνεργάτες που έχουμε όλοι για να κάνουμε μια δουλειά. Εννοώ αυτούς που θεωρούμε ανταγωνιστές. Δύσκολα θα συνεργαστούμε. Αυτό όμως δεν συμβαίνει τόσο στο εξωτερικό. Έχω δει να έχουν ένα πρότζεκτ και να είναι μαζί, να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Εδώ δεν γίνεται, αντίθετα συμβαίνει ένας ανταγωνισμός που οδηγεί σε άσχημες καταστάσεις και εμένα προσωπικά με αφήνει εντελώς αδιάφορη, προτιμώ να απέχω. Το μόνο καλό που έγινε και οφείλω να το πω είναι ότι ο Σύνδεσμος των Διοργανωτών νομίζω έχει χειριστεί πολύ καλά την πανδημία, είναι κοντά στους διοργανωτές και κατάφερε πολλά πράγματα. Και θέλω να τους πω ένα μεγάλο μπράβο και εύχομαι να συνεχίσουν με την ίδια δύναμη. Και μάλιστα εγώ προσωπικά είμαι πιο κοντά τους από ό,τι ήμουν παλαιότερα».



Υπάρχει κάποιο αίτημα, κάτι που θα θέλατε να ακουστεί δημόσια;



Φυσικά, πολλά υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα τώρα που είδα, όπως και όλοι, τι σημαίνει το να απέχεις από τα πολιτιστικά δρώμενα, πόσο σημασία έχει ένα πολιτιστικό γεγονός, θα πρέπει λίγο η πολιτεία να σκύψει πάνω από όλους εμάς που προσπαθούμε τόσα χρόνια και να μας στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί. Δεν έχουμε πάρει τα οικονομικά στηρίγματα που έδιναν άλλες χώρες στους διοργανωτές. Ήταν λίγο σαν να μας αγνοούσαν, ελπίζω τώρα να μας είδαν. Κάτι έχει αρχίσει να γίνεται για αυτό αναφέρθηκαν πριν και στον Σύνδεσμο των Διοργανωτών ότι έχει αρχίσει να ακούγεται λίγο η φωνή τους και ελπίζω να ακουστεί ακόμα περισσότερο.

Και επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η πανδημία μας έδειξε κάποια πράγματα. Έφερε πολύ θάνατο, καταστροφή, πίκρα και πόνο αλλά όσον αφορά τη μουσική και τις συναυλίες όλοι καταλάβαμε ότι δεν μπορούν να σταματήσουν, να λείψουν. Είδαμε και σε streaming, είδαμε online, όμως δεν είναι το ίδιο. Το καταλάβαμε όλοι τώρα και το ξέρουμε πολύ καλά».



Μπορεί να γίνει μια ροκ συναυλία με καθήμενους;



«Δεν μπορεί να γίνει μια ροκ συναυλία με καθήμενους. Έχουμε καταθέσει το αίτημα στην κυβέρνηση να ξαναδεί λίγο τα μέτρα γιατί τώρα δεν έχει νόημα να λέει ότι πρέπει να είναι όλοι καθήμενοι. Και στις άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει και κάνουν συναυλίες με όρθιο κοινό. Πρέπει να γίνει και εδώ, αυτό έχω να ζητήσω. Το να φορέσουμε τις μάσκες ναι έχει νόημα, το να κάνουμε τεστ αν ζητηθεί ακόμα και στους εμβολιασμένους ναι έχει νόημα, αλλά όχι καθήμενοι. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν και τα μπαρ και θα είναι ο κόσμος όρθιος, δεν γίνεται να συνεχίζουμε καθιστοί, δεν έχει νόημα. Ειδικά σε εμάς που κατεξοχήν είναι όρθιο το κοινό, πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό σιγά σιγά και να είμαστε προσεκτικοί με όλα τα μέτρα. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες του εξωτερικού».



Το Ηρώδειο άνοιξε τις πόρτες του στους ξένους καλλιτέχνες της ροκ σκηνής με εσάς, όταν φέρατε τους Foo Fighters.



«Ναι ήταν πάρα πολύ δύσκολο πρέπει να πω. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αγώνα που δώσαμε».

Έχουν βελτιωθεί καθόλου τα πράγματα γραφειοκρατικά;



«Θεωρώ ότι έχουν αλλάξει λίγο προς το καλύτερο τα πράγματα. Βλέπουν και το ροκ λίγο διαφορετικά. Γιατί η έννοια του ροκ είναι ευρύτατη. Αυτή η στενόκεφαλη άποψη ότι το ροκ είναι επικίνδυνο, βρώμικο, ότι οι άνθρωποι που ακούν ροκ δεν έχουν τρόπους, δεν σέβονται κλπ., είναι μεσαίωνας. Θυμάμαι τότε ότι με τη συναυλία των Foo Fighters, ένα κατεξοχήν ροκ συγκρότημα, δώσαμε την ευκαιρία στους ανθρώπους που χειρίζονται τον χώρο αλλά και ευρύτερα, να καταλάβουν ότι σέβονται και αυτοί που ακούν ροκ. Δεν θα σπάσουν το Ηρώδειο. Μπορούν να σταθούν μέσα στο Ηρώδειο. Επομένως δεν μπορείς να κρατάς μακριά κάποιους καλλιτέχνες. Βέβαια είναι μνημείο. Και έχει κάποιους κανόνες, όρους και προϋποθέσεις. Όσον αφορά τα ντεσιμπέλ. Τα σεβόμαστε. Ευλαβικά κιόλας. Ότι δεν μπορείς να καπνίσεις εκεί μέσα. Εννοείται και όχι! Δεν μπορείς να φας ή να έχεις μαζί σου ποτό. Εννοείται και όχι! Είναι μνημεία και τα σεβόμαστε ανάλογα. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να παίξουν στο Ηρώδειο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν πρέπει να παίζουν εκεί. Και δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής αλλά με την πορεία ενός καλλιτέχνη, τι έχει δώσει, τι έχει να δώσει και πώς θα σταθεί μέσα στο Ηρώδειο. Γιατί το Ηρώδειο είναι ένα και μοναδικό δεν υπάρχει όμοιό του σε όλο τον κόσμο. Αλλά επίσης πρέπει να έχει και πόρτες ανοιχτές και σε καλλιτέχνες και σε κοινό».



Θέλω να σας ρωτήσω για την High Priority. Η πανδημία σάς βρήκε ένα χρόνο μετά το ξεκίνημα της εταιρείας.



«Αντέξαμε και αντέχουμε. Μια χαρά είμαστε. Μπορέσαμε να κρατήσουμε τον κόσμο όπως κρατήθηκε στην εταιρεία αν και για μήνες δεν είχαμε καθόλου συναυλίες. Τώρα έχουμε την περιοδεία των Villagers of Ioannina City, ξεκινάμε σιγά σιγά. Κάναμε με μια πολύ προσεκτική στρατηγική τα ανοίγματα μας κλπ., τα καταφέραμε, επιβιώσαμε και συνεχίζουμε. Δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε σχεδόν όλους τους καλλιτέχνες που ακυρώθηκαν λόγω κορονοϊού. Για εμάς δεν ήταν εύκολο που αποφασίσαμε να κάνουμε εξαργύρωση των εισιτηρίων. Θεωρώ ότι ο κόσμος είχε ανάγκη αυτά τα χρήματα και είδε πόσο κοντά του είμαστε και θα ξαναέρθει να βγάλει το εισιτήριο λοιπόν. Για τους UFO ας πούμε που ανακοινώνουμε τις καινούριες ημερομηνίες που θα παίξουν. Θεωρώ ότι ο κόσμος εκτιμάει όταν τον εκτιμάς. Τουλάχιστον η πλειονότητα».



Αναφερθήκατε στους UFO. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θα φέρετε και τους Iron Maiden.



«(Γέλια) Έχω μια πολύ κοντινή σχέση με τους Maiden και λόγω πολλών χρόνων και επειδή τους έχουμε διοργανώσει πολλές φορές. Είναι κοντά μου και είμαι κοντά τους. Πάντα θέλω να διοργανώνω τους Iron Maiden, τους αγαπάω σαν μπάντα, είναι κοντά μου, είναι κοντά στην Ελλάδα και στο ελληνικό κοινό και είμαι κι εγώ πολύ κοντά τους».

Η Νανά Τράντου, επικεφαλής της High Priority Promotions

Με το φεστιβάλ Athens Rocks τι πρόκειται να γίνει;



«Υπάρχει στο πλάνο. Απλά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες μπορεί να είναι οι ημερομηνίες του φεστιβάλ, οι headliners κλπ. Δεν φταίμε εμείς. Αλλά είναι τέτοια η κατάσταση που και τα συγκροτήματα δεν επιβεβαιώνουν εύκολα γιατί δεν θέλουν να ακυρώσουν και μετά να πάνε ένα χρόνο μετά. Έτσι κυλάνε πιο αργά τα πράγματα όχι μόνο για εμάς αλλά για όλους. Θα πάρει λίγο χρόνο. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του 2021 δεν θα υπάρξουν μεγάλες ανακοινώσεις. Πιο μετά θα ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Και θεωρώ ότι θα έχουμε περισσότερα πράγματα σχετικά με το τι θα γίνει από τον Απρίλιο και μετά».



Θα έχετε κάποιο σταθερό χειμερινό χώρο για τα live που θα διοργανώσετε;



«Όχι προς το παρόν. Ακούγονται πολλά ότι θα αλλάξει το τοπίο με τους χώρους, θα ανοίξουν κάποιοι, αλλά θα δούμε. Είμαστε πολύ διστακτικοί μετά από αυτό που έχουμε βιώσει με το κλείσιμο».



Και όσον αφορά το Τerra Vibe στο οποίο εμπλέκεστε ιδιοκτησιακά;



«Θα λειτουργήσει αυτό ναι».

Έχουμε εικόνα για το πώς είναι μετά τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές;



«Ήταν ένας εφιάλτης αυτό. Δεν θέλω ούτε να το θυμάμαι. Έφτασε πάρα πολύ κοντά στο Terra Vibe, είναι απίστευτο. Η φωτιά σταμάτησε πριν και γύρισε γιατί άλλαξε η φορά του ανέμου. Έτσι σώθηκε το Terra Vibe και είναι καταπράσινο. Είναι εκεί, είναι απίστευτο. Είναι όμως πάρα πολύ λυπηρό αυτό που βλέπει κανείς. Πιάστηκε η ψυχή μου. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αναδάσωση γρήγορα».



Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η μετά Covid εποχή στο συναυλιακό τοπίο της Ελλάδας;



«Θα είναι πολύ διαφορετικά. Έχει επηρεάσει όλους μας και θα αρχίσει να φαίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Πράγματα που θεωρούσαμε ότι υπάρχουν στις ζωές μας έχουν ταρακουνηθεί. Οι σχέσεις μας, η υγεία μας, η συναυλία το σαββατοκύριακο, η αγκαλιά. Άλλαξαν όλα αυτά. Αλλά το πώς θα τα διαχειριστεί ο καθένας δεν το ξέρουμε ακόμα. Εύχομαι και ελπίζω να το διαχειριστούμε προς καλό όλων, να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο προνοητικοί και πιο προσεκτικοί. Θα είναι όμως λίγο δύσκολα γιατί έχουμε υποστεί και οικονομικά μεγάλο πλήγμα. Ας ελπίσουμε θα το ξεπεράσουμε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που έχει ζήσει η ανθρωπότητα και είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.