Ντάνιελ Κρεγκ: Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ δεν πρέπει να είναι γυναίκα

O Ντάνιελ Κρεγκ κρεμάει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ μετά την ταινία No Time to Die

Ο Ντάνιελ Κρεγκ παίρνει θέση για τον αντικαταστάτη του και εξηγεί γιατί δεν πρέπει να είναι γυναίκα.

O Ντάνιελ Κρεγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ δεν πρέπει να είναι γυναίκα.



Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ανακοίνωσή του ηθοποιού ότι αποχωρεί από τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, πολλά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι σχετικά με τον πιθανό αντικαταστάτη του. Μάλιστα, κατά καιρούς γίνεται λόγος ότι ο επόμενος Μποντ θα είναι γυναίκα, διχάζοντας τους φαν του δημοφιλούς κινηματογραφικού franchise.



Mιλώντας στο Radio Times, ο Κρεγκ παίρνει θέση τονίζοντας ότι οι γυναίκες αξίζουν δικούς τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και όχι εκείνους που έχουν γραφτεί για άντρες. «Απλά πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι ρόλοι για τις γυναίκες αλλά και για τους μη λευκούς άνδρες ηθοποιούς», εξήγησε ο Ντάνιελ Κρεγκ και πρόσθεσε: «γιατί θα έπρεπε μια γυναίκα ηθοποιός να παίξει τον Τζέιμς Μποντ όταν απλά θα έπρεπε να υπάρχουν εξίσου σημαντικοί ρόλοι και για εκείνη;».

Θυμίζουμε ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ θα υποδυθεί τον 007 για πέμπτη και τελευταία φορά στην ταινία No Time to Die που θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά σινεμά στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Κρεγκ έκανε το ντεμπούτο του ως Τζέιμς Μποντ στο Casino Royale του 2006. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ταινίες Quantum of Solace το 2008, Skyfall το 2012 και Spectre το 2015.

Πριν λίγες ημέρες το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο από την τελευταία μέρα των γυρισμάτων του No Time to Die στο οποίο ο Κρεγκ ιδιαίτερα συγκινημένος αποχαιρετά τον Τζέιμς Μποντ αλλά και όλο το σετ.





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Η συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα πραγματοποιεί την πρώτη φωτογραφική της έκθεση



Δείτε τον Μικ Τζάγκερ σε βιντεοκλίπ με τον μικρότερο αδερφό του



Finch: O Τομ Χανκς έχει κάτι από ναυαγό στο τρέιλερ της νέας sci-fi ταινίας του