Οι Fugees επανενώνονται για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια του The Score

Το συγκρότημα των Fugees ανακοίνωσε τις πρώτες του συναυλίες έπειτα από 15 χρόνια.

Οι Fugees επανενώνονται ανακοινώνοντας συναυλίες με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων από το επιτυχημένο άλμπουμ τους με τίτλο The Score που κυκλοφόρησε το 1996.

Η περιοδεία του συγκροτήματος ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη για μια ειδική εμφάνιση στο πλαίσιο του Global Citizen Live και θα συνεχιστεί στις 2 Νοεμβρίου στο Σικάγο. Θα ακολουθήσουν συναυλίες στην Ευρώπη (Παρίσι, Λονδίνο) και σε άλλη μέρη του κόσμου όπως η Νιγηρία και η Γκάνα. Αυτές οι συναυλίες του συγκροτήματος είναι οι πρώτες έπειτα από 15 χρόνια.

Σημειώνεται ότι το The Score γνώρισε τεράστια επιτυχία χάρη στη διασκευή του Killing Me Softly της Roberta Flack. To άλμπουμ έγινε επτά φορές πλατινένιο και κέρδισε βραβείο Grammy, ενώ μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών.



Σε δήλωσή της η Lauryn Hill παραδέχθηκε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πως είχαν περάσει 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Αν και παρέμειναν μαζί για πέντε χρόνια και δύο μόνο άλμπουμ, οι Fugees κατάφεραν να αφήσουν το αποτύπωμα τους στην hip-hop μουσική. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1994 με τίτλο Blunted on Reality ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το επιτυχημένο The Score. Στη συνέχεια, εξαιτίας και των εντάσεων ανάμεσα στα μέλη, ο καθένας επικεντρώθηκε στη σόλο πορεία του. Θυμίζουμε ότι το 2005 το γκρουπ έκανε ένα σύντομο reunion για το single Take it Easy.





