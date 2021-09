Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες στην ιστορία του Netflix

Με βάση τα δύο πρώτα λεπτά αλλά και τις συνολικές ώρες προβολής τους κατά τις πρώτες 28 ημέρες κυκλοφορίας τους στο Netflix.

O Τεντ Σαράντος, επικεφαλής περιεχομένου και co-CEO του Netflix, αποκάλυψε νέα στοιχεία σχετικά με τις πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες στην ιστορία της πλατφόρμας.

Αρχικά, ο Σαράντος ανακοίνωσε τα στοιχεία που μας έχει συνηθίσει το Netflix να μοιράζεται κατά καιρούς και αφορούν τα πιο δημοφιλή προγράμματα με βάση τη διάρκεια προβολής των δύο τουλάχιστον πρώτων λεπτών για τις πρώτες 28 ημέρες κυκλοφορίας στο Netflix. Θυμίζουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος που μετρά το Netflix τη θεαματικότητα των σειρών και των ταινιών του.

Στην πρώτη δεκάδα των ταινιών βρίσκονται τα: Army of The Dead του Ζαν Σνάιντερ, Murder Mystery με τους Τζένιφερ Άνιστον και Άνταμ Σάντλερ, The Old Guard με τη Σαρλίζ Θερόν, κ.ά. Η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία του Netflix είναι το Extraction (99 εκατ. συνδρομητές) με τον Κρις Χέμσγουορθ, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Bird Box (89 εκατ. συνδρομητές) με την Σάντρα Μπούλοκ.



Στις 10 καλύτερες σειρές στην ιστορία της πλατφόρμας συναντάμε τα: Emily in Paris, The Queen’s Gambit, La Casa de Papel (σεζόν 4), Stranger Things (σεζόν 3), Τhe Witcher. Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει η πρώτη σεζόν του Bridgerton (82 εκατ. συνδρομητές),ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη σεζόν του Lupin (76 εκατ. συνδρομητές).

Οι πιο δημοφιλείς ταινίες και σειρές του Netflix

Στη συνέχεια ο Σαράντος προχώρησε σε μια ακόμα, αναπάντεχη αυτή τη φορά, αποκάλυψη. Ο διευθυντής περιεχομένου του Netflix μας παρουσίασε τις πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες στην ιστορία της συνδρομητικής υπηρεσίας με βάση τις συνολικές ώρες προβολής κατά τις πρώτες 28 ημέρες κυκλοφορίας τους στην πλατφόρμα!



Όπως θα δείτε και στον πίνακα παρακάτω, το Bridgerton συνεχίζει να είναι η πιο δημοφιλής σειρά στην ιστορία του Netflix, ενώ πίσω του ακολουθεί η 4η σεζόν του ισπανικού χιτ La Casa de Papel το οποίο συναντάμε και στην ένατη θέση με την τρίτη σεζόν. Κάτι μας λέει ωστόσο ότι η τράπουλα αναμένεται να ανακατευτεί σύντομα καθώς η νέα κορεάτικη σειρά του Netflix με τίτλο Το Παιχνίδι του Καλαμαριού έχει σπάσει όλα τα κοντέρ.

Όσον αφορά τις πιο δημοφιλείς ταινίες, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Bird Box, αφήνοντας πίσω του το Extraction, ενώ την τριάδα συμπληρώνει το γκανγκστερικό έπος του Μάρτιν Σκορσέζε The Irishman. Δείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Οι πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες του Netflix με βάση τις συνολικές ώρες προβολής

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Το «Παιχνίδι του Καλαμαριού»: Όλοι μιλούν για τη νέα σειρά-κόλλημα του Netflix

No Time to Die: Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media για το νέο Τζέιμς Μποντ



Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Ο γιος του Αντρέα Μποτσέλι κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι