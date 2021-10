Τάιμινγκ - Γιώργος Χατζηπαύλου: Ο τελευταίος κύκλος παραστάσεων για την Αθήνα

12 τελευταίες παραστάσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης - Πρεμιέρα: 23/10

Ένα απολαυστικό χιουμοριστικό ενενηντάλεπτο με ασταμάτητο παλμό, ενδοσκοπική ματιά, observational comedy και ξεκάθαρα μηνύματα. Ό,τι έχουμε αγαπήσει στον Γιώργο Χατζηπαύλου επιστρέφει!

Σάτιρα που κρύβει ξεχωριστά μηνύματα.

Τα αστεία του θα τα επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά στις παρέες σου!

Αφού περιόδευσε σ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει στο καλλιτεχνικό του «σπίτι», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για θριαμβευτικό φινάλε!

Last call! Δώδεκα τελευταίες παραστάσεις για το «Τάιμινγκ», τη sold out stand-up comedy παράσταση του κορυφαίου Έλληνα κωμικού.

Αν θέλετε να γελάσετε μέχρι δακρύων, να προβληματιστείτε (όσο πρέπει) και να περάσετε 90’ μακριά από έγνοιες και σκοτούρες, αυτή είναι η στιγμή, το δικό σας τάιμινγκ!

Πρεμιέρα: Σάββατο 23 Οκτωβρίου στις 22:00

Για 12 παραστάσεις

Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε ή και να ξαναδείτε την 4η σόλο παράσταση του Γιώργου Χατζηπαύλου. Κάθε παράστασή του γίνεται sold out εντός αλλά και εκτός συνόρων. Άλλωστε, είναι πρώτος Έλληνας κωμικός, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη περιοδεία ελληνόφωνου stand-up εκτός Ελλάδας που έγινε ποτέ, με παραστάσεις σε 22 πόλεις εκτός Ελλάδας.

Τάιμινγκ. Η σωστή στιγμή.

Στο «Τάιμινγκ» ο Γιώργος αναζητά, εντοπίζει και καταγράφει όλα τα αστεία και παράλογα που υπάρχουν, τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας σήμερα.

Όλα όσα ζούμε, όσα βλέπουμε και όσα σκεφτόμαστε, λογικά ή παράλογα, σημαντικά ή ασήμαντα σατιρίζονται με καταιγιστικό ρυθμό με στόχο, μέσα από την κωμωδία, να αποκαλύψει πώς μπορεί ο καθένας να εντοπίσει τη σημαντικότερη μέρα της ζωής του, αλλά κυρίως να συγχρονιστεί μαζί της.

Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να δείτε ή να ξαναδείτε το «Τάιμινγκ»! Μετά από δύο αναγκαστικές αναβολές ο νέος και τελευταίος κύκλος παραστάσεων ξεκινά!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Γιώργος Χατζηπαύλου- «Τάιμινγκ»

Πού: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Αίθουσα: Θέατρο), Πειραιώς 206, Ταύρος, τηλ.: 210 3418550, www.mcf.gr

Πότε: Από Σάββατο 23 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή έως 28 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: Κάθε Σάββατο στις 22:00 και κάθε Κυριακή στις 21:15.

Διάρκεια: 90’

Εισιτήρια: 12 € (γενική είσοδος), 10 € (προπώληση), 10 € (μειωμένο)

Προπώληση:

Στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος) από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 11:00 - 14:00, μόνο με ηλεκτρονική πληρωμή.

Στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Ticketservices, στην οδό Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, (Δευτέρα & Παρασκευή 09:00 – 20:00, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 09:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 – 15:00).

Μέσω τηλεφώνου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:

στο τηλεφωνικό κέντρο της Ticketservices 210 7234567.

Μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις: mcf.gr και www.ticketservices.gr

Παραγωγή/Οργάνωση: Αλέξανδρος Ζώης

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου- We Will



Μάθετε πρώτοι όλα όσα ετοιμάζει ο Γιώργος Χατζηπαύλου κάνοντας τακτικά κλικ στο www.xatzi.gr. Παρακολουθήστε παλαιότερες δουλειές του Γιώργου αλλά comedy projects στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

