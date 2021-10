Netflix: Αυτός ήταν ο αρχικός τίτλος του Squid Game!

Το Netflix παραλίγο να κάνει ένα μεγάλο λάθος με To Παιχνίδι του Καλαμαριού (Squid Game)

Και όμως, το Netflix ήθελε να δώσει διαφορετικό τίτλο στην σειρά που έχει αναδειχτεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

O επικεφαλής του Netflix στην Ασία, αποκάλυψε ότι το περιβόητο Squid Game, η κορεάτικη σειρά-φαινόμενο, που έχει προκαλέσει φρενίτιδα στο διαδίκτυο, λίγο έλειψε να κυκλοφορήσει με διαφορετικό τίτλο από αυτόν που το έμαθε όλος ο πλανήτης.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο Kim Min-young ανέφερε ότι η αρχική ιδέα ήταν να κυκλοφορήσει η σειρά υπό τον τίτλο Round Six, για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι οι νεότερες γενιές Νοτιοκορεατών δεν θα γνώριζαν για το παλιό παραδοσιακό παχνίδι που έπαιζε οι παππούδες τους. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι αν και ιδιαίτερα δημοφιλές (στις παλαιότερες γενιές), ήταν παντελώς άγνωστο στον υπόλοιπο πλανήτη και έτσι κανείς δεν θα καταλάβαινε την ευθεία αναφορά του τίτλου σε αυτό. Ο Kim Min-young συνέχισε λέγοντας επίσης ότι το Round Six μπορεί να ήταν πιο γενικό, συγχρόνως όμως ήταν κατατοπιστικό με το θέμα αφού αναφερόταν στα έξι παιχνίδια στα οποία διαγωνίζονται οι συμμετέχοντες.



Ευτυχώς, παρενέβη ο δημιουργός του Squid Game, Hwang Dong-hyuk ο οποίος επέμεινε να κυκλοφορήσει η σειρά με τον τίτλο που το έμαθε όλος ο κόσμος καθώς ήταν και ο μόνος που έδινε την πραγματική ουσία του πρότζεκτ.



Ο Kim Min-young παραδέχτηκε πως ο σκηνοθέτης τελικά είχε δίκιο και θεωρεί πως η μεγάλη απήχηση και η επιτυχία που γνωρίζει η σειρά, σε μεγάλο μέρος οφείλεται και στον τίτλο της που σε συνδυασμό με το εικαστικό (aka τα γεωμετρικά σύμβολα που εμφανίζονται) κέντρισαν την περιέργεια των τηλεθεατών ακόμα περισσότερο, ειδικά εκείνων που ποτέ στον παρελθόν δεν είχαν παρακολουθήσει κάποια νοτιοκορεάτικη παραγωγή.



«Στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Χαίρομαι πολύ που ο σκηνοθέτης Hwang επέμεινε στο "Squid Game" το οποίο πυροδότησε την περιέργεια του κοινού και ξεδίπλωσε την ιστορία τόσο επιτυχημένα», σημείωσε ο Kim Min-young.

Σε άλλα νέα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το Squid Game, που κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου και πρόσφατα έγινε και επίσημα η πιο δημοφιλής σειρά στην ιστορία του Netflix, απέφερε μυθικά κέρδη στην πλατφόρμα, τα οποία υπολογίζονται σε σχεδόν 900 εκατ. δολάρια. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή της σειράς κόστισε 21,4 εκατ. δολάρια, περίπου 2,4 εκατ. δολάρια για το κάθε επεισόδιο. Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, η ανακοίνωση για δεύτερο κύκλο της σειράς είναι θέμα χρόνου...

