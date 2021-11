Netflix: 5 σειρές που έρχονται τον Δεκέμβριο και δεν χάνονται με τίποτα!

Ο Δεκέμβριος στο Netflix υπόσχεται ατελείωτο binge watching.

Ο πιο γιορτινός μήνας του χρόνου φέρνει στο Netflix ορισμένες από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές όλης της χρονιάς.



Με το καλημέρα σας, ο Δεκέμβριος μας δείχνει τις προθέσεις και τα σχέδια που έχει για εμάς, και αυτά είναι ατελείωτο binge watching στον καναπέ υπό των φώτων του χριστουγεννιάτικου δέντρου.



Η αρχή γίνεται με το μεγάλο φινάλε του La Casa de Papel και μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα και της χρονιάς, οι συγκινήσεις θα είναι πολλές και δυνατές...



Δείτε τις πέντε... άχαστες σειρές που φέρνει ο Δεκέμβριος στο Netflix.

La Casa de Papel (5η σεζόν), 3 Δεκεμβρίου

Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για το μεγάλο φινάλε της επιτυχημένης σειράς του Netflix. To δεύτερο μέρος της πέμπτης και τελευταίας σεζόν έρχεται στις 3 Δεκεμβρίου με καταιγιστική δράση και δραματικές εξελίξεις.



Τα μέλη της συμμορίας παίρνουν δύσκολες και δραματικές ώρες μέσα στην ισπανική τράπεζα όπου βρίσκονται αμπαρωμένοι. Μετά και το χαμό ενός ακόμα μέλους, οι ελπίδες μοιάζουν να έχουν εγκαταλείψει την ομάδα. Ο στρατός είναι έτοιμος να εισβάλλει και κανείς δεν είναι πλέον σίγουρος ότι θα βγει από εκεί μέσα ζωντανός. Όμως η εντυπωσιακή επιστροφή του Προφεσόρ μοιάζει να αναπτερώνει τις ελπίδες της συμμορίας που ετοιμάζεται να κάνει την τελευταία και μεγαλύτερη έξοδο...

The Witcher (2η σεζόν), 17 Δεκεμβρίου

Αναμονή τέλος για τους φίλους του φανταστικού οι οποίοι μετρούν τις μέρες για την δεύτερη και πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του The Witcher στις 17 Δεκεμβρίου.



Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια με αρκετά νέα πρόσωπα, επιστροφές από το παρελθόν και απουσία πολλαπλών timelines που στον προηγούμενο κύκλο μπέρδεψαν αρκετά τους θεατές.



Για να έχετε μια ιδέα, η ήπειρος βρίσκεται στα πρόθυρα ενός πολέμου, ενώ νέα τέρατα και θηρία θα δυσκολέψουν αρκετά τον Geralt και τη Ciri που ήδη εκπαιδεύεται για να είναι πανέτοιμη στη μάχη.

Emily in Paris (2η σεζόν), 22 Δεκεμβρίου

Η δεύτερη σεζόν της αγαπημένης σειράς έρχεται στο Netflix τρεις μόλις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, οπότε ξέρετε ήδη τι θα δείτε αραχτοί στον καναπέ σας την περίοδο των γιορτών.



Η Emily επιστρέφει στις 22 Δεκεμβρίου για νέες ρομαντικές περιπέτειες και ετοιμάζει βαλίτσες για το Σαιν-Τροπέ όπου θα κάνει διακοπές.

Cobra Kai (4η σεζόν), 31 Δεκεμβρίου

Το Netflix φαίνεται πως έχει σχέδια για εμάς για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς. Προβλέπεται να αλλάζουμε χρονιά στον καναπέ με κουβερτούλα, βλέποντας την επερχόμενη τέταρτη σεζόν του Cobra Kai που θα είναι διαθέσιμη την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς!



Η νέα σεζόν θα έρθει με νέα πρόσωπα και νέες συμμαχίες. Το Netflix μας έχει αποκαλύψει ήδη τον ερχομό του Terry Silver (Thomas Ian Griffith) από το Karate Kid 3, όπως και τον τίτλο του πρώτου επεισοδίου του τέταρτου κύκλου που θα ονομάζεται «Let's Begin». Θυμίζουμε ότι η σειρά έχει πάρει το «πράσινο φως» και για πέμπτη σεζόν.

Stay Close, 31 Δεκεμβρίου

Ακόμα ένα μυθιστόρημα του Χάρλαν Κόμπεν γίνεται μίνι σειρά 8 επεισοδίων στο Netflix, ακολουθώντας τα Safe (2018), The Stranger, The Woods (2020) και The Innocent.



Αν αγαπάτε τα μυστικά, και τις μυστηριώδεις ιστορίες, τότε αξίζει μια ματιά. Το Stay Close ακολουθεί την επανένωση τριών ανθρώπων, όταν ένα τρομερό μυστικό από το παρελθόν τους επιστρέφει για να τους στοιχειώσει.



Το ομότιλο μυθιστόρημα του συγγραφέα κυκλοφόρησε το 2012.

