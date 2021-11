NOX: O Αντώνης Ρέμος μας ξενάγησε στο νέο του «σπίτι» για τον φετινό χειμώνα

Η πρώην Ιερά Οδός μετονομάστηκε σε ΝΟΧ και μεταμορφώθηκε σε ένα νέο χώρο υψηλής αισθητικής με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο.

Από την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η καρδιά της αθηναϊκής διασκέδασης θα χτυπάει στο NOX, τον πλήρως ανακαινισμένο και χώρο της Ιεράς Οδού όπου θα εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος.



Το απόγευμα της Πέμπτης 18 Νοεμβρίου ο γνωστός καλλιτέχνης και οι επιχειρηματίες Ηλίας Μαροσούλης και Άγγελος Κοταρίδης, οι δύο ενορχηστρωτές του εντυπωσιακού αυτού του πρότζεκτ που θα πρωταγωνιστήσει στην αθηναϊκή νύχτα φέτος τον χειμώνα, μάς ξενάγησαν στο νέο χώρο και μας έδωσαν μια μικρή γεύση από αυτό το μοναδικό «ταξίδι στις αισθήσεις και τις ατμόσφαιρες».



Δύο ολόκληρα χρόνια ετοιμαζόταν, από την αρχή, το παλιό νυχτερινό στέκι της Ιεράς Οδού, το οποίο έχει μεταμορφωθεί πλήρως. «Εδώ δουλεύαμε περίπου δύο χρόνια. Δώσαμε την ψυχή μας. Δύο χρόνια ήταν και ο Αντώνης μέσα στα μπάζα και τα χώματα, και κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Ηλίας Μαροσούλης χωρίς να μπορέσει συγκρατήσει τα δάκρυά του. Χαρούμενος για τη συνεργασία με τον γνωστό τραγουδιστή είπε: «Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Αντώνη, δεν τα κατάφερνα. Αλλά με τη βοήθεια του γαμπρού μου, του Άγγελου Κοταρίδη, τα καταφέραμε».

«Παίρνουμε τις ζωές και τις νύχτες μας πίσω. Θα δώσουμε στον κόσμο που θα έρθει τον καλύτερο μας εαυτό, θα είναι ένα μοναδικό ταξίδι στις αισθήσεις. Όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα αν δεν είχα δίπλα μου τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος καλωσορίζοντας με τη σειρά του τους εκπροσώπους του Τύπου στο NOX. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για την επιστροφή στη σκηνή μετά από δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας.

Αναφερόμενος στον γνωστό επιχειρηματία Ηλία Μαροσούλη, τον πατριάρχη της διασκέδασης, όπως τον χαρακτήρισε, είπε: «Ο Ηλίας Μαροσούλης έχει γράψει τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική ιστορία στον χώρο της ψυχαγωγίας, του θεάματος και ό,τι συμπεριλαμβάνει την τροφή της ψυχής. Είναι μεγάλη μου τιμή που θα είμαι κοντά σου».

Ο Άγγελος Κοτταρίδης εξήγησε ότι το NOX δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να φιλοξενήσει τον Αντώνη Ρέμο. «Κατά τη γνώμη μου ο Αντώνης είναι ο σημαντικότερος και ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της γενιάς του και η συνεργασία μας αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για τον όμιλό μας.

Ήταν ένα δύσκολο αλλά δημιουργικό ταξίδι σχεδόν δύο ετών. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του NOX ώστε να αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. ΤΟ NOΧ σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη διασκέδαση βασιζόμενο στη συνολική εμπειρία του θεατή με σκοπό να αποτελέσει ένα ταξίδι στις αισθήσεις για όποιον το επισκέπτεται».

Ευχαριστώντας τον Ηλία Μαροσούλη, ο Άγγελος Κοταρίδης σημείωσε: «πρωτοπορεί σε ό,τι κάνει τα τελευταία 50 χρόνια και καταφέρνει να ζωντανεύει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των συνεργατών του. Χωρίς τη δική του συμβολή δεν θα είχαμε το υπέροχο αυτό αποτέλεσμα. Η διορατικότητά του, η αποτελεσματικότητα του, η εμπειρία του όπως επίσης και η αγάπη και το πάθος για ό,τι κάνει αποτελεί οδηγό για όλους και για εμένα προσωπικά ακόμα περισσότερο».





Απο αριστερά: Ηλίας Μαροσούλης, Αντώνης Ρέμος και Άγγελος Κοταρίδης

Το πραγματικό εντυπωσιακό NOX, είναι ένας ατμοσφαιρικός χώρος υψηλής αισθητικής που «παντρεύει» το χθες με το σήμερα, φέρνοντας νέα εποχή στην ψυχαγωγία εφάμιλλη με διεθνής χώρους, σύγχρονες υποδομές και τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά μέσα. Αξιοσημείωτο είναι ότι «Ο χώρος έχει κάτι από την ψυχή του Αντώνη», όπως εξήγησε ο αρχιτέκτονας Μηνάς Κοσμίδης που μεταμόρφωσε την πάλαι ποτέ Ιερά Οδό.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος, είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, ενώ διαφορετική προσέγγιση έχει γίνει και στο live πρόγραμμα του μαγαζιού που θα είναι επίσης ένα ταξίδι στον κόσμο, περιλαμβάνοντας φυσικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή. «Νιώθω ότι αναβαθμίζω τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία όλων εσάς που θα είστε εδώ. Θα δείτε κλασικά, πράγματα, θα δείτε ανατολή, θα ακούσετε έθνικ ήχους, θα απολαύσετε ένα φαντασμαγορικό σόου».



Στο τέλος, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή με τους μουσικούς του, παρουσιάζοντας ζωντανά το κομμάτι «Όταν σε ρωτήσανε» και το καινούργιο τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα ξανά». Συνέχισε με τη γνωστή του επιτυχία, «Είναι Στιγμές», ενώ μας έδωσε και μια μικρή γεύση από την έναρξη του προγράμματος και την είσοδο του στην σκηνή.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το NOX φέρει την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου Kosmidis Architects στο σχεδιασμό του interior design και του Δημήτρη Ζούπα στο σχεδιασμό της πρόσοψης.



Οι εικαστικές επιλογές είναι του Βαγγέλη Καπόπουλου, ενώ οι γευστικές δημιουργίες του βραβευμένου σεφ Άρη Βεζενέ.



Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Λύρας, τις χορογραφίες η Chali Jennings, τη σκηνογραφία η Μαίρη Τσαγκάρη. Το μοναδικό άρωμα που αναδύεται στο χώρο και θα είναι διαθέσιμο σε στικ και κεράκια για όσους θελήσουν να το προμηθευτούν, έχει την υπογραφή της εταιρίας ESquare Aroma.



Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο εμφανίζονται οι: Τάνια Μπρεάζου, Αντώνης Βλάχος, Λίνα Αλατζίδου, Χριστίνα Ράλλη. DJ: Αντώνης Δημητριάδης. Live Act: Σπύρος Μεταξάς.



Η διεύθυνση παραγωγής ανήκει στον Αθανάσιο Μαροσούλη. Παραγωγή: MK Group of Companies/Ηλίας Μαροσούλης - Άγγελος Κοταρίδης.



Πληροφορίες



NOX: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα

Τηλ. Κρατήσεων: 210 3411000

Site: www.noxathens.gr



To NOX θα λειτουργεί ως αμιγής χώρος (covid free) υποδοχής πολιτών που έχουν εμβολιαστεί πλήρως και με τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου. Κατά την είσοδο των θεατών στο χώρο, θα γίνεται έλεγχος των απαραίτητων πιστοποιητικών ελέγχου ταυτοπροσωπίας, όπως αυτός έχει οριστεί από την κυβέρνηση.



