Το Top 20 του Στίβεν Σπίλμπεργκ περιλαμβάνει από κλασικά αριστουργήματα μέχρι ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ανακοίνωσε τις 20 πιο αγαπημένες ταινίες του όλων των εποχών. Όπως θα δείτε, η λίστα περιλαμβάνει κλασικά αριστουργήματα, φιλμ κινουμένων σχεδίων, αλλά και υπερηρωικές ταινίες.

Μεταξύ των κορυφαίων ταινιών που έχει επιλέξει ο διάσημος σκηνοθέτης, συναντάμε τον Σκοτεινό Ιππότη (The Dark Knight) του Κρίστοφερ Νόλαν, φυσικά το Ψυχώ (Psycho) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, τους Επτά Σαμουράι (Seven Samurai) του Ακίρα Κουροσάβα, και το 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος (2001: A Space Odyssey) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Πολύ ψηλά στη λίστα βρίσκεται επίσης η θρυλική ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ο Νονός (The Godfather) του 1972. Άλλα κλασικά αριστουργήματα της έβδομης Τέχνης που έχει επιλέξει ο Σπίλμπεργκ είναι Ο Πολίτης Κέιν (Citizen Kane) του Όρσον Γουέλς και ο Λόρενς της Αραβίας (Lawrence of Arabia) του Ντέιβιντ Λιν.

Δείτε τη λίστα με τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, κατά τη γνώμη του Στίβεν Σπίλπεργκ.



1. It’s a Wonderful Life – Frank Capra (1946)



2. The Godfather – Francis Ford Coppola (1972)



3. Fantasia -Walt Disney (1940)



4. A Guy Named Joe – Victor Fleming (1943)



5. Guardians of the Galaxy – James Gunn (2014)



6. War of the Worlds – Byron Haskin (1953)



7. Psycho – Alfred Hitchcock (1960)



8. 2001: A Space Odyssey – Stanley Kubrick (1968)



9. Lawrence of Arabia – David Lean (1962)



10. Untouchable – Olivier Nakache and Éric Toledano (2011)



11. The Dark Knight – Christopher Nolan (2008)



12. The 400 Blows – François Truffaut (1959)



13. Day for Night – François Truffaut (1973)



14. Citizen Kane – Orson Welles (1941)



15. Captains Courageous – Victor Fleming (1937)



16. The Best Years of Our Lives – William Wyler (1946)



17. The Searchers – John Ford (1956)



18. Tootsie – Sydney Pollack (1982)



19. Seven Samurai – Akira Kurosawa (1954)



20. Dumbo – Walt Disney (1941)







