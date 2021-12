Μπομπ Σφουγγαράκης - The Musical: Από 4 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater

Η πολυβραβευμένη υπερπαραγωγή που έσπασε τα ταμεία στο Broadway, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μιλάει ελληνικά!

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων μαζί με τον Πάτρικ, τη Σάντυ, τον Καλαμάρη, τον κύριο Καβούρη, τον Πλαγκτόν και ολόκληρη την παρέα που κατοικεί και δίνει ζωή στο Βυθό του Μπικίνι, βάζουν τα καλά τους, προετοιμάζονται στο χορό και το τραγούδι και περιμένουν να σας υποδεχτούν για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα φετινά Χριστούγεννα στην τεράστια, φαντασμαγορική σκηνή του Christmas Theater!

Εικοσιένα ταλαντούχοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορευτές και μια μεγάλη ζωντανή ορχήστρα, θα μας ταξιδέψουν βαθιά μέσα στη θάλασσα, στο Βυθό του Μπικίνι, όπου οι κάτοικοί του, αντιμετωπίζουν προβλήματα μιας και ένα ηφα ίστειο που βρίσκεται από πάνω τους πρόκειται να εκραγεί και να αφανίσει την πόλη τους!

Δίνεται διαταγή από την κυβέρνηση να κλειστούν όλοι στα σπίτια τους...

(Σας θυμίζει κάτι αυτό;)

Όλοι βγάζουν τον αληθινό τους εαυτό μπροστά στον κίνδυνο!

(Μήπως κι αυτό σας θυμίζει κάτι;)

Ο Μπομπ, απογοητευμένος από το αφεντικό του τον κύριο Καβούρη που δεν πιστεύει καθόλου σ' αυτόν, μαζεύει τις δυνάμεις του και μαζί με τον Πάτρικ και τη Σάντυ, απ οφασίζουν να σώσουν την πόλη τους!

Με όπλα το μυαλό, το θάρρος, το χαμόγελο, το χιούμορ, την αισιοδοξία και τη φιλία τους, ξεκινούν να κάνουν την υπέρβαση, έχοντας να αντιμετωπίσουν εκτός από τον κίνδυνο, τους συμπολίτες τους!

Θα καταφέρουν να σώσουν το βυθό του Μπικίνι από την καταστροφή και να γιορτάσουν τα φετινά Χριστούγεννα μαζί μας;

Αυτό θα το μάθουμε από τις 4 Δεκεμβρίου στο... βυθό του Christmas Theater που για χάρη του Μπομπ Σφουγγαράκη και της παρέας του, η σκηνή του θα μεταμορφωθεί σε ένα φαντασμαγορικό βυθό!

Το μόνο που είναι σίγουρο είναι πως η αγάπη, το χιούμορ, η φιλία, το χαμόγελο και η θετική σκέψη κερδίζουν πάντα!

Κι ας μην ξέρουμε τι θα γίνει αύριο...

Γιατί όπως λέει και ο Μπομπ, κάθε μέρα είναι μια υπέροχη, μοναδική, μέρα!

Και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κάθε μέρα, υπάρχουν γύρω μας και μέσα μας πολλοί λόγοι να χαμογελάμε, να ζούμε κ αι να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή...!

Το 2018 το μιούζικαλ «Μπομπ Σφουγγαράκης» ανακηρύχθηκε στο Broadway το καλύτερο μιούζικαλ της χρονιάς και απέσπασε το Drama Desk Award καθώς και 12 υποψηφιότητες για βραβείο Tony – ήταν το μιούζικαλ με τις περισσότερες υποψηφιότητες μέσα στην ίδια χρονιά για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων! Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τον αμερικανικό τύπο και αγαπήθηκε απ' το κοινό όλων των ηλικιών που κάθε βράδυ γέμιζε ασφυκτικά το θέατρο!

η φωτογραφία είναι από την αμερικάνικη παράσταση The Sponge Bob Musical Oriental Theatre

Τώρα, μετά την...σιωπή των θεάτρων σε ολόκληρο τον κόσμο για ενάμιση χρόνο, το μιούζικαλ Μπομπ Σφουγγαράκης, ξεκινάει ξανά το ταξίδι του!

Το μιούζικαλ «Μπομπ Σφουγγαράκης» έχει το μοναδικό προνόμιο σε σχέση με άλλα μιούζικαλ μιας και οι ήρωές του αγαπήθηκαν πολύ από μικρούς και μεγάλους σε ολόκληρο τον κόσμο, να τραβήξει το ενδιαφέρον παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών, που με χαρά δέχτηκαν να γράψουν τραγούδια για την παράσταση!

Στην παράσταση περιέχονται τραγούδια των DAVID BOWIE, TOM KENNY, ANDY PALEY καθώς και πρωτότυπα τραγούδια που έγραψαν ειδικά για το μιούζικαλ «Μπομπ ο Σφουγγαράκης» οι STEVEN TYLER και JOE PERRY από τους AEROSMITH, η CINDY LAUPER, ο JOHN LEGENT, η SARA BAREILLES, ο JONATHAN COULTON, η YOLANDA ADAMS, οι THE FLAMING LIPS κ.α.

Η Ελλάδα με το Christmas Theater είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα επίσημα και απαιτητικά δικαιώματα της υπερπαραγωγής του Broadway!

Ο Μπομπ και οι παρέα του, θα περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα στην Αθήνα, στο Christmas Theater,με οδηγό το χιούμορ και την αισιοδοξία!

Με υπέροχα τραγούδια, εντυπωσιακές χορογραφίες, διαλόγους που εξάπτουν τη φαντασία, σλόγκαν και συνθήματα που θα μείνουν στη μνήμη μικρών και μεγάλων.

Μια υπερπαραγωγή γεμάτη λαμπερά κοστούμια, χρώματα, φώτα, προβολές, σκηνικά και 21 εκρηκτικούς πρωταγωνιστές που δίνουν όλο τους τον εαυτό επάνω στη σκηνή μαζί με τη μεγάλη ζωντανή ορχήστρα θα μας ταξιδεύουν από 4 Δεκεμβρίου, στη μαγεία του βυθού του Μπικίνι!

Η ελληνική παράσταση, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και απόδοση κειμένου κ αι στίχων από τη Θέμιδα Μαρσέλλου.

Μπομπ Σφουγγαράκης, η γέννηση ενός διαφορετικού στάρ!

Όλα άρχισαν στις 17 Ιουλίου 1999, όταν ο Μπομπ Σφουγγαράκης, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση!

Η αμερικάνικη σειρά κινουμένων σχεδίων δημιουργήθηκε από τον θαλάσσιο βιολόγο και σχεδιαστή Stephen Hillenburg.

Μέχρι σήμερα η δημοτικότητα της σε ιράς, παραμένει τεράστια!

Η βασιλεία της ως η «Νούμερο Ένα Παιδική Σειρά» για μικρούς και μεγάλους στην τηλεόραση τα τελευταία 17 χρόνια, είναι ακλόνητη! Εξιστορεί τις περιπέτειες του Μπομπ Σφουγγαράκη, ενός αθεράπευτα αισιόδοξου, τίμιου και ειλικρινούς σφουγγαριού και των φίλων του στην πολύχρωμη υποβρύχια πόλη στο Βυθό του Μπικίνι.

Μέχρι σήμερα, έχουν προβληθεί δώδεκα κύκλοι ενώ στην Ελλάδα η σειρά προβάλλεται από το Nickelodeon.

O πιο αγαπητός ήρωας στην ιστορία της Viacom International Media Networks, παίζεται σε πάνω από 170 χώρες και οι ιστορίες του έχου ν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες!

Κατά μέσο όρο κάθε τρίμηνο πάνω από 140 εκατομμύρια θεατές παρακολουθούν τις περιπέτειές του!

Εκτός από το μιούζικαλ και την τηλεοπτική σειρά, τον Μπομπ και τους άλλους αγαπημένους χαρακτήρες του βυθού του Μπικίνι, τους έχουμε απολαύσει σε ταινίες με ρεκόρ πωλήσεων σε εισιτήρια, σε πολλά παιχνίδια και σε πλήθος καταναλωτικών προϊόντων!

Σκηνοθεσία - απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση - διδασκαλία ορχήστ ρας: Νικόλας Γουάστωρ

Χορογραφία: Αλέξανδρος Γιαννής

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video design - προβολές: Κάρολος Πορφύρης

Φωνητική διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Sound F X design - μίξη ήχου: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν:

Γιάννης Λάφης (Μπομπ)

Αντιγόνη Ψυχράμη (Σάντυ)

Βασίλης Αξιώτης (Καβούρης)

Θοδωρής Γιαννόπουλος (Καλαμάρης)

Βασίλης Παπαδημητρίου (Πάτρικ)

Χρήστος Ζαν Μπατίστ (Πλαγκτόν)

Μαρία Βασιλάτου | Βαρβάρα Νεμπή | Ιουλίτα Μωσαϊδου | Ντόρα Γκέγκα | Μάρα Τζίμα | Άννα Μαρία Κόρνια | Ζέτα Ξαφάκη | Στέλιος Κέλλερης | Μάριος Μαριόλος | Γιώργος Μαρτίνος | Φαίδων Φαρίντ | Μάριος Χατζηαντώνη | Στέργιος Περτσινίδης | Γεράσιμος Παπικινός | Πέγκυ Μανωλά

Nickelodeon™

THE SPONGEBOB MUSICAL

Βασισμένο στη σειρά του Stephen Hillenburg.

Σε κείμενο του Kyle Jarrow.

Με πρωτότυπα τραγούδια των

Yolanda Adams, Steven Tyler and Joe Perry of Aerosmith, Sara Bareilles, Jonathan Coulton, Alex Ebert of Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, The Flaming Lips, Lady A,

Cyndi Lauper, John Legend, Panic! At the Disco, Plain White T's, They Might Be Giants, T.I.

Και τραγούδια των David Bowie, Tom Kenny & Andy Paley.

Με συμπληρωματικούς στίχους του Jonathan Coulton.

Και συμπληρωματική μουσική του Tom Kitt.

Την ιδέα της παραγωγής του μιούζικαλ είχε η Tina Landau.

Nickelodeon, SpongeBob SquarePants και όλοι οι σχετικοί τίτλοι, τα λογότυπα και οι χαρακτήρες αποτελούν εμπορικά σήματα της Viacom I nternational Inc.