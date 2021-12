Τα Critics Choice Awards 2022 δείχνουν τον δρόμο για τα Όσκαρ - Όλες οι υποψηφιότητες

Οι ταινίες Belfast και West Side Story οδηγούν την κούρσα των 27ων Critics Choice Awards.

Όπως σημειώσαμε και χθες, η νέα Οσκαρική σεζόν άνοιξε για τα καλά, καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες, ανακοινώθηκαν και οι υποψηφιότητες των Critics Choice Awards 2022.

Τα συγκεκριμένα βραβεία είναι κατά κύριο λόγο αυτά που δείχνουν το δρόμο για τα Όσκαρ και όπως αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, τα ονόματα και οι τίτλοι των φιναλίστ που ανακοινώθηκαν αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και ας δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη των Χρυσών Σφαιρών.

Την κούρσα λοιπόν των υποψηφιοτήτων στα Critics Choice Awards οδηγούν οι ταινίες Belfast και West Side Story, που μετρούν 11 υποψηφιότητες η καθεμία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Μια ανάσα πίσω τους, με 10 υποψηφιότητες ακολουθούν τα Dune και The Power of the Dog, ενώ από οκτώ υποψηφιότητες συγκεντρώνουν τα Licorice Pizza και Nightmare Alley και από έξι οι ταινίες King Richard και Don’t Look Up.

Η 27η Τελετή Απονομής των Critics Choice Awards θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power Of The Dog

tick, tick…Boom!

West Side Story

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία

Νίκολας Κέιτζ – Pig

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς – The Power Of The Dog

Πίτερ Ντίνκλεϊτζ – Cyrano

Άντριου Γκάρφιλντ – tick, tick…Boom!

Γουίλ Σμιθ – King Richard

Ντένζελ Γουάσινγκτον – The Tragedy Of Macbeth

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία

Τζέσικα Τσαστέιν – The Eyes Of Tammy Faye

Ολίβια Κόλμαν – The Lost Daughter

Lady Gaga – House Of Gucci

Αλάνα Χάιμ – Licorice Pizza

Νικόλ Κίντμαν – Being The Ricardos

Κρίστεν Στιούαρτ – Spencer

Β' Ανδρικός Ρόλος

Τζέιμι Ντόρναν – Belfast

Σίραν Χάιντς – Belfast

Τρόι Κότσουρ – CODA

Τζάρεντ Λέτο – House Of Gucci

Τζέι Κέι Σίμονς – Being the Ricardos

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι – The Power Of The Dog

Β' Γυναικείος Ρόλος

Κεϊτρινόνα Μπάλφι - Belfast

Αριάνα ΝτεΜπόους – West Side Story

Αν Ντάουντ – Mass

Κίρστεν Ντανστ – The Power Of The Dog

Ονζανί Έλις – King Richard

Ρίτα Μορένο – West Side Story

Καλύτερος/η Nέος/α Hθοποιός

Τζουντ Χιλ – Belfast

Κούπερ Χόφμαν – Licorice Pizza

Εμίλια Τζόουνς – CODA

Γούντι Νόρμαν – C’mon C’mon

Σανίγια Σίντνεϊ – King Richard

Ρέιτσελ Ζέγκλερ – West Side Story

Καλύτερο Ensemble Cast

Belfast

Don’t Look Up

The Harder They Fall

Licorice Pizza

The Power Of The Dog

West Side Story

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον – Licorice Pizza

Κένεθ Μπράνα – Belfast

Τζέιν Κάμπιον – The Power Of The Dog

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Nightmare Alley

Στίβεν Σπίλμπεργκ – West Side Story

Ντενί Βιλνέβ – Dune

Σενάριο

Πολ Τόμας Άντερσον – Licorice Pizza

Ζακ Μπέιλιν – King Richard

Κένεθ Μπράνα – Belfast

Άνταμ ΜακΚέι, Ντέιβιντ Σιρότα – Don’t Look Up

Άαρον Σόρκιν – Being The Ricardos

Διασκευασμένο Σενάριο

Τζέιν Κάμπιον – The Power Of The Dog

Μάγκι Τζίλενχαλ – The Lost Daughter

Σον Χέντερ – CODA

Τόνι Κούσνερ – West Side Story

Τζον Σπέιτς, Ντενί Βιλνέβ, Έρικ Ροθ – Dune

Φωτογραφία

Μπρούνο Ντελμπονέλ – The Tragedy Of Macbeth

Γκρεγκ Φρέιζερ – Dune

Γιάνους Καμίνσκι – West Side Story

Νταν Λόστσεν – Nightmare Alley

Άρι Γουέγκνερ – The Power Of The Dog

Χάρις Ζαμπαρλούκος – Belfast

Σκηνικά

Τζιμ Κλέι, Κλερ Νία Ρίτσαρντς – Belfast

Ταμάρα Ντέβερελ, Σέιν Βιό – Nightmare Alley

Άνταμ Στοκχάουζεν, Ρένα ΝτεΑντζελο – The French Dispatch

Άνταμ Στοκχάουζεν, Ρένα ΝτεΑντζελο – West Side Story

Πατρίς Βερμέ, Σουζάνα Σίπος – Dune

Μοντάζ

Σάρα Μπροσάρ και Μάικλ Καν – West Side Story

Ούνα Νι Ντονγκέιλ – Belfast

Άντι Γιούργκενσεν – Licorice Pizza

Πίτερ Σάιμπερας – The Power Of The Dog

Τζο Γουόκερ – Dune

Κοστούμια

Τζένι Μπίβαν – Cruella

Λουίς Σεκουέιρα – Nightmare Alley

Πολ Τέιζγουελ – West Side Story

Τζάκλιν Γουεστ, Ρόμπερτ Μόργκαν – Dune

Τζάντι Γιέιτς – House Of Gucci

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Cruella

Dune

The Eyes Of Tammy Faye

House Of Gucci

Nightmare Alley

Οπτικά Εφέ

Dune

The Matrix Resurrections

Nightmare Alley

No Time to Die

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings

Καλύτερη Κωμωδία

Barb & Star Go To Vista Del Mar

Don’t Look Up

Free Guy

The French Dispatch

Licorice Pizza

Καλύτερο Animation

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs The Machines

Raya And The Last Dragon

Ξενόγλωσση Ταινία

Ένας Ήρωας

Drive My Car

Flee

The Hand Of God

The Worst Person In The World

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive – King Richard

Dos Oruguitas – Encanto

Guns Go Bang – The Harder They Fall

Just Look Up – Don’t Look Up

No Time to Die – No Time To Die

Καλύτερο Soundtrack

Νίκολας Μπρίτελ – Don’t Look Up

Τζόνι Γκρίνγουντ – The Power Of The Dog

Τζόνι Γκρίνγουντ – Spencer

Νέιθαν Τζόνσον – Nightmare Alley

Χανς Ζίμερ – Dune





