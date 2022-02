Netflix: Πρώτη ματιά στο «Knives Out 2» που γυρίστηκε στην Ελλάδα!

Το Netflix μας δίνει μια πρώτη γεύση από τις ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα το 2022.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ, διάρκειας τριών περίπου λεπτών, με ορισμένες από τις πιο πολυναμενόμενες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα μέσα στο 2022.

Στο βίντεο βλέπουμε πασίγνωστους πρωταγωνιστές και κυρίως παίρνουμε μια μικρή πρώτη γεύση από επερχόμενα φιλμ όπως είναι το σίκουελ του Knives Out με τον Ντάνιελ Κρεγκ και μια πλειάδα λαμπερών αστέρων του Χόλιγουντ που γυρίστηκε στην Ελλάδα.

Εκτός από Knives Out 2 που κλείνει το βίντεο με ένα πανέμορφο και εντυπωσιακό πλάνο από τις Σπέτσες, το τρέιλερ περιέχει σκηνές από ταινίες όπως οι: Grey Man με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, The School For Good And Evil με την Σαρλίζ Θερόν, Enola Holmes 2 με τον Χένρι Κάβιλ, The Mothership με την Χάλι Μπέρι, The Adam Project με τον Ράιαν Ρέινολντς, Hustle με τον Άνταμ Σάντλερ, Slumberland με τον Τζέισον Μομόα, κ.ά.

Όπως μαθαίνουμε μάλιστα μέσα από το βίντεο, για το 2022 το Netflix σχεδιάζει να κυκλοφορεί μια καινούρια ταινία κάθε εβδομάδα!



Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πρεμιέρες που έχουν ανακοινωθεί από το Netflix

4 Φεβρουαρίου: Through My Window (A Través De Mi Ventana)

11 Φεβρουαρίου: Tall Girl 2, Bigbug and Love and Leashes

18 Φεβρουαρίου: Texas Chainsaw Massacre

25 Φεβρουαρίου: Tyler Perry’s A Madea Homecoming

2 Μαρτίου: Against the Ice

3 Μαρτίου: The Weekend Away

11 Μαρτίου: The Adam Project

17 Μαρτίου: Rescued by Ruby

18 Μαρτίου: Windfall and Black Crab

15 Απριλίου: Choose Or Die

22 Απριλίου: Along for the Ride

28 Απριλίου: Bubble

11 Μαΐου: Operation Mincemeat

13 Μαΐου: Senior Year





