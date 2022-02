Η 2η σεζόν του Bridgerton και ό,τι νέο έρχεται τον Μάρτιο στο Netflix

Aναλυτικά οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στο Netflix τον Μάρτιο.

To Netflix ανακοίνωσε τις νέες σειρές και τις ταινίες που θα είναι διαθέσιμες τον πρώτο μήνα της άνοιξης. Το απόλυτο highlight του Μαρτίου είναι αναμφισβήτητα η δεύτερη σεζόν του Bridgerton, της δημοφιλούς σειράς εποχής του Netflix, που καταφτάνει -επιτέλους- στις 25 του μήνα!



Από τη λίστα των νέων ταινιών, το ενδιαφέρον μας σίγουρα κερδίζουν οι: Κόντρα στον Πάγο, Σαββατοκύριακο στην Κροατία και Ο Βομβαρδισμός που είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Όσοι αγαπούν τα ντοκιμαντέρ δεν πρέπει να χάσουν τα πολυαναμενόμενα Ημερολόγια του Άντι Γουόρχολ που κυκλοφορούν στις 9 Μαρτίου.

Σειρές του Netflix

01/3/2022

Οι Φύλακες της Δικαιοσύνης (The Guardians of Justice)



Όταν ο φαινομενικά ατρόμητος ηγέτης της αυτοκαταστρέφεται, μια ομάδα προβληματικών υπερηρώων πρέπει να αντιμετωπίσει το κακό που θεριεύει στον κόσμο – αλλά και μέσα τους.

03/3/2022

Μεσάνυχτα στο Πέρα Παλάς (Midnight at the Pera Palace)



Σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης, μια ρεπόρτερ βουτά στο παρελθόν και πρέπει να σταματήσει μια σκευωρία που ίσως αλλάξει τη μοίρα της σύγχρονης Τουρκίας.

04/3/2022

Όλα τα Κομμάτια της (Pieces of Her)



Μια γυναίκα προσπαθεί να κατανοήσει το σκοτεινό παρελθόν της μητέρας της μετά από μια βίαιη επίθεση στη μικρή πόλη τους που αποκαλύπτει κρυφές απειλές και φονικά μυστικά.

08/3/2022

Αστρολογικός Οδηγός για Ραγισμένες Καρδιές: Σεζόν 2 (An Astrological Guide for Broken Hearts: Season 2)



Καθώς η Αλίσε εξακολουθεί να κάνει επιτυχία με την εκπομπή "Άστρα της Αγάπης", ο άτυχος έρωτάς της με τον Νταβίντε αποδεικνύεται μοναδικά απρόβλεπτος.

11/3/2022

Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 4 (Formula 1: Drive to Survive: Season 4)



Είκοσι οδηγοί –ορισμένοι βετεράνοι και ορισμένοι αρχάριοι– διαγωνίζονται σε μια νέα σεζόν της Formula 1, γεμάτη δράμα και αδρεναλίνη..

11/3/2022

Και Δεν Ζήσαν Αυτοί Καλά κι Εμείς Καλύτερα (Once Upon a Time... Happily Never After)

11/3/2022

Τάιλερ Χένρι: Η Ζωή μετά τον Θάνατο (Life After Death with Tyler Henry)



Ο μελλοντολόγος-μέντιουμ Τάιλερ Χένρι ανατρέχει στο υπερπέραν για απαντήσεις, ενώ ψάχνει το παρελθόν και της δικής του οικογένειας σε μια προσωπική σειρά ριάλιτι.

17/3/2022

Χώμα (Soil)



Ένας αυτοαποκαλούμενος επιχειρηματίας πιστεύει ότι έπιασε την καλή, αναλαμβάνοντας την ταφή ανθρώπων από την κοινότητά του με χώμα που εισάγει από το Μαρόκο στο Βέλγιο.

18/3/2022

Human Resources



Πασχαλίτσες της Αγάπης, Ορμονικά Τέρατα και άλλα πλάσματα παλεύουν με έρωτες, εργασιακό δράμα και τις ανάγκες των θνητών πελατών τους. Ένα spinoff του «Big Mouth».



18/3/2022

Top Boy: Σεζόν 2 (Top Boy: Season 2)



Ο Ντουσέιν θέλει να επεκτείνει την αυτοκρατορία του. Αλλά με μια τεράστια επένδυση, συνεταίρους και οικογενειακές κρίσεις, πιο πολύ χρήμα σημαίνει πιο πολλά προβλήματα.

18/3/2022

Τα Τέρατα της Κρακοβίας (Cracow Monsters)



Μια νεαρή γυναίκα στοιχειωμένη από το παρελθόν μπαίνει στην ομάδα χαρισματικών φοιτητών ενός μυστηριώδους καθηγητή που ερευνά μεταφυσικά γεγονότα και μάχεται δαίμονες.

18/3/2022

Οι Έξι Κωμικοί (Standing Up)



Στο Παρίσι, έξι κωμικοί κυνηγούν το όνειρό τους να εδραιωθούν στο σταντ απ, βιώνοντας παράλληλα οικονομική πίεση, οικογενειακές εντάσεις και ρομαντικές περιπέτειες.

25/3/2022

Μπρίτζερτον: Σεζόν 2 (Bridgerton: Season 2)



Καθήκον, επιθυμία και σκάνδαλο συγκρούονται, όταν ο υποκόμης Άντονι Μπρίτζερτον αποφασίζει να παντρευτεί, αλλά ερωτεύεται την πεισματάρα αδελφή της μέλλουσας συζύγου του.

Ταινίες του Netflix

02/3/2022

Κόντρα στον Πάγο (Against The Ice)



Ψάχνοντας στη Γροιλανδία έναν χαμένο χάρτη, δύο άντρες πρέπει να παλέψουν για να επιβιώσουν. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας πολικής αποστολής της Δανίας, το 1909.

03/3/2022

Σαββατοκύριακο στην Κροατία (The Weekend Away)



Όταν η κολλητή της εξαφανίζεται σε ένα ταξίδι μόνο για κορίτσια στην Κροατία, η Μπεθ σπεύδει να ανακαλύψει τι έγινε. Όμως κάθε στοιχείο οδηγεί σε μια νέα εφιαλτική πλάνη.

04/3/2022

Καημένη (Meskina)



Η πληγωμένη και άνεργη 30χρονη Λέιλα προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της και ψάχνει την ευτυχία, ενώ η οικογένειά της προσπαθεί να τη ζευγαρώσει ξανά.

08/3/2022

Μια Αισθησιακή Γυναίκα (Autumn Girl)



Στην Πολωνία του '60, η ηθοποιός Καλίνα Γεντρούσικ σημειώνει τεράστια επιτυχία, αλλά η καριέρα της ξαφνικά απειλείται από έναν αξιωματούχο τον οποίο απέρριψε ερωτικά.

09/3/2022

Ο Βομβαρδισμός (The Bombardment)



Τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η μοίρα φέρνει κοντά διάφορους κατοίκους της Κοπεγχάγης, όταν μια βόμβα πέφτει κατά λάθος σε ένα σχολείο γεμάτο παιδιά. Από αληθινά γεγονότα.

11/3/2022

Επιχείρηση Άνταμ (The Adam Project)



Όταν το ταξίδι του στον χρόνο τον φέρνει τυχαία στο 2022, ο πιλότος μαχητικού Άνταμ Ριντ συνεργάζεται με τον 12χρονο εαυτό του σε μια αποστολή διάσωσης του μέλλοντος.

15/3/2022

Η Μέριλιν Έχει Μαύρα Μάτια (Marilyn's Eyes)



Το φαγητό ενώνει δύο δημιουργικά άτομα σε μια ψυχιατρική κλινική. Καθώς δίνουν σάρκα και οστά σε ένα φανταστικό εστιατόριο, πρέπει να βρουν μια συνταγή για τις πληγές.

17/3/2022

Ρούμπι η Διασώστρια (Rescued by Ruby)



Κυνηγώντας το άπιαστο όνειρό του να μπει σε Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων, ένας αστυνομικός συνεργάζεται με ένα τετράποδο αουτσάιντερ: την έξυπνη αλλά άτακτη σκυλίτσα Ρούμπι.

18/3/2022

Windfall



Ένας άντρας κάνει διάρρηξη στο εξοχικό ενός δισεκατομμυριούχου, αλλά η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου, όταν ο αλαζόνας πλούσιος κι η γυναίκα του καταφθάνουν απρόσμενα.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

01/3/2022

Ο Χειρότερος Συγκάτοικος στην Ιστορία (Worst Roommate Ever)



Βίαιοι απατεώνες. Αδίστακτοι δολοφόνοι. Τρομακτικές αληθινές ιστορίες αποκαλύπτουν μερικές από τις χειρότερες εμπειρίες συγκατοίκησης που θα μπορούσατε να φανταστείτε.

03/3/2022

Επιβίωση στον Παράδεισο: Μια Οικογενειακή Ιστορία (Surviving Paradise: A Family Tale)



Ελέφαντες, λιοντάρια, λύκοι και πολλά άλλα είδη ευημερούν στο δέλτα του Οκαβάνγκο στην έρημο Καλαχάρι, αλλά η ολοένα και πιο ανησυχητική ξηρασία απειλεί το μέλλον της.

09/3/2022

Τα Ημερολόγια του Άντι Γουόρχολ: Σειρά μίας σεζόν (The Andy Warhol Diaries)



1968. Όταν τον πυροβολούν, ο Άντι Γουόρχολ αρχίζει να καταγράφει τη ζωή και τα συναισθήματά του. Τα ημερολόγια κι αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ βλέπουν πίσω από την περσόνα.



16/3/2022

Bad Vegan: Δόξα, Απάτη, Φυγή (Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives)



Μια καταξιωμένη ιδιοκτήτρια βίγκαν εστιατορίου παντρεύεται έναν μυστηριώδη άντρα που ισχυρίζεται ότι θα κάνει τον σκύλο της αθάνατο και η ζωή της βγαίνει εκτός ελέγχου.

18/3/2022

Animal: Season 2 (Εκπληκτικά Ζώα: Σεζόν 2)



Αυτή η καθηλωτική σειρά παρακολουθεί τα πιο υπέροχα ζώα στον κόσμο, καταγράφοντας τρυφερές αλλά και σοκαριστικές στιγμές, όπως δεν τις έχουμε δει ποτέ ξανά.

22/3/2022

Οι Αρχές της Απόλαυσης: Σειρά μίας σεζόν (The Principles of Pleasure)



Το σεξ, η ευχαρίστηση και η σύγχρονη επιστήμη συναντιούνται σε αυτήν τη σειρά για τον σύνθετο κόσμο της γυναικείας απόλαυσης – που καταρρίπτει μονολιθικούς μύθους.

30/3/2022

Μην Εμπιστεύεσαι Κανέναν (Trust No One: The Hunt for the Crypto King)



Μετά τον αναπάντεχο θάνατο του ιδρυτή ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στην Ινδία, οι πελάτες υποπτεύονται ότι ο θάνατος κρύβει περισσότερα απ' όσα φαίνονται.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

03/3/2022

Χ-Μαν και οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος: Σεζόν 2 (He-Man and the Masters of the Universe: Season 2)



Η μοίρα του Ετέρνος κρέμεται από μια κλωστή, καθώς ο Χ-Μαν και οι ήρωες βρίσκουν νέους συμμάχους –και πεπρωμένο– για να εμποδίσουν τον κακό Σκέλετορ να πάρει την εξουσία.

08/3/2022

Τσιπ και Πατάτα: Σεζόν 3 (Chip and Potato: Season 3)



Η Τσιπ συνεχίζει να μαθαίνει τον υπέροχο, μεγάλο κόσμο με λίγη βοήθεια από την Πατάτα – πηγαίνει για το πρώτο της κούρεμα και μπαίνει για πρώτη φορά σε αεροπλάνο!

10/3/2022

Karma's World: Σεζόν 2 (Karma's World: Season 2)



Νέες δυσκολίες δίνουν έμπνευση για νέα τραγούδια στην Κάρμα, που ξεκινά νέα δουλειά, κατεβαίνει για σχολική πρόεδρος και προσπαθεί να κάνει τη διαφορά στην κοινότητά της.

15/3/2022

Μυστική Ομάδα Zenko Go (Team Zenko Go)



Καμία καλή πράξη δεν είναι ασήμαντη γι' αυτά τα καλόκαρδα παιδιά! Οι Νάγια, Άρης, Έλλη και Τζαξ προσφέρουν στα κρυφά βοήθεια και ξεφορτώνονται τα προβλήματα της πόλης!

25/3/2022

Transformers: BotBots



Μια νέα σειρά από το σύμπαν των "Transformers".

29/3/2022

Mighty Express: Σεζόν 6 (Mighty Express: Season 6)



Μια ομάδα τρένων μαζί με τους μικρούς τους φίλους ξεπερνούν μπελάδες στις ράγες με σπιρτάδα και ομαδικό πνεύμα στη νέα σεζόν!





