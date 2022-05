Βραβεία «Κάρολος Κουν» και Βραβεία Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2020/21: Οι νικητές

Το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου κέρδισε ο Πέτρος Ζούλιας για την παράσταση «Μαρίκα».

Στο εμβληματικό θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 9 Μαΐου, η Τελετή απονομής των Βραβείων «Κάρολος Κουν» 2020/21, καθώς και των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2020/21, που διοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και η Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Καθώς το 2020 δεν απονεμήθηκαν Βραβεία λόγω της πανδημίας, ο κόσμος του θεάτρου και της μουσικής τίμησε εφέτος το θεσμό που συμπληρώνει 26 χρόνια από τη γέννησή του, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα με πολύ συγκίνηση. Τα Βραβεία αποτελούν προϊόν συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, ενός από τα παλαιότερα και σημαντικότερα πνευματικά σωματεία της χώρας, που ιδρύθηκε το 1928, και έχει σκοπό την αμερόληπτη ανάδειξη και στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και της επιστημονικής της τεκμηρίωσης.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στην έναρξη της τελετής ευχαρίστησε θερμά για το έργο της την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, αλλά και όλους όσοι από το 1988 μέχρι σήμερα συντελούν ώστε η διοργάνωση να γίνει ένας πραγματικός θεσμός που μας ενώνει όλους και τόνισε μεταξύ άλλων:



«Σήμερα στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι παρά τις δυσκολίες και τις αλλεπάλληλες κρίσεις ο πολιτισμός της πόλης και οι άνθρωποί του είναι εδώ και είναι δυνατοί. Ο πολιτισμός είναι το αίμα που κυλά στις φλέβες της πόλης και η αλήθεια είναι ότι ενώ δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι του πολιτισμού μπορεί να λύγισαν αλλά δεν έσπασαν. Ακριβώς γιατί έχουν αυτήν την εσωτερική δύναμη.

Εμείς ως Δημοτική Αρχή αλλά και το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου κάνουμε ότι μπορούμε για να σταθούμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού. Σκοπός μας να φέρουμε τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά, σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. «Να γίνει όλη η πόλη μία σκηνή!».

Στην τελετή ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης απένειμε το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου στον Πέτρο Ζούλια για την παράσταση «Μαρίκα».



Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Νίκη Αραμπατζή απένειμε το Βραβείο Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο στον Γιώργο Ψυχογυιό για τον Τυνδάρεω στον «Ορέστη», ενώ ο Χριστόφορος Χριστοφής έλαβε το Βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου για το έργο του «Το κάλεσμα του Προμηθέα» από τον Ρήγα Αξελό, Δημοτικό Σύμβουλο και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΝΔΑ.

Νίκη Αραμπατζή - Γιώργος Ψυχογιός



Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου απονεμήθηκε στη Μαριάννα Κάλμπαρη για τον «Έντμοντ». Το Βραβείο Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου έλαβε η Σοφία Καραγιάννη για την «Πανούκλα», ενώ το Βραβείο Αρχαίου Δράματος ο Σάββας Στρούμπος για την «Αντιγόνη».



Στην κατηγορία του Νέου Καλλιτέχνη του Θεάτρου, το Βραβείο απονεμήθηκε στον Παντελή Φλατσούση για τις σκηνοθεσίες του: «Ιταλική νύχτα», «Κυψέλη– new kids on the block», «Οι στρατιώτες», «Λάθος χώρα», ενώ έπαινοι δόθηκαν στην Αμαλία Κλημοπούλου για την «Χίλντα» και στον Δημήτρη Μαγγίνα για τον «Έντμοντ».



Το Βραβείο Θεατρολογικού Συγγράμματος έλαβε το έργο «Ελληνική βιβλιογραφία θεατρικών έργων, διαλόγων και μονολόγων 1900-1940» της Χρυσοθέμιδος Σταματοπούλου-Βασιλάκου. Τέλος, έπαινοι δόθηκαν στους καλλιτέχνες Σταύρο Δάλκο, Δανάη Καλαχώρα και Γιάννη Τσίρο.

Ρηγας Αξελός - Χριστόφορος Χριστοφής



Το Βραβείο σε Νέο Καλλιτέχνη της Μουσικής απονεμήθηκε στον Στάθη Καραπάνο για το «Κοντσέρτο για φλάουτο» του Χατσατουριάν, ενώ το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας έλαβε το Βραβείο σε Πολιτισμικό Οργανισμό της Περιφέρειας. Στην κατηγορία της Δισκογραφικής Εργασίας, το Βραβείο απονεμήθηκε στο έργο From Berlin to Athens. Piano Works by Nikos Skalkottas (BIS)– Λορέντα Ράμου και έπαινος δόθηκε το Greek Muse (IRIDA) – Έφη Αγραφιώτη και Μυρσίνη Μαργαρίτη. Το Βραβείο Μουσικολογικού Συγγράμματος απέσπασαν δύο υποψηφίοτητες: «Ο ήχος ως υλικό στη σύγχρονη μουσική δημιουργία» της Αναστασίας Γεωργάκη και «Το μουσικό αγαθό. Θεωρίες καλλιτεχνικής αξίας» του Μάρκου Τσέτσου.

Την Κριτική Επιτροπή Θεάτρου και Χορού 2020/21 απαρτίζουν οι θεατρικοί κριτικοί: Λέανδρος Πολενάκης (πρόεδρος), Ανθούλα Δανιήλ, Κωνσταντίνος Μπούρας, Καλλιόπη Ραπανάκη και ο κριτικός χορού Ανδρέας Ρικάκης.



Την Κριτική Επιτροπή Μουσικής οι μουσικοί κριτικοί: Γεώργιος Κύρκος-Τάγιας (πρόεδρος), Αθανάσιος Βαβλίδας, Σοφία Θεοφάνους-Ματθαιουδάκη, Θάνος Μαντζάνας και Ευτύχιος Χωριατάκης.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η ηθοποιός και γνωστή εκφωνήτρια της ΕΡΤ Ολύνα Ξενοπούλου.



Το σύμβολο των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής είναι επίχρυσο ακριβές αντίγραφο στεφάνου ελληνιστικής εποχής, που ανακαλύφθηκε σε βασιλικό τάφο της Αττικής και φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ αυτό των βραβείων «Κάρολος Κουν» είναι αντίγραφο του «Ηλίου», που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Διαμαντής Διαμαντόπουλος για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας της τραγωδίας «Άλκηστις» του Ευριπίδη - του πρώτου αρχαίου δράματος που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν.

Κώστας Μπακογιάννης - Πέτρος Ζούλιας



Αναλυτικά οι νικητές

Βραβεία «Κάρολος Κουν»

1. Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου: Πέτρος Ζούλιας για την παράσταση «Μαρίκα»

2. Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο: Γιώργος Ψυχογυιός για τον Τυνδάρεω στον «Ορέστη»

3. Δραματουργίας Ελληνικού Έργου: Χριστόφορος Χριστοφής για το έργο του «Το κάλεσμα του Προμηθέα»

Βραβεία Κριτικών Θεάτρου

1. Έπαινοι: Σταύρος Δάλκος, Δανάη Καλαχώρα, Γιάννης Τσίρος

2. Έπαινος σε Νέο Καλλιτέχνη του Θεάτρου: Αμαλία Κλημοπούλου για την «Χίλντα» και Δημήτρης Μαγγίνας για τον «Έντμοντ»

3. Βραβείο σε Νέο Καλλιτέχνη του Θεάτρου: Παντελής Φλατσούσης για τις σκηνοθεσίες του: «Ιταλική νύχτα», «Κυψέλη– new kids on the block», «Οι στρατιώτες», «Λάθος χώρα»

4. Βραβείο Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου: Σοφία Καραγιάννη για την «Πανούκλα»

5. Βραβείο Αρχαίου Δράματος: Σάββας Στρούμπος για την «Αντιγόνη»

6. Βραβείο Θεατρολογικού Συγγράμματος: Ελληνική βιβλιογραφία θεατρικών έργων, διαλόγων και μονολόγων 1900-1940 (Χρυσ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου)

7. Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου: Μαριάννα Κάλμπαρη για τον «Έντμοντ»

Βραβεία Κριτικών Μουσικής

1. Βραβείο σε Νέο Καλλιτέχνη της Μουσικής: Στάθης Καραπάνος για το «Κοντσέρτο για φλάουτο» του Χατσατουριάν

2. Βραβείο σε Πολιτισμικό Οργανισμό της Περιφέρειας: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας

3. Έπαινος για Δισκογραφική Εργασία: Greek Muse (IRIDA) – Έφη Αγραφιώτη και Μυρσίνη Μαργαρίτη

4. Βραβείο σε Δισκογραφική Εργασία: From Berlin to Athens. Piano Works by Nikos Skalkottas (BIS) – Λορέντα Ράμου

5. Βραβείο Μουσικολογικού Συγγράμματος: «Ο ήχος ως υλικό στη σύγχρονη μουσική δημιουργία» (Αναστασία Γεωργάκη) και «Το μουσικό αγαθό. Θεωρίες καλλιτεχνικής αξίας» (Μάρκος Τσέτσος





