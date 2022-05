Οι Mother of Millions επιστρέφουν για μία live εμφάνιση στο Gagarin 205

Το συγκρότημα των Mother of Millions θα παίξει live στο Gagarin 205 την Παρασκευή 13 Μαΐου.

Αύριο, Παρασκευή 13 Μαΐου, οι Mother of Millions ανοίγουν ένα νέο συναυλιακό κεφάλαιο στο Gagarin 205. Μια απ'τις καλύτερες και πιο ενεργές δισκογραφικά μπάντες της ακμάζουσας ελληνικής σκηνής, έρχεται για να επιβεβαιώσει ότι μόνο τυχαία δεν είναι πορεία που έχουν διαγράψει, μετρώντας 14 χρόνια από την ίδρυση τους.



Μαζί τους οι ανερχόμενοι Church of the Sea οι οποίοι θα ζεστάνουν την ατμόσφαιρα μιας συναυλιακής βραδιάς που θα την θυμόμαστε για αρκετό καιρό.



Mother of Millions



H ιστορία τους ξεκινά το 2008 και βασίζεται σίγουρα στις μουσικές τους επιρροές, στις οποίες συναντάς συγκροτήματα οπως οι Porcupine Tree, οι Tool και οι Pink Floyd, αλλά και τις μπάντες που όρισαν τον όρο progressive metal παγκοσμίως. Οι Mother of Millions πρωτοστάτησαν στην άνοιξη της Progressive metal ελληνικής σκηνής, με τις κυκλοφορίες τους να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των καλύτερων δίσκων που έφτασαν στα πικάπ και τα ηχεία των fans του είδους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.



To ντεμπούτο τους, Human κυκλοφόρησε το 2014 κι έλαβε εξαιρετικές κριτικές από το σύνολο σχεδόν του μουσικού τύπου. Ο δίσκος αποτέλεσε την απαρχή μιας συνεπούς δισκογραφικής πορείας για τους Mother of Millions, οι οποίοι ωρίμαζαν κι εξελίσσονταν μουσικά και στιχουργικά ανά κυκλοφορία τους. Το 2017 ακολούθησε το Sigma, πριν το Αrtifacts βρει τη θέση που του αξίζει στην κορυφή της λίστας των πιο εμπνευσμένων albums του 2019.



Παράλληλα οι Mother of Millions γύρισαν πολλές από τις σκηνές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μόνο τυχαίο δεν είναι λοιπόν το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν μοιραστεί τη σκηνή με συγκροτήματα όπως οι Leprous αλλά και οι Devin Townsend Project, ενώ κατέγραψαν και δύο ευρωπαϊκές περιοδείες όπου και απέσπασαν πλήθος κολακευτικών σχολίων κι εντυπωσιακών reviews.

Το 2019 δυστυχώς αποτέλεσε χρόνια επανεκκίνησης για το συγκρότημα, καθώς η απώλεια του keyboardιστα και αδερφικού φίλου Μάκη Τσαμκόσογλου τους έδωσε δύναμη και έμπνευση για να συνεχίσουν το έργο που τόσο αγαπούσε.

Με νέο υλικό στις αποσκευές τους μετά από 3 χρόνια οι Mother of Millions συνεχίζουν το μουσικό τους ταξίδι μέσα από την κυκλοφορία του EP, Orbit το οποίο και θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαΐου στο Gagarin 205, σε μια συναυλία που τόσο το συγκρότημα όσο και οι φίλοι του πρόσμεναν καιρό.



Πληροφορίες

Εισιτήρια γενικής εισόδου 15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίου)

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά

μέσω του www.ticketmaster.gr

Tηλέφωνο: 21 1198 1535

Φυσικό σημείο προπώλησης

Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22

Τηλέφωνο: 21 0330 4133

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr