Ο Χιου Τζάκμαν εμφανίστηκε στη σειρά «Τhe Simpsons»

Ο ηθοποιός Χιου Τζάκμαν υποδύθηκε τον επιστάτη που εργάζεται στο πυρηνικό εργοστάσιο μαζί με τον Χόμερ Σίμσον.

Ο Χιου Τζάκμαν έκανε το ντεμπούτο του στη σειρά Τhe Simpsons κατά τη διάρκεια του φινάλε της 33ης σεζόν.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Poorhouse Rock», που προβλήθηκε χθες 22 Μαΐου, ο Αυστραλός ηθοποιός, τραγουδιστής, χορευτής και παραγωγός υποδύθηκε τον επιστάτη που εργάζεται στο πυρηνικό εργοστάσιο μαζί με τον βασικό χαρακτήρα της σειράς animation, Χόμερ Σίμσον. Όταν ο Μπαρτ επισκέπτεται τον πατέρα του στην εργασία, ο επιστάτης τραγουδά για το πώς ευημερούσε η αμερικανική μεσαία τάξη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επιτρέποντας σε ανθρώπους όπως ο Χόμερ να πετύχουν.

Το θέμα του τραγουδιού ήταν απάντηση σε άρθρο του 2021 στο «The Atlantic» με τίτλο «The Life In The Simpsons Is Nonger Attainable», το οποίο υποστήριξε ότι η εργασία του Χόμερ να συντηρεί μια οικογένεια με μισθό της εργατικής τάξης είναι «μια σχεδόν ονειρικά ασφαλής επιβίωση που τώρα φαίνεται απρόσιτη για πάρα πολλούς Αμερικανούς».

Μιλώντας στο EW για το άρθρο, ο συγγραφέας του επεισοδίου, Τιμ Λονγκ εξήγησε ότι πρώτα «νόμιζε ότι ήταν αστείο» προσθέτοντας: «Όσο περισσότερο το σκεφτόμασταν, τόσο περισσότερο πιστεύαμε ότι το "The Atlantic" είχε νόημα. Ο Χόμερ ανήκει πραγματικά στην τελευταία γενιά ανθρώπων που μπορούν να έχουν μια καλή δουλειά μεσαίας τάξης με προνόμια δια βίου, χωρίς κάποιου είδους ανώτερο πτυχίο».



«Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπαρτ να το έχει αυτό. Και μετά αφού το συζητούσαμε για λίγες μέρες, καταλήξαμε στο αναπόφευκτο συμπέρασμα: Πρέπει να είναι μιούζικαλ!».

Μαζί με τον Τζάκμαν, στο επεισόδιο εμφανίστηκαν και ο πρώην υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Ράιχ, ο οποίος εξήγησε στο τέλος του την παρακμή της αμερικανικής μεσαίας τάξης.





