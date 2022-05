H συναυλία του Nick Waterhouse στις 26 Μαΐου στο Θέατρο Πέτρας μεταφέρεται στο Piraeus Club Academy

Και οι δύο συναυλίες του Nick Waterhouse θα γίνουν στο Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present).

Η προγραμματισμένη συναυλία του Nick Waterhouse στις 26 Μαΐου στο Θέατρο Πέτρας ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ στο Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present). Τα εισιτήρια της 26ης Μαΐου ισχύουν κανονικά για το νέο χώρο διεξαγωγής της συναυλίας. Το Piraeus Club Academy βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, Πειραιώς 105.

Η συναυλία της 27ης Μαΐου θα διεξαχθεί κανονικά, όπως ήταν προγραμματισμένη, στο Piraeus Club Academy.



Η πρόσβαση στο Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present) είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς - με όλα τα διερχόμενα από την Πειραιώς λεωφορεία καθώς και με το ΜΕΤΡΟ (στάση Κεραμεικός). Στην περιοχή γύρω από το χώρο διεξαγωγής της συναυλίας υπάρχουν πολλά parking.



O Nick Waterhouse έχει ετοιμάσει για το ελληνικό κοινό ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στα '50s & '60s, εκεί που ξεκίνησαν όλα με την δική του όμως απαράμιλλη μοναδική προσέγγιση.

Ο Nick Waterhouse δημιουργεί κάτι πραγματικά καινούργιο εμπνεόμενος από τις πηγές της μουσικής, που τις γνωρίζει σε βάθος. Ξέρει πού θέλει να πάει και τι να κάνει. Θέλει να χτίσει ατμοσφαιρικά μουσικά τοπία γεμάτα μπλουζ, τζαζ, R&B και rock 'n' roll ρυθμούς. Θέλει να χαρίσει ανόθευτη χαρά!

Ακριβώς γι' αυτό, οι συναυλίες του Nick Waterhouse αποτελούν μια εμπειρία γεμάτη vintage αισθητική, ρυθμούς rhythm and blues, μελωδίες που «διακτινίζουν» το κοινό στις εποχές των '50s και των '60s. Με τη μουσική του, δημιουργεί ένα ξέφρενο rock 'n' roll party.

Ο Nick Waterhouse έρχεται στις 26 και 27 Μαΐου στο Piraeus Club (Lou Lou is Present) για δύο βραδιές γεμάτες ζωντάνια και λυρικό μαγνητισμό! Ένα μεγάλο πάρτι θα «ξυπνήσει» την πόλη! Ετοιμαστείτε! "She give me Katchi, All night long"

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται

Τιμές Εισιτηρίων για τις 26/5

Προπώληση: Εισιτήρια γενικής εισόδου 26 ευρώ

Ταμείο για εισιτήρια γενικής εισόδου: 30 ευρώ

VIP Καθήμενοι: 40 ευρώ

Τιμές Εισιτηρίων για τις 27/5

Γενική Είσοδος: 30 ευρώ

Ταμείο: 30 ευρώ

VIP Καθήμενοι: 40 ευρώ (έχουν εξαντληθεί)

Στο Piraeus Club Academy υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος καθήμενων. Ο χώρος βρίσκεται στον εξώστη, μπροστά, και παρέχει απρόσκοπτη θέα στη σκηνή και τέλεια ακουστική!

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva kiosk Τεχνόπολης, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)



