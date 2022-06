«Top Gun: Maverick»: 15 πράγματα που θέλεις να ξέρεις για την ταινία που σαρώνει τα ταμεία!

Τζωρτζίνα Ντούτση

04/06/2022 15:30

O Τομ Κρουζ φόρεσε ξανά τη στολή του πιλότου και τα χαρακτηριστικά aviator γυαλιά και απογειώθηκε στους αιθέρες και στην... κορυφή αμερικανικού, ελληνικού και παγκόσμιου box office.

Μπορεί τα ύψη να ζαλίζουν μερικούς, όχι όμως τον Χολιγουντιανό σταρ και την Paramount που έχουν κάθε λόγο για να γελούν μέχρι και τα μουστάκια τους, για την επιτυχία του Top Gun: Maverick!

Το σίκουελ του Top Gun που έρχεται 36 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του 1986, εκτός ότι μας γέμισε νοσταλγία, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές, σπάζοντας παράλληλα τα κοντέρ του παγκόσμιου box office και σημειώνοντας ρεκόρ εισπράξεων ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας του!



Κατά γενική ομολογία πλέον, το σίκουελ του Top Gun έχει καταφέρει το εξής σπάνιο... να ξεπεράσει την αρχική ταινία. Παράλληλα μας απέδειξε ότι 36 χρόνια μετά, εμείς έχουμε αλλάξει το μέσα-έξω και ο Τομ Κρουζ έχει αλλάξει μόνο μηχανή!

Όσοι δεν έχεται δει ακόμα το φιλμ, η υπόθεση έχει ως εξής: Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες αποστολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα τον επηρέαζε αρνητικά.

Καθώς εκπαιδεύει μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για μια ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει τον Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ), γιο του μακαρίτη φίλου του Μάβερικ, αλλά και τον αξιωματικό παρακολούθησης Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα «Ρούστερ» και «Γκουζ» αντίστοιχα.

Αντιμετωπίζοντας ένα αβέβαιο μέλλον αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή που απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που θα επιλεχθούν για να τη ζήσουν.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τζόσεφ Κοσίνσκι. Πρωταγωνιστούν οι: Τομ Κρουζ, Μάιλς Τέλερ, Τζένιφερ Κόνελι, Τζον Χαμ, Γκλεν Πάουελ, Λιούις Πούλμαν και Εντ Χάρις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 45 μέρες μετά από την πρεμιέρα του στα σινεμά, το Top Gun: Maverick θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα streaming Paramount+.

15 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το Top Gun: Maverick

1. Αποτελεί το καλύτερο άνοιγμα ταινίας του Τομ Κρουζ και της Paramount.



2. To μονοθέσιο αεροσκάφος World War II P-51 Mustang που βλέπουμε στην ταινία, ανήκει στον Τομ Κρουζ.



3. To σίκουελ είναι αφιερωμένο στον Τόνι Σκοτ, σκηνοθέτη της πρώτης ταινίας Top Gun του 1986. Ο αδερφός του γνωστού σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ, αυτοκτόνησε το 2012. Πριν τον θάνατό του δούλευε πάνω σε σίκουελ του Top Gun.

4. Σύμφωνα με τον Μάιλς Τέλερ, ορισμένοι ηθοποιοί έκαναν καθημερινά εμετό στο σετ των γυρισμάτων και συγκεκριμένα μετά τις σκηνές με τα μαχητικά αεροπλάνα.

5. Οι ηθοποιοί πέρασαν από τρίμηνη σκληρή εκπαίδευση σαν πραγματικοί χειριστές των F-18, ώστε να μπορούν να αντέξουν τα πολλά G. Η εκπαίδευση έγινε σε ειδικούς προσομοιωτές. Υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο ίδιος ο Τομ Κρουζ.

6. Οι ηθοποιοί που υποδύονταν τους πιλότους, έπρεπε επίσης να χειρίζονται οι ίδιοι την κάμερα στο κόκπιτ, να ρυθμίζουν τον φωτισμό και τον ήχο. Στη συνέχεια ο σκηνοθέτης Τζόσεφ Κοσίνσκι έκανε τις απαραίτητες βελτιώσεις στο μοντάζ.



7. Ο Τομ Κρουζ και ο Βαλ Κίλμερ είναι οι μόνοι ηθοποιοί από το καστ του αρχικού Top Gun, που επιστρέφουν στους ρόλους τους.

8. Η μοτοσικλέτα του Maverick (Κρουζ) είναι μια Kawasaki Ninja H2 του 2019 ως φόρος τιμής στην Kawasaki Ninja του 1985 που είχε στην πρώτη ταινία.

9. Ο Μάιλς Τέλερ έχει δηλώσει ότι το υλικό που έχουν γυρίσει ξεπερνάει σε διάρκεια την κινηματογραφική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!

10. Όπως και το αρχικό φιλμ του 1986, το σίκουελ έχει γυριστεί σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και το Πολεμικό Ναυτικό. Αν και το Πεντάγωνο δεν έκανε αλλαγές στο σενάριο, μεταξύ άλλων, έπρεπε να διασφαλίσει ότι η ταινία δεν αποκαλύπτει κρατικά μυστικά, ότι απεικονίζει με ακρίβεια την εκπαίδευση, τη μάχη κ.ά.

11. Η σκηνή του beach soccer έπρεπε να γυριστεί δύο φορές, καθώς η πρώτη εκδοχή της δεν φάνηκε ικανοποιητική στον Τομ Κρουζ. Αυτό ήταν ιδιαίτερα πιεστικό για τους ηθοποιούς, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν βάλει μερικά κιλά παραπάνω και έπρεπε να λιώσουν μερόνυχτα στο γυμναστήριο για να τονίσουν μπράτσα και κοιλιακούς.

12. Η ταινία αποτίνει φόρο τιμής στα φιλμ: The Right Stuff, Iron Eagle II, The Great Escape, Star Wars: A New Hope, και στο franchise του Mission: Impossible.

13. Κατά τη διάρκεια της πρώτης σκηνής στο μπαρ, ο Hangman παίζει ένα τραγούδι στο τζουκ μποξ πατώντας τα κουμπιά 8 και 6. Όπως μαντεύετε, αποτελεί μια αναφορά στη χρονιά που κυκλοφόρησε η αρχική ταινία Top Gun το '86.

14. Ο Τομ Κρουζ για πρώτη φορά επιβεβαίωσε δημόσια το σίκουελ το 2000, σε μια συνέντευξη στην Αυστραλιανή πρωινή εκπομπή Sunrise!

15. Η αρχική ημερομηνία πρεμιέρας του Top Gun: Maverick είχε οριστεί για τις 12 Ιουλίου 2019. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε για τις 26 Ιουνίου 2020. Η πανδημία του κορονοϊού ματαίωσε όμως τα σχέδια και η Paramount ανακοίνωσε νέα ημερομηνία στις 23 Δεκεμβρίου του 2020. Οι απανωτές αναβολές λόγω πανδημίας συνεχίστηκαν. Νέα ημερομηνία ορίστηκε η 2α Ιουλίου του 2021. Αργότερα μεταφέρθηκε για τις 19 Νοεμβρίου 2021, ενώ η παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού την έστειλε για τις 27 Μαΐου 2022. Εντέλει, μετά από τρία χρόνια από την αρχική ημερομηνία, 5 αναβολές πρεμιέρας και τέσσερα χρόνια από την έναρξη των γυρισμάτων, κυκλοφόρησε στις 26 Μαΐου 2022...







