Αντίστροφη μέτρηση για τους Muse - Δείτε τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του Ejekt Festival

Αυτό είναι το πρόγραμμα των συναυλιών στο σημερινό Ejekt Festival στο OAKA.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την συναυλία των Muse στο Ο.Α.Κ.Α. για τo Ejekt Festival 2022!

Οι Βρετανοί super stars της ροκ μουσικής είναι οι headliners του Ejekt Festival που σε δύο ώρες, θα ανοίξει και επίσημα τις πόρτες του για να υποδεχθεί το ελληνικό κοινό.

Muse



Πριν από έξι χρόνια, οι Muse έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στη σκηνή του Ejekt Festival, γράφοντας ιστορία με μια αξέχαστη εμφάνιση που επί δύο ώρες ξεσήκωσε τους 30.000 θεατές και επιβεβαίωσε τον τιμητικό τίτλο τους ως της κορυφαίας ροκ μπάντας του πλανήτη!

Αυτό ακριβώς είναι οι Muse και το δείχνουν σε κάθε συναυλία τους: το απόλυτο mega rock act της εποχής μας που βρίσκεται στο ζενίθ των δυνάμεών του και χάρη σε μια σειρά από massive hits (Uprising, Starlight, Madness, Resistance, Hysteria, Feeling Good, Knights of Cydonia, Time Is Running Out, Dead Inside, Undisclosed Desires, Psycho, κλπ.), μπορεί να παρουσιάσει ένα καθηλωτικό show που όμοιό του δεν υπάρχει.

Στις 29 Ιουνίου 2022 οι Muse επιστρέφουν στη σκηνή του Ejekt Festival με το νέο, εντυπωσιακό show τους στα πλαίσια της περιοδείας για τον νέο δίσκο τους. Γνωστοί για την εμμονή τους στην τελειότητα κάθε λεπτομέρειας του οπτικοακουστικού θεάματος που παρουσιάζουν, σε κάθε περιοδεία τους επιδιώκουν να παρουσιάσουν κάτι που το κοινό δεν έχει ξαναδεί, οδηγώντας την live εμπειρία σε νέα standards.

Το πρόγραμμα του Ejekt Festival



Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00

Danai Nielsen: 17:40

Nothing But Thieves: 18:40

Yungblud: 20:05

Muse: 21:50

