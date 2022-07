House of the Dragon: To νέο τρέιλερ μας βάζει στα backstage της prequel σειράς του «Game of Thrones»

Η prequel σειρά του Game of Thrones θα κυκλοφορήσει στο HBO Max στις 21 Αυγούστου.

Το ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα ακόμα ένα βίντεο από το πολυαναμενόμενο House of the Dragon, την prequel σειρά του Game of Thrones.

Αυτή τη φορά, το δίκτυο δεν μας παρουσιάζει ακόμα ένα τρέιλερ, αλλά μας δίνει ένα σχεδόν πεντάλεπτο βίντεο από τα backstage της σειράς. Συγκεκριμένα, τα πλάνα μας βάζουν στο σετ των γυρισμάτων με τα εντυπωσιακά σκηνικά, παρακολουθούμε πώς γυρίζονται οι μάχες και βλέπουμε πρωταγωνιστές και συντελεστές να μιλούν για την επιστροφή στο Westeros και το καινούριο κεφάλαιο στο Game of Thrones Saga.



Θυμίζουμε ότι πρόσφατα, κατά τη διάρκεια ειδικού πάνελ στο San Diego Comic-Con, το ΗΒΟ αποκάλυψε το νέο, χορταστικό επίσημο τρέιλερ της επερχόμενης σειράς.

House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel σειρά του Game of Thrones θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάπκονικ. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Μάρτιν.



Στο καστ της επερχόμενης σειράς συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Paddy Considine (as King Viserys I), Emmy D’Arcy (Princess Rhaenryat), Matt Smith (Prince Daemon), Rhys Ifans (Ser Otto Hightower), Olivia Cooke (Lady Alicent Hightower) και Fabien Frankel (Ser Criston Cole). Επίσης οι: Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson και Gavin Spokes.



Το House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.

