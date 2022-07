Maraveyas Beach Party: Δείτε τον Κωστή Μαραβέγια να κάνει μασάζ στην παραλία

Ο Κωστής Μαραβέγιας ετοιμάζεται για το beach πάρτι που θα κάνει στην Α' Πλαζ Βούλας.

Ο Κωστής Μαραβέγιας ετοιμάζεται για το beach πάρτι που θα κάνει στην πλαζ της Βούλας, κάνοντας... μασάζ.



Το Maraveyas Beach Party θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου στην Α' Πλαζ Βούλας και ο δημοφιλής τραγουδοποιός δίνει το ρυθμό των καλοκαιρινών εργασιών απευθείας από την πλαζ (Athines By The Sea).

Ωστόσο, ο Κωστής Μαραβέγιας δεν θα είναι μόνος. Σαν καλός οικοδεσπότης, θα υποδεχτεί πάνω στην άμμο, καλεσμένους έκπληξη.

«Προλάβετε τα εισιτήριά σας και.. αν όλα πάνε στραβά, εμείς θα χορεύουμε αδέρφια.

“Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος να καίει, welcome to Greece & have a nice day"», αναφέρει ο γνωστός τραγουδοποιός.

Πληροφορίες

Maraveyas Beach Party

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

Α' Πλαζ Βούλας (Athines By The Sea)

H προπώληση συνεχίζεται:

viva.gr

Τηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt

Εισιτήρια

Προπώληση: 15€

Γενική είσοδος: 20€

*Τα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί θα ισχύουν κανονικά και για τη νέα ημερομηνία.

Υπεύθυνοι ήχου: Σωτήρης Παπάκος, Ανδρέας Κουταλάς

Φωτισμοί: Φίλιππος Τρέπας

Σχετικές ειδήσεις