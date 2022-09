Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συναυλία της χρονιάς - Με τον 50 Cent στο ΟΑΚΑ ο Έλληνας τραγουδιστής

Μια μουσική συνεργασία έκπληξη, από αυτές που γίνονται μια φορά στα δέκα χρόνια (και αν), θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε οι Έλληνες στα τέλη του Οκτωβρίου.

Το φετινό καλοκαίρι αποτέλεσε ίσως το πιο… συναυλιακό καλοκαίρι όλων των εποχών στην Ελλάδα και έτσι το πρόγραμμα των συναυλιών στη χώρα μας δεν θα μπορούσε να κλείσει με τίποτα λιγότερο από αυτό.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα κλείσει την άκρως επιτυχημένη περιοδεία του με μια συναυλία στο ΟΑΚΑ, μαζί με τον 50 Cent.

Ένας από τους πιο αγαπητούς έλληνες τραγουδιστές της γενιάς του και ο ένας από τους μεγαλύτερους ράπερ παγκοσμίως θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να προσφέρουν στο ελληνικό κοινό κάτι που σίγουρα δεν έχει ξαναδεί.

Μαζί τους η Josephine, ο FY και οι Kings, ενώ στη συναυλία θα συμμετάσχουν και οι Light και Rack.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«This is ΑΘΗΝΑ ΜΟΥ concert at 29/10 with my friend @50cent. ΜΑΖΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ» έγραψε στην ανάρτησή του ο αγαπημένος τραγουδιστής.