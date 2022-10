Αυτοί είναι οι 10 καλλιτέχνες που θα σου ανοίξουν την όρεξη

Τζωρτζίνα Ντούτση

09/10/2022 09:15

Το φαγητό όπως και η μουσική είναι τέχνη, απαιτεί μεράκι, καλύπτει κάθε γούστο και αποτελεί καταφύγιο σε κάθε λύπη ή χαρά μας.



Πολλές φορές φαγητά και γεύσεις μπλέκονται περίτεχνα μέσα στους στίχους ενός τραγουδιού και άλλες φορές βρίσκονται μέσα στα ονόματα των ίδιων των μουσικών ή των συγκροτημάτων.



Εμείς ψάξαμε, σκεφτήκαμε, θυμηθήκαμε και σου παρουσιάζουμε μια εντελώς διαφορετική λίστα που περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της διεθνούς ροκ και ποπ σκηνής, που το όνομά τους θυμίζει κάποιο φαγητό, γλυκό ή γεύση.

Red Hot Chili Peppers

Aν σου αρέσουν οι καυτερές πικάντικες γεύσεις, το μεξικάνικο ή το ινδικό φαγητό και οι spicy επιλογές, τότε δοκίμασε να το συνοδεύσεις με τραγούδια των Καλιφορνέζων, Red Hot Chili Peppers, αλλά και με... μπόλικο νερό!



Από όλα έχει ο μπαξές των Αμερικανών. Και τσίλι, και πιπέρια και κόκκινες καυτερές πιπεριές και όποιος αντέξει εν ολίγοις!



Για την ιστορία, η μπάντα δημιουργήθηκε το 1983 από τους τότε συμμαθητές Anthony Kiedis, Hillel Slovak, Flea, και Jack Irons και συνεχίζει να βγάζει άλμπουμ και να περιοδεύει μέχρι σήμερα.

Spice Girls

Με βάση τα ρεκόρ πωλήσεων που έχουν σημειώσει, οι Spice Girls είναι εύκολα το πιο δημοφιλές γυναικείο γκρουπ όλων των εποχών! Αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό δεδομένου ότι η δημοτικότητά τους περιορίστηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90.



Τα πέντε «καυτά» κορίτσια από τη Μεγάλη Βρετανία, αρχικά ονομάζονταν «Touch», μετά «Spice», πριν καταλήξουν τελικά σε Spice Girls και βάλουν τα δικά τους πικάντικα μπαχάρια στις μουσικές συνταγές τους.





The Cranberries

Το πασίγνωστο ιρλανδικό ροκ συγκρότημα The Cranberries αρχικά ονομαζόταν The Cranberry Saw Us (ένα λογοπαίγνιο του «the cranberry sauce»). Ωστόσο η μπάντα συντόμευσε το όνομά της πριν από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της το 1993 και την επιτυχία τραγουδιών όπως τα Zombie και Linger.



Το συγκρότημα συνέχισε να ηχογραφεί και να περιοδεύει μέχρι τον πρόωρο θάνατο της τραγουδίστριας Dolores O'Riordan το 2018.



Εκτός από συγκρότημα, το κράνμπερι (cranberry) είναι ένας καρπός που μοιάζει με το κράνο. Χρησιμοποιείται σε επιδόρπια, χυμούς, σνακ και έχει μεγάλη διατροφική αξία.

Meat Loaf

Ο Marvin Lee Aday άλλαξε το όνομά του σε Michael Lee Aday όταν ήταν 37 ετών, αλλά δεν είχε και τόσο μεγάλη σημασία, καθώς ο κόσμος γνώριζε ήδη τον τραγουδιστή και ηθοποιός ως Meat Loaf.



Ο αείμνηστος καλλιτέχνης -γνωστός για τραγούδια όπως το I'd Do Anything for Love και ταινίες όπως το Fight Club - πήρε το όνομα «Meat Loaf» όταν ήταν παιδί για τον κοντό, υπέρβαρο σωματότυπό του.



Ο Meat Loaf είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ότι όταν γεννήθηκε, είχε «έντονο κόκκινο χρώμα το οποίο έμεινε για μέρες», μάλιστα ο πατέρας του, έπεισε το προσωπικό του νοσοκομείου να βάλει το όνομα Meat (κρέας) στην κούνια του.



Αργότερα τον φώναζαν «M.L.» από τα αρχικά του ονόματός του, αλλά όταν το βάρος του αυξήθηκε, οι συμμαθητές του στην έβδομη τάξη, τον αποκαλούσαν κοροϊδευτικά «Meatloaf». Τότε ο Meat Loaf είχε ύψος λίγο πάνω από το 1,70 εκ. και ζύγιζε 240 κιλά.



Επίσης, απέδωσε το παρατσούκλι σε ένα περιστατικό όταν πάτησε το πόδι ενός προπονητή ποδοσφαίρου και εκείνος του φώναξε «Κάτω από το πόδι μου, ρολό κρέατος! (meatloaf)».

Cake

Αν και το όνομα Cake κάνει τους περισσότερους να σκέφτονται το επιδόρπιο όπως για παράδειγμα μια λαχταριστή τούρτα ή ένα πεντανόστιμο κέικ, σε άλλους φέρνει στο μυαλό το συγκρότημα της alternative ροκ από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια.



Μερικά από τα πιο γνωστά -και στη χώρα μας- κομμάτια της μπάντας είναι τα The Distance, Short Skirt / Long Jacket και Never There.



Για το όνομα του γκρουπ, οι Cake έχουν δηλώσει ότι αναφέρεται σε κάτι που γίνεται μέρος της ζωής μας με ύπουλο τρόπο: «το εννοούμε περισσότερο ως κάτι που κολλάει στο παπούτσι σας και μένει ακριβώς εκεί μέχρι να το ξεφορτωθούμε».

Chuck Berry

Ο Chuck Berry γεννήθηκε ως Charles Edward Anderson Berry το 1926 και έμεινε στη μουσική ιστορία ως «Ο πατέρας του ροκ εν ρολ». Για τον λόγο αυτό ήταν ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που εισήχθησαν στο Rock 'n' Roll Hall of Fame την πρώτη χρονιά του.



Για την ιστορία, ο Berry έγραψε θρυλικές επιτυχίες όπως τα Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Maybellene, και τόσα άλλα.



Εκτός από επίθετο του αξέχαστου μουσικού, «berry» είναι και το μούρο...

Smashing Pumpkins

Υπάρχουν πολλές υποτιθέμενες ιστορίες για την προέλευση του ονόματος των αγαπημένων Smashing Pumpkins, αλλά ένα είναι το σίγουρο! Οι κολοκύθες είναι πολύ νόστιμες! Λατρεύουμε τόσο τις κολοκυθόπιτες, τα muffins κολοκύθας και τις κρεμώδεις σάλτσες ή τις βελουτέ σούπες κολοκύθας όσο και τα αμερικανικά alternative ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του '90.

Cream

Το συγκρότημα ονομάστηκε «Cream», καθώς οι Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker θεωρούνταν ήδη η «αφρόκρεμα» μεταξύ των μουσικών της blues και της jazz βρετανικής μουσικής σκηνής.



Αρχικά, το γκρουπ αναφερόταν ως The Cream, ωστόσο με τις πρώτες του κυκλοφορίες δίσκων, το τρίο έγινε γνωστό ως σκέτο Cream.



Για την ιστορία πάντως, πριν καταλήξουν σε αυτό, η μπάντα είχε σκεφτεί να αυτοαποκαλείται Sweet 'n' Sour Rock 'n' Roll.



Οι Cream σε περίπου δύο χρόνια κατάφεραν να ηχογραφήσουν τέσσερα άλμπουμ και να κυκλοφορήσουν εμβληματικά τραγούδια όπως τα I Feel Free, Strange Brew, Sunshine of Your Love, Tales of Brave Ulysses, SWLABR, White Room και Badge.

Blue Öyster Cult

H μπάντα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1967 και έμεινε κυρίως γνωστή για τα τραγούδια (Don't Fear) The Reaper, Burnin' for You, και Godzilla.



To αρχικό τους όνομα ήταν Soft White Underbelly, ενώ πριν καταλήξουν σε αυτό που τους έμαθε όλος ο κόσμος, είχαν υιοθετήσει τα ονόματα: Oaxaca, Stalk-Forrest Group, και The Santos Sisters.



To Blue Öyster Cult (δεν προέρχεται από κάποιο στρείδι) αλλά από ένα ποίημα του Sandy Pearlman.

Korn

Η ορθογραφία είναι λίγο λανθασμένη, αλλά το όνομα «Korn» εξακολουθεί να προέρχεται από τη λέξη καλαμπόκι (corn).



Tο συγκρότημα πίστευε ότι το όνομα δεν θα είχε σημασία αν η μουσική ήταν καλή - έτσι διάλεξαν κάτι χαζό.



«Όταν ψάχναμε ένα όνομα για το γκρουπ, κάποιος πρότεινε το "corn", αλλά το απορρίψαμε, οπότε ο Shaffer είχε την ιδέα να γράψει το όνομα με "K" αντί για "C" και με το "R" ανεστραμμένο». Έτσι το όνομα του συγκροτήματος θα εμφανιζόταν ως KoЯn.



Η ιδέα της χρήσης του συγκεκριμένου «R» προήλθε από το λογότυπο της εταιρείας παιχνιδιών Toys R Us, για την οποία πολλά από τα μέλη του συγκροτήματος είχαν εργαστεί στο παρελθόν.



Τελικά, η μουσική πράγματι μίλησε από μόνη της και οι Korn όχι μόνο πούλησαν περισσότερους από 40 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, αλλά πρωτοστάτησαν σε ολόκληρο το είδος nu-metal που ήταν δημοφιλές στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του '00.







