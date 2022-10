Jack Ryan: Το τρέιλερ της 3ης σεζόν είναι εδώ και έχει άρωμα Ελλάδας

H τρίτη σεζόν του Jack Ryan έκανε γυρίσματα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

H Amazon έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Jack Ryan και όπως θα δείτε, από τα πλάνα, ο νέος κύκλος θα έχει μπόλικη... Αθήνα.

Θυμίζουμε ότι πέρσι το καλοκαίρι ο διάσημος πράκτορας προσγειώθηκε και στην Αθήνα όπου έγινε μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν. Συγκεκριμένα, γυρίσματα έγιναν στο Ιστορικό Κέντρο της πρωτεύουσας, σε μέρη όπως το Μοναστηράκι, η οδός Αθηνάς, η Βαρβάκειος Αγορά, στου Ψυρρή και αλλού.



Ο υπερκατάσκοπος Jack Ryan περνάει και από την Ελλάδα για να σταματήσει τα σχέδια Ρώσων εθνικιστών που θέλουν να επαναφέρουν τη Σοβιετική Ένωση και να δημιουργήσουν το χάος με ένα νέο Παγκόσμιο Πόλεμο.



Η τρίτη σεζόν της σειράς θα αποτελείται από 8 επεισόδια. Την παραγωγή συνυπογράφουν οι ελληνικές εταιρείες Blonde και Faliro House. Στον ρόλο του Jack Ryan βλέπουμε τον Τζον Κρασίνσκι (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, A Quiet Place).

Ο τρίτος κύκλος της σειράς θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime Video στις 21 Δεκεμβρίου.

Jack Ryan

Ο Jack Ryan είναι ο γνωστός ήρωας της δημοφιλούς σειράς βιβλίων του Tom Kλάνσι. Γρήγορα η επιτυχία των βιβλίων μετέφερε τον Ryan στη μεγάλη οθόνη με διάσημους ηθοποιούς όπως ο Χάρισον Φορντ και ο Άλεκ Μπάλντουιν να ενσαρκώνουν τον ήρωα.

Το 2018 γνωρίσαμε και την τηλεοπτική εκδοχή του μέσα από τον Amazon Prime Video. Όπως έχει γίνει γνωστό η σειρά έχει ανανεωθεί για τέταρτη και τελευταία σεζόν.





