Μπήκαμε στο πιο τρομακτικό ξενοδοχείο στην «καρδιά» της Αθήνας

H εμπειρία μας μέσα στο Athens Hall of Horrors αλλά και όσα πρέπει να γνωρίζετε αν αποφασίσετε να το επισκεφθείτε.

Tην Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, το Athens Hall of Horrors σκόρπισε τον τρόμο στην πόλη με μια θεαματική Halloween εκδήλωση για τολμηρούς.



Το πρώτο σπίτι τρόμου στην Αθήνα, κάλεσε δημοσιογράφους, Instagrammers, TikTokers, Youtubers για μια άκρως ανατριχιαστική ξενάγηση στα έγκατα του Athens Hall of Horrors.



Όσοι παραβρεθήκαμε την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στο Athens Hall of Horrors, είχαμε την τύχη – μπορεί και την ατυχία – να περιηγηθούμε στους στοιχειωμένους, δαιδαλώδεις διαδρόμους του, να γνωρίσουμε τους τρομακτικούς ενοίκους του σπιτιού, και να έρθουμε αντιμέτωποι με τους πιο κρυφούς φόβους μας.



Το Athens Hall of Horrors άνοιξε τις πόρτες του τον περασμένο Μάιο σε ένα τριώροφο νεοκλασσικό στο νούμερο 99 της οδού Ερμού.



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα νεοκλασικό στο κέντρο της Αθήνας, μετατρέπεται στην εμπειρία απόλυτου τρόμου. Το μοναδικό ξενοδοχείο τρόμου μας προ(σ)καλεί να περιηγηθούμε στα σκοτεινά του δωμάτια και να γνωρίσουμε τους νοσηρούς χαρακτήρες που «ζωντανεύουν» μέσα από μια ομάδα επτά ηθοποιών.



Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 20 λεπτά, για ηλικίες άνω των 12 ετών και για παρέες από δύο έως έξι άτομα. H είσοδος για την περιήγηση γίνεται κάθε λίγα λεπτά.



«Το ξενοδοχείο, μετά από έναν αιώνα, ανοίγει ξανά τις σαπισμένες πόρτες του, και σε προσκαλεί να ανακαλύψεις τους δαιδαλώδεις διαδρόμους του, τα υποχθόνια μυστικά του και να γνωρίσεις τον Κόμη Diavolo Hellaton και τα υπόλοιπα αδίστακτα όντα που παραμονεύουν στις σκιές του. Το Athens Hall of Horrors είναι πεινασμένο… και είσαι το επόμενο γεύμα του», μας προειδοποίησαν πριν χαθούμε στους σκοτεινούς διαδρόμους του, αγνοώντας τι μας περίμενε πίσω από τις βαριές ξύλινες πόρτες που χτυπήσαμε και τις μαύρες κουρτίνες που έκρυβαν απειλητικές σκιές...



Στο τέλος του δικού μας ταξιδιού στον τρόμο, μας περίμεναν χειροποίητα παγωτά, θεματικά finger food και cocktails, Halloween μακιγιάζ και πόζες στο ειδικά σχεδιασμένο photo booth, ενώ φεύγοντας πήραμε και το δωράκι μας, ένα τρομακτικό kit με αναμνηστικά αντικείμενα από το Athens Hall of Horrors.



Δεν πρόκειται για κάποιο είδος escape room. Αν είστε λάτρεις των θρίλερ, των ταινιών τρόμου και των jump scares σάς το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Σε διαφορετική περίπτωση, καλύτερα να μην το επιχειρήσετε.





PHOTO GALLERY Photo 1/17 Κανείς δεν ξέρει τί κρύβεται πίσω από τις πόρτες του Athens Hall Of Horrors Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 2/17 Ανατριχιαστιοκοί χαρακτήρες Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 3/17 Ανατριχιαστιοκοί χαρακτήρες Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 4/17 Ατελείωτα jump scares Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 5/17 Αν δεν είστε φαν του τρόμου, καλύτερα να το αποφύγετε Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 6/17 Athens Hall Of Horrors Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 7/17 Αν δεν είστε φαν του τρόμου, καλύτερα να το αποφύγετε Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 8/17 Athens Hall Of Horrors Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 9/17 Αν δεν είστε φαν του τρόμου, καλύτερα να το αποφύγετε Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 10/17 Κάπου εκεί ήταν και το δικό μας κλειδί... Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 11/17 Athens Hall Of Horrors Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 12/17 Athens Hall Of Horrors Πηγή: Athens Hall Of Horrors Photo 13/17 Η ανατριχιαστική βιβλιοθήκη Πηγή: Athenshallofhorrors.gr Photo 14/17 Θεματικά κεράσματα Πηγή: Athens Hall Of Horrors Photo 15/17 Σκεφτείτε το καλά πριν μπείτε Πηγή: Athens Hall Of Horrors Photo 16/17 Athens Hall Of Horrors, το ανατριχιαστικό νεοκλασικό της Ερμού Πηγή: Athens Hall Of Horrors Photo 17/17 Athens Hall Of Horrors, ήμασταν κι εμείς εκεί... Πηγή: Athens Hall Of Horrors

Δεν επιτρέπεται η είσοδος

Σε παιδιά κάτω των 12 ετών, σε εγκύους, καθώς και σε άτομα με προβλήματα καρδιάς, αναπνευστικά προβλήματα όπως άσθμα, με κλειστοφοβία, επιληψία, φωτοευαίσθητη επιληψία και αγχώδη προδιάθεση. Επίσης, σε όσους έχουν οποιοδήποτε είδος ιατρικής κατάστασης που μπορεί να επιδεινωθεί από την εμπειρία και σε όσους εξαρτώνται από οποιοδήποτε επείγον ή ευαίσθητο στο χρόνο φάρμακο.



Για άτομα κάτω των 18 ετών συνίσταται η γονική παρουσία.

Πρέπει να παραμείνετε με την ομάδα σας ανά πάσα στιγμή

Και να περπατάτε προς τα εμπρός με τα δύο χέρια στους ώμους ή τη μέση του ατόμου που έχετε απέναντί σας, εκτός αν είστε ο αρχηγός.

Δεν επιτρέπεται

Να αγγίζετε τους ηθοποιούς και τα σκηνικά, να τρέξετε, να κάνετε χρήση κινητών και άλλων συσκευών. Επίσης, να τρώτε ή να πίνετε, να καπνίζετε ή να ατμίζετε, να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε μορφή φωτός.

Δεν πρέπει να σταματήσετε

Ή να μετακινηθείτε προς τα πίσω εκτός αν σας δοθούν οδηγίες από τους συντελεστές. Μόλις μπείτε, δεν υπάρχουν ενδιάμεσες έξοδοι διαφυγής μέχρι να φτάσετε στο τέλος, βεβαιωθείτε ότι θέλετε να μπείτε.



Πληροφορίες

Διεύθυνση: Ερμού 99 Μοναστηράκι, Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 323 9000

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα: 17:00 – 01:00

Τρίτη: 17:00 – 01:00

Τετάρτη: 17:00 – 01:00

Πέμπτη: 17:00 – 01:00

Παρασκευή: 17:00 – 02:00

Σάββατο: 10:00 – 02:00

Κυριακή: 10:00 – 01:00





Μάθετε περισσότερα: https://www.athenshallofhorrors.gr/





