Προυσίαση του «Σάμγουερ in ’80sland», του νομικού Παν. Παπαϊωάννου

Ο νομικός Παναγιώτης Παπαϊώννου παρουσιάζει το βιβλίο του «Σάμγουερ in ’80sland».

Οι εκδόσεις Ιωλκός σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Σάμγουερ in ’80sland», του Παναγιώτη Παπαϊωάννου, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στις 19.00, στο Hard Rock Cafe Athens (Αδριανού 52, Μοναστηράκι, 105 55).

Συμμετέχουν οι: Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης (Συγγραφέας, μεταφραστής), Jane Σαμπανίκου, Ηλίας Λογγινίδης (Ιδρυτής, κιθαρίστας και αρχηγός των Spitfire), Χριστίνα Ντούση (Δικηγόρος).

Όπως περιγράφεται για το βιβλίο:

• Το παρμπρίζ αυτής της Ντελόριαν δε χρειάζεται υαλοκαθαριστήρα για τη σκόνη του χρόνου. Από τις κασέτες της λαϊκής στο «ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ» και το MTV.

• Από το Ολυμπιακό Στάδιο στο «ΡΟΔΟΝ Club» κι αποκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και τα σταντ του «Σόλωνος και Μασσαλίας». Από τα χαλίκια των θερινών στα διπλά με μπάλα δανεική, εκεί που σκάει το κύμα.

• Αναστό’’ εναντίον Σαραβάκου, Γκάλης κατά Πέτροβιτς, Μπράιαν Ρόμπσον κατά Βαν Μπάστεν, η αντίστροφη καταμέτρηση προς τις πανελλαδικές.

• Αληθινές οπτασίες και σινεματικές παραλίες, κοινόκτητα «ΠΟΠ & ΡΟΚ» και απροειδοποίητα διαγωνίσματα, πάρτι σε χολ και αυλόγυρους, σφηνάκια Β-52, κασέτες που αλλάζουν χέρια, κοπάνες, «πενταήμερες» και ρομάντζα που ντύνονται έρωτες in the Still Of The Night.

Για τα παιδιά που μεγαλώσαμε στα χρόνια της «Αλλαγής» κι ενηλικιωθήκαμε με το «Βρώμικο ’89», η δεκαετία του ’80 παραμένει το ξέφωτο με τις λιγότερες ενοχές, γεμάτο αισθήσεις, πρότυπα και υποσχέσεις, υπογραμμισμένες από ένα καλειδοσκοπικό ροκ σάουντρακ, παιγμένο με τη βελόνα στα κόκκινα.