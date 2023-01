Ο Τζον Μάλκοβιτς επιστρέφει στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Ο Τζον Μάλκοβιτς θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με την παράσταση «Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι».

Ο Τζον Μάλκοβιτς επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα για να εμφανιστεί πρώτη φορά στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Οκτώβριο ο διάσημος ηθοποιός είχε βρεθεί στη σκηνή του Ηρωδείου με το πρότζεκτ «The Music Critic», ενώ ξενάγηθηκε και στο Μουσείο της Ακρόπολης στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.



Μια ανάσα προτού συμπληρώσει τα 70 του χρόνια, ο Τζον Μάλκοβιτς και η πολυβραβευμένη Λιθουανή ηθοποιός Ινγκεμπόργκα Νταπκουνάιτε θα παρουσιάσουν ένα από τα πιο μυστηριώδη έργα του σύγχρονου ρεπερτορίου «Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι», σε σκηνοθεσία του Τιμοφέι Κουλιάμπιν. Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης γίνεται ο πρώτος σταθμός της διεθνούς περιοδείας του.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάλκοβιτς συμπρωταγωνιστεί με τη διακεκριμένη Λιθουανή ηθοποιό Ινγκεμπόργκα Νταπκουνάιτε. Θα έλεγε κανείς πως αποτελούν ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι, έχοντας τουλάχιστον δέκα συνεργασίες στο θέατρο και το σινεμά. Σταθμός στην κοινή τους πορεία θεωρείται το μιούζικαλ The Giacomo Variations (που στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στο σινεμά, σε σκηνοθεσία Michael Sturminger), αλλά και η ρωσική ταινία About Love.

Τζον Μάλκοβιτς MĀRIS MORKĀNS



Παιδί της σκηνής του Σικάγου και της Νέας Υόρκης – προτού τον απορροφήσει το Χόλιγουντ σε μερικούς από τους πλέον φλεγόμενους και δαιμόνιους ρόλους «κακών» της 80s και 90s κινηματογραφικής ιστορίας – ο Μάλκοβιτς επανέρχεται επιλεκτικά στο θέατρο, τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως ηθοποιός. Με την πρώτη του ιδιότητα, έχει τιμηθεί με το βραβείο Molière (Γαλλία) και το βραβείο Milton Schulman (Ηνωμένο Βασίλειο).



Η παράσταση

Hi-tech κάμερες παρακολουθούν διαρκώς τους ήρωες του έργου, αποκαλύπτοντας σταδιακά τι είναι εκείνο που κρύβεται πίσω από τις λέξεις και τις υπεκφυγές τους: μια παλιά υπόθεση παιδοφιλίας. «Κάνουμε μια παράσταση για έναν σκοτεινό πόθο, αξιόποινο και αναγνωρίσιμο ως έγκλημα σε κάθε κοινωνία σύμφωνα με τον Νόμο. Υπάρχουν δύο ηθοποιοί στη σκηνή αλλά, στην ουσία, ένα και μόνο πρόσωπο. Στο υποσυνείδητό του συμβαίνουν όλα» δηλώνει ο σκηνοθέτης.



Μέσα από μακροσκελείς και υπαινικτικούς μονολόγους, οι δύο χαρακτήρες της «Μοναξιάς» επιδίδονται σε μια ελλειπτική γλωσσική μονομαχία, όπου φωλιάζουν τόσο ο ρεαλισμός όσο και η ποίηση. Όπως παρατηρεί και ο 37χρονος σκηνοθέτης Τιμοφέι Κουλιάμπιν, «υπάρχουν δύο ηθοποιοί στην παράστασή μας, μα μόνο ένας χαρακτήρας. Θα περάσουμε τον περισσότερο χρόνο στο υποσυνείδητο, στους εφιάλτες ενός ατόμου που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη σκηνή. Αντίθετα, θα δούμε δύο φιγούρες να αντιμάχονται σ’ έναν τεταμένο, συναισθηματικό και περίπλοκο διάλογο. Είναι ο διάλογος ενός ατόμου με τις δικές του κρυφές επιθυμίες και φόβους… Είναι η ιστορία της ανθρώπινης πολυπλοκότητας, η οποία είναι κάτι ανεπιθύμητο, ακατάλληλο, σχεδόν άσεμνο. Αυτός ο κόσμος δημιουργεί εσωτερική διχόνοια, δυσαρμονία που σκοτώνει το άτομο από μέσα σαν κάποια θανατηφόρα ασθένεια».

Το έργο «Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι» ανέβηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1987 από τον Patrice Chereau και στην Ελλάδα το 1995, στο Θέατρο του Νότου (Θέατρο Αμόρε), σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός υποδυόταν τον ρόλο του ντίλερ και ο Ακύλλας Καραζήσης εκείνον του πελάτη.

Το βιβλίο «Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι» κυκλοφορεί στα ελληνικά, σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη, από τις εκδόσεις Άγρα.



Πληροφορίες



Ημερομηνίες: 09 — 12 Φεβρουαρίου 2023

Εισιτήρια: 5 — 55 €

Κατάλληλο για ηλικίες: 18+

Διάρκειας: 70 λεπτά

Η παράσταση είναι στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.



Ημέρες και ώρες



Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 20:30

Σάββατο, 14:00, 20:30



Εισιτήρια

Κανονικό: 7, 30, 42, 55 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 24, 34, 44 €

Παρέα 10+ άτομα: 22, 30, 39 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €

Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@onassis.org

Έναρξη προπώλησης Φίλων Στέγης: 12 ΙΑΝ 2023, 17:00

Έναρξη προπώλησης Γενικού Κοινού: 19 ΙΑΝ 2023, 17:00



Διαβάστε επίσης





Ντοκιμαντέρ θα μας δείξει πώς χτίστηκε ο Πύργος του Άιφελ

Θέατρο: «O Σημαδεμένος» όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί

O αγνώριστος Μπρένταν Φρέιζερ και οι ταινίες που έρχονται σήμερα στα σινεμά