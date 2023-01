O Έντι Μέρφι έρχεται στο Netflix: Ό,τι νέο βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

O Έντι Μέρφι στο You People του Netflix

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 23 έως τις 29 Ιανουαρίου 2023.

Δύο νέες σειρές και ισάριθμες νέες ταινίες θα είναι διαθέσιμες για «στριμάρισμα» στο Netflix, την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου.



Ο λόγος για τις σειρές Lockwood & Co. και The Snow Girl και τις ταινίες Narvik και You People με τους Τζόνα Χιλ, Λόρεν Λόντον, Ντέιβιντ Ντουκόβνι, Νία Λονγκ, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, Έντι Μέρφι.



Δείτε αναλυτικά ό,τι νέο έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα.

Σειρές του Netflix

Lockwood & Co.

Κυκλοφορεί 27 Ιανουαρίου 2023



Τρεις κυνηγοί φαντασμάτων –δύο χαρισματικά αγόρια και ένα κορίτσι με σπάνιες μεταφυσικές ικανότητες– διευθύνουν ένα γραφείο που ερευνά φονικά πνεύματα στο Λονδίνο.

Το Κορίτσι με τα Χιόνια (The Snow Girl)

Κυκλοφορεί 27 Ιανουαρίου 2023

Μετά την εξαφάνιση ενός κοριτσιού από μια παρέλαση στη Μάλαγα, μια νεαρή δημοσιογράφος αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τους γονείς της Αμάγια να τη βρουν.

Ταινίες του Netflix

Νάρβικ (Narvik)

Κυκλοφορεί 23 Ιανουαρίου 2023

Narvik Netflix



Καθώς ένας νεαρός Νορβηγός στρατιώτης πολεμά στα χαρακώματα, η γυναίκα του έρχεται αντιμέτωπη με μια κατοχική γερμανική δύναμη που έχει εισβάλει στην πόλη τους.

You People

Κυκλοφορεί 27 Ιανουαρίου 2023

Ένα νέο ζευγάρι κι οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν την αγάπη στον σύγχρονο κόσμο μέσω πολιτισμικών συγκρούσεων και κοινωνικών προσδοκιών. Μια κωμωδία του Κένια Μπάρις.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

Ντάνιελ Σπέλμπαουντ, ο Κυνηγός της Μαγείας: Σεζόν 2 (Daniel Spellbound: Season 2)

Κυκλοφορεί 26 Ιανουαρίου 2023

Ο Ντάνιελ συνεργάζεται με έναν ιχνηλάτη για να τον βοηθήσει να λύσει μια δαιμονική κατάρα και να ξεκινήσει μια εποχή μαγείας που συνδέεται με την οικογένεια του Ντάνιελ.

Διαβάστε επίσης





To Netflix αποκάλυψε τις ημερομηνίες για τις ταινίες που θα δούμε το 2023

Wednesday: Κι όμως η Τζένα Ορτέγκα έχει μετανιώσει για τον viral χορό της!

Η Τζένα Ορτέγκα θέλει τη Lady Gaga στη δεύτερη σεζόν του «Wednesday»