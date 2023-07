Release Athens: 15 «κλικ» από το εντυπωσιακό σόου των Στέρεο Νόβα

Ο Ιούλιος στο Release Athens ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό show. Μια βραδιά - ωδή στο διαχρονικό ηλεκτρονικό ήχο

Η 10η ημέρα του Release Athens 2023 ήταν μια απολαυστική βραδιά, με σπάνιες εμφανίσεις από μοναδικά ονόματα της ηλεκτρονικής - και όχι μόνο - σκηνής.



Αν χρειαζόταν κάποια απόδειξη πως οι Στέρεο Νόβα είναι ένα από τα κορυφαία και πιο ξεχωριστά συγκροτήματα της χώρας, η ανεπανάληπτη εμφάνισή τους στην Πλατεία Νερού ήρθε να πείσει και τους πιο δύσπιστους.



Ο Junior SP. ανέλαβε να ανοίξει τη βραδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα αψεγάδιαστο DJ set, ενώ οι Marva Von Theo πήραν την σκυτάλη και επιβεβαίωσαν όσους πιστεύουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα της εγχώριας μουσικής σκηνής.



Αμέσως μετά, οι Leftfield ανέβασαν κατακόρυφα τον ηλεκτρικό παλμό της βραδιάς. Ένα συγκρότημα που ήταν δεκαετίες μπροστά όταν εμφανίστηκε στα 90s και, απ' ό,τι είδαμε χθες, το ίδιο ισχύει και τώρα. Το ηχητικό τους οπλοστάσιο τα είχε όλα: και house και dub και techno και breaks, γι’ αυτό και δεν αποτέλεσε έκπληξη πως, ιδίως στην κορύφωση που παρακολουθήσαμε στο τελευταίο μέρος του show, η Πλατεία Νερού μετατράπηκε σε ένα τεράστιο dancefloor.





To φινάλε της βραδιάς ανήκε, φυσικά, στους Στέρεο Νόβα και ήμασταν τυχεροί όσοι παρακολουθήσαμε από κοντά μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας τους. Το εκρηκτικό ξεκίνημα με τη “Νέα Ζωή 705” και τις πάντα ανατριχιαστικές “3000 Μέρες”, έδωσε το στίγμα ενός ευφορικού show το οποίο συνοδευόταν, από την αρχή έως το τέλος, από τα συγκλονιστικά visuals του Νίκου Πατρελάκη, ενώ τους Στέρεο Νόβα πλαισίωσαν ο Πέτρος Τσαμπαρλής στα ντραμς και η Iota Phi, που ερμήνευσε το “Ταξίδι στη Γη” αλλά και την ολοκαίνουργια “Ίριδα”.



Το κλείσιμο με τα “Ηλίθια Αστεία” και τις γιγαντοοθόνες να δείχνουν τον Κωνσταντίνο Β. και το Μιχάλη Δ. να χορεύουν στο video clip του τραγουδιού από τα 90s, υπενθύμισε πως οι Στέρεο Νόβα δεν έπαψαν (και ούτε πρόκειται, ποτέ) να είναι επίκαιροι. Ήταν μια βραδιά που, όπως λέει και το βασικό μήνυμα του Release Athens, μας γέμισε με μοναδικές αναμνήσεις.



Σε λίγες ώρες, ξεκινάει το πολυαναμενόμενο διήμερο με Arctic Monkeys, The Hives, Willie J Healey, Green Was Greener, the Vaxtones.





