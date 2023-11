Πολιτιστική ατζέντα: Το Αρχαίο Σχολείο, ο Ναπολέων και οι γάτες που κάνουν τέχνη

Τζωρτζίνα Ντούτση

Στην Αθήνα ήδη μύρισε Χριστούγεννα. Η πόλη έβαλε τα γιορτινά της και κάθε γειτονιά μας προσκαλεί να μπούμε σε xmas ρυθμούς. Μικροί και μεγάλοι αξίζει να πάτε μια βόλτα από την Τεχνόπολη όπου το The Christmas Factory ανοίγει τιςπύλες του στις 25/11. Όσον αφορά τα live events των ημερών, o θρυλικός DJ Fatboy Slim επιστρέφει ξανά στη χώρα μας για ένα μεγάλο και ξεσηκωτικό πάρτι, η μεγάλη κυρία του ελληνικού μας τραγουδιού, Μαρινέλλα, ανεβαίνει στη σκηνή του VOX για λίγες παραστάσεις και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στα καλύτερά του, έρχεται στο Gagarin. Oι λάτρεις του σινεμά, μην χάσετε μία από το τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, το επικό Napoleon του Ρίντλεϊ Σκοτ, με τον Χοακίν Φίνιξ.

Μουσική

Fatboy Slim



Tέσσερις, μόλις, μήνες μετά την τελευταία του εμφάνιση στη χώρα μας, ο Fatboy Slim επιστρέφει στην Ελλάδα για ακόμα μια εμφάνιση. Θυμίζουμε ότι ο Fatboy Slim είχε παίξει τον περασμένο Ιούλιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το Blend Athens φέρνει τον Fatboy Slim, μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, στο Oddity, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.

Μαρινέλλα, NOX

H Μαρινέλλα ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του NOX για περιορισμένες εμφανίσεις. Μαζί της θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα. Η αγαπημένη όλων Μαρινέλλα, έρχεται για να μας ταξιδέψει μέσα από μια λαμπρή πορεία, με τραγούδια που μας σημάδεψαν, μας συντρόφευσαν, μας έκαναν να ερωτευτούμε, να συγκινηθούμε και να ονειρευτούμε με την αξεπέραστη φωνή της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια αποτελεί ζωντανό και φωτεινό σύμβολο του χθες και του «Σήμερα…», διατηρώντας ζωντανή τη σχέση της με το πολυάριθμο κοινό της. Από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 21.00

Monika, VOX



H Monika επέστρεψε μέσα στο 2023 με το άλμπουμ «Proud» και μια σειρά δυναμικών συναυλιών με ένα αμιγώς αγγλόφωνο πρόγραμμα με όλα όσα αγαπήσαμε από εκείνη από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή. Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει νέες παραστάσεις στο VOX για τέσσερις Πέμπτες με διάθεση να μεταφέρει τον δυναμισμό και την ενέργεια της σε έναν χώρο που θα αναδείξει το πρόγραμμα και την εξαιρετική μπάντα της. (Πέμπτες 30/11 & 7 -14 – 21 /12. Ώρα έναρξης: 21.00).

Βίκυ Καρατζόγλου, Σταυρός του Νότου Plus



Η Βίκυ Καρατζόγλου επιστρέφει στο Plus του Σταυρού του Νότου (24/11 και 1/12) για να μας τραγουδήσει για τον έρωτα και όλα όσα έχει ανακαλύψει γι’ αυτόν μέσα από τραγούδια που έχει αγαπήσει και έχει πει.

Θέατρο

Η Εκατομμυριούχος, Θέατρο Παλλάς



«Η Εκατομμυριούχος» (The Millionairess), η αισθηματική κωμωδία του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, με κεντρικό άξονα το αιώνιο τρίπτυχο «Έρωτας - Χρήμα - Ευτυχία», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα - που επανέρχεται στο Θέατρο Παλλάς, λίγα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της «Μαντάμ Σουσού». Τον ομώνυμο ρόλο της εκκεντρικής εκατομμυριούχου, αναλαμβάνει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ιδεαλιστή γιατρού ενσαρκώνει ο Νίκος Κουρής.

Μαζί τους επί σκηνής, μια ομάδα εκλεκτών ηθοποιών με τους Βασίλη Κούκουρα, Ιβάν Σβιτάιλο, Μαριλού Κατσαφάδου, Βασίλη Τσιγκριστάρη, Ροζαμάλια Κυρίου, Στράτο Λύκο, 10 ακόμα ηθοποιούς και χορευτές και ζωντανή ορχήστρα.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00. Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Αλέξανδρος Τσουβέλας, Gagarin

Για 4 Δευτέρες (27 Νοεμβρίου, 4, 11 και 18 Δεκεμβρίου, 20.30) ο κορυφαίος κωμικός θα παρουσιάσει επιλεγμένο υλικό από τις καλύτερες στιγμές της πορείας του, αλλά και θα αυτοσχεδιάσει πάνω σε σημαντικά ερωτήματα όπως το αν υπάρχουν εξωγήινοι και αν είναι ο ίδιος ένας από αυτούς!

Σινεμά

Ναπολέων (Napoleon)

Η νέα πολυαναμενόμενη, επική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Χοακίν Φίνιξ. Μαζί του η Βανέσα Κίρμπι. Η ταινία αφηγείται την πολυτάραχη άνοδο και πτώση του εμβληματικού Γάλλου Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη, και αποτυπώνει το ανελέητο ταξίδι του στην εξουσία υπό το πρίσμα της εμμονικής, εκρηκτικής σχέσης του με τη μόνη αληθινή του αγάπη, την Ιωσηφίνα, προβάλλοντας τις οραματικές στρατιωτικές και πολιτικές τακτικές του μέσα από μερικές από τις πιο απαιτητικές δυναμικές σκηνές μάχης στην ιστορία του κινηματογράφου.

Βιβλίο

Η ιστορία της τέχνης σε 21 γάτες, Diana Vowles, Joselyn Norbury

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία της τέχνης όπως το αφηγούνται... γάτες.

H Felis catus, ή αλλιώς η γνωστή σε όλους μας οικόσιτη γάτα, υπήρξε πολύτιμη σύντροφος του ανθρώπου σε όλη την ιστορία της ζωής του. Οι γάτες-σύμβολα ταυτότητας είχαν εξάψει τη φαντασία των αρχαίων Αιγυπτίων και υπήρξαν θαμώνες στα στούντιο πολλών καλλιτεχνών, όπως του Πάμπλο Πικάσο, του Κλοντ Μονέ και της Τζόρτζια Ο’ Κιφ. Γι’ αυτό θα ζητήσουμε από 21 καλλιεργημένες γάτες να μας ταξιδέψουν στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης!

«Η ιστορία της τέχνης σε 21 γάτες» κυκλοφορεί σε σκληρόδετη έκδοση 96 σελίδων από τις Εκδόσεις Φουρφούρι.

Ανακαλύψτε πώς γεννήθηκαν τα πλέον γοητευτικά καλλιτεχνικά ρεύματα στον κόσμο μέσα από 21 γάτες! Από τη Βυζαντινή Εποχή στην Αναγέννηση και από εκεί στην Ποπ Αρτ και ακόμα παραπέρα, αυτές οι γάτες, θεματοφύλακες φινέτσας, παρουσιάζουν την ιστορία της τέχνης στις πιο μεγαλειώδεις της στιγμές. Ο Ιμπρεσιονισμός, ο Κυβισμός, ο Σουρεαλισμός και τόσα άλλα σημαντικά κινήματα της τέχνης προσεγγίζονται με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο, έτσι όπως μόνο οι γάτες θα μπορούσαν.



Πρόκεται για ένα πρωτότυπο, κατατοπιστικό και διασκεδαστικό βιβλίο με το οποίο θα ανακαλύψετε την ιστορία της τέχνης μέσα από μια εντελώς γατίσια προσέγγιση και σκοπιά. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία της τέχνης για μικρούς και μεγάλους!



Δημιουργοί του η Diana Vowles, συγγραφέας και εκδότρια που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και η συγγραφέας Joselyn Norbury. Την καταπληκτική εικονογράφηση έκανε η Αγγλίδα εικονογράφος Νia Gould που σπούδασε γραφιστική στο Πανεπιστήμιο του Famlouth. Μετάφραση στα ελληνικά: Θάνος Καραγιαννόπουλος.



Mην χάσετε

To The Christmas Factory ανοίγει τις πύλες του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου το The Christmas Factory ανοίγει τις πύλες του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Φέτος το The Christmas Factory γιορτάζει τα 10 του χρόνια και ο Άι Βασίλης τα γενέθλιά του. Διπλά γενέθλια δηλαδή. Ο διπλός εορτασμός -με επίκεντρο φέτος τον Άι Βασίλη- ξεκινάει με μια μεγάλη φαντασμαγορική γιορτή (υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Σουλεϊμάν και της Αθηνάς Σακαλή) που τα περιλαμβάνει όλα: Δεκάδες ξωτικά, την εντυπωσιακή (έκπληξη!) εμφάνιση του Άι Βασίλη, σβήσιμο τούρτας, άναμμα του μεγάλου φωτεινού δέντρου που δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας, και live μουσική από τους αγαπημένους Wedding Singers και τους Vemily και Γιάννη Μάργαρη!

Tην Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2023 στις 11:30 το πρωί, το Athens Book Space Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μέλισσα φιλοξενεί την δράση «Εξερευνώντας το Αρχαίο Σχολείο» βασισμένο στο βιβλίο «Αρχαίο Σχολείο». Μια βαλίτσα γεμάτη από αντικείμενα, παιχνίδια, βιβλία ανοίγονται και ένας ολόκληρος κόσμος –η σχολική ζωή στην αρχαία Ελλάδα- παίρνει ζωή! Γράφουμε, διαβάζουμε όπως παλιά και ανακαλύπτουμε ξεφυλλίζοντας το βιβλίο «Αρχαίο Σχολείο» (εκδ. «Μέλισσα») και παίζοντας κουίζ τα χνάρια των Αρχαίων Ελλήνων. Μαζί ο εικονογράφος του βιβλίου Φίλιππος Αβραμίδης. Σχεδιασμός & υλοποίηση προγράμματος «Βιβλιοδιαπλάσεις».

The Last Picture Show, Ιντεάλ



Έπειτα από τις sold out προβολές που πραγματοποίησε την περασμένη άνοιξη στο ΙΝΤΕΑΛ, στηρίζοντας εμπράκτως την ανάγκη διάσωσής του - λίγο πριν το προγραμματισμένο κλείσιμό του στο τέλος του χρόνου - και επαναλαμβάνοντας το αίτημα διατήρησης και επαναλειτουργίας όλων των ιστορικών κινηματογράφων του κέντρου, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει στην πολυαγαπημένη του αίθουσα για 7 αποχαιρετιστήριες προβολές - γεγονός, με πρόσφατα αποκατεστημένες ψηφιακά κόπιες θρυλικών ταινιών.

Μάλιστα, τέσσερις από τις προβολές αυτές («Η Σιωπή των Αμνών», «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει», «Pulp Fiction» και «Ο Κυνηγός») έχουν περαιτέρω συμβολική σημασία καθώς αποτέλεσαν ταινίες που άφησαν εποχή κατά την πρεμιέρα τους στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ, ενώ δύο από αυτές θα γίνουν σε συνεργασία με το MIDNIGHT EXPRESS. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ταινίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας στην ανανεωμένη, ψηφιακή μορφή που θα τις παρακολουθήσετε.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 23:00 θα δούμε το Seven του Ντέιβιντ Φίντσερ με τους: Μπραντ Πιτ, Μόργκαν Φρίμαν, Γκουίνεθ Πάλτροου, Κέβιν Σπέισι.

