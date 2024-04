Ο viral Νικόλας Φραγκιουδάκης έρχεται στον Σταυρό του Νότου με το «Ανάδρομος Ερμής Reloaded»

Για δύο παραστάσεις στις 4 και 11 Απριλίου, στον Σταυρό του Νότου Plus.

Μετά από τις επανειλημμένες sold out εμφανίσεις του ανατρεπτικού stand up comedy music show, ο Ανάδρομος Ερμής επιστρέφει “reloaded” με ανανεωμένο περιεχόμενο, για δύο μοναδικές εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου plus!

Ο ηθοποιός Νικόλας Φραγκιουδάκης, μετά την πετυχημένη του «ζωδιακή» πορεία στο διαδίκτυο και τα viral video με τα εκατομμύρια views για τα ζώδια και το πως θα αντιδρούσαν σε διάφορες καταστάσεις, παίρνει τον αστρολογικό του χάρτη και με τη σύμπραξη της τραγουδοποιού και ερμηνεύτριας Joanna Drigo, φτιάχνουν ένα πρωτότυπο stand-up comedy με ζώδια και πολλή μουσική.



Ο Νικόλας με την κωμική και αστρολογική του φλέβα και η Joanna με την κιθάρα της και τη φωνή της, ζωντανεύουν όλα τα ζώδια επί σκηνής με τέτοιον τρόπο, που είτε πιστεύεις σε αυτά είτε όχι, δεν μπορείς παρά να χαθείς στον σουρεαλισμό του ρεαλισμού τους.

Τι θα δούμε όμως στον ΑΝΑΔΡΟΜΟ ΕΡΜΗ;



Πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο όταν χωρίζει;

Πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο όταν τσακώνεται;

Τι πεθερά θα ήταν το κάθε ζώδιο;

Πως κάνει σεξ το κάθε ζώδιο;

Στις παραστάσεις θα παρουσιάσουν και για πρώτη φορά το καινούργιο τους τραγούδι με τον ομώνυμο τίτλο «ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΗΣ».

Kείμενα, Σκηνοθεσία, Performing: Νικόλας Φραγκιουδάκης

Κιθάρα, Φωνή, Σύνθεση τραγουδιού: Joanna Drigo

Πλήκτρα, Κρουστά: Αλέξανδρος Κούρος

Πληροφορίες:



«Ανάδρομος Ερμής»

Σταυρός του Νότου Plus, Φραντζή 14, Νέος Κόσμος

Πέμπτη 4 Απριλίου και 11 Απριλίου 2024

Νικόλας Φραγκιουδάκης, Joanna Drigo



Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση στη more.com: 12€, Είσοδος: 15€

Τηλ. Κρατήσεων: 2109226975

Διάρκεια: 120 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/theater/anadromos-fragkioudakis-stauros-tou-notou/