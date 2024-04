Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Η μπαλαρίνα βαμπίρ, ο Νονός και οι βεντέτες

Τζωρτζίνα Ντούτση

19/04/2024 15:06

Τι σχέση έχει η δεύτερη ταινία του Νονού, με μια μπαλαρίνα βαμπίρ και τις βεντέτες; Έρχονται τις επόμενες μέρες στα σινεμά και τις προθήκες των βιβλιοπωλείων.



Σε άλλα νέα, η παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου συνεχίζεται στο VOX και άρα προλαβαίνετε ακόμα να την απολαύσετε, ενώ ο Σταμάτης Σπανουδάκης δίνει μια συναυλία για τον Αλέξανδρο και τους Αετούς της Πολεμικής μας Αεροπορίας!

Μουσική

Νατάσσα Μποφίλιου, VOX



H Nατάσσα Μποφίλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις της κάθε Σάββατο στο VOX. Τέσσερα χρόνια μετά την Εποχή του Θερισμού και τις μεγάλες συγκινήσεις που προσέφερε, η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφοντας στο VOX, μπήκε σε νέα φλεγόμενη τροχιά παρουσιάζοντας με ενθουσιασμό τα πολυαναμενόμενα ολοκαίνουργια τραγούδια που έφτιαξαν για εκείνη ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.



Βαγγέλης Γερμανός και Διονύσης Τσακνής, Θέατρο Άλσος



Ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Διονύσης Τσακνής έρχονται στο Θέατρο Άλσος με τις

διαχρονικές επιτυχίες και τα αγαπημένα τους τραγούδια, για δύο μοναδικές

εμφανίσεις τις Παρασκευές 19 και 26 Απριλίου!



Σταμάτης Σπανουδάκης - «Για τον Αλέξανδρο και τους Αετούς», Christmas Theater



Ο Σταμάτης Σπανουδάκης θα εμφανιστεί τελικά μπροστά στο κοινό της Αθήνας, μετά το ατύχημα που είχε στο σπίτι του με αποτέλεσμα να σπάσει το ισχί του. Ο μουσικοσυνθέτης θα δώσει μια συναυλία στο Christmas Theater, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, στις 8:30 το βράδυ. «Η συναυλία αυτή είναι για τον Αλέξανδρο και τους Αετούς της Πολεμικής Αεροπορίας!». Μαζί του και ο Βασίλης Σαλέας.



Nothing But Thieves, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι



Στις 19 και 20 Απριλίου οι Nothing But Thieves δίνουν δύο sold out συναυλίες στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι.

Θέατρο

«Τα 39 σκαλοπάτια», ένα ελκυστικό θρίλερ κατασκοπείας με μία γενναία δόση κωμωδίας στο στυλ των Monty Python, στο θέατρο Τζένη Καρέζη σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου.

Αυτή η διασκευή από τον Patrick Barlow, βασισμένη στο μυθιστόρημα του 1915, του John Buchan, και την ταινία του 1935, του Alfred Hitchcock, προσφέρει στο κοινό μια συναρπαστική κωμική περιπέτεια. Ο Richard Hannay, ένας άνδρας με μια μάλλον βαρετή ζωή, βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε ένα πολύπλοκο σχέδιο κατασκοπείας, ρομαντισμού και θανατηφόρων μυστικών.

Με πλήθος διαφορετικών χαρακτήρων που παρουσιάζονται στο κοινό από ένα ταλαντούχο καστ τεσσάρων ηθοποιών (Μάκης Παπαδημητρίου, Γρηγορία Μεθενίτη, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Γουρζουλίδης), η παράσταση προσφέρει μια γρήγορη, απολαυστική θεατρική εμπειρία και έναν συνδυασμό εκπληκτικών ερμηνειών και ανεπανάληπτης σκηνικής δημιουργικότητας.

Σινεμά

Αμπιγκέιλ (Abigail)



Μην γελιέστε, η Αμπιγκέιλ θα σας φάει ζωντανούς.

Τα παιδιά μπορεί να είναι μεγάλα τέρατα. Όταν μία συμμορία από επίδοξους εγκληματίες απάγουν τη 12χρονη μπαλαρίνα και κόρη μιας ισχυρής φιγούρας του υποκόσμου, το μόνο που έχουν να κάνουν για να εισπράξουν τα λύτρα αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων είναι να προσέχουν το κορίτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Σε ένα απόμερο αρχοντικό, οι απαγωγείς αρχίζουν να λιγοστεύουν, ένας ένας, και ανακαλύπτουν με αυξανόμενο τρόμο, ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι με ένα κάθε άλλο παρά φυσιολογικό μικρό κορίτσι.



Νονός ΙΙ (The Godfather Part II)



Έχοντας λάβει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Β' Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), Διασκευασμένου Σεναρίου, Μουσικής και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, το μνημειώδες έπος του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Ο Νονός ΙΙ», γιορτάζει φέτος 50 χρόνια. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, εξασφάλισε την ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια που επιμελήθηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης για μια προβολή.



H ταινία «Νονός ΙΙ» θα προβληθεί το Σάββατο 20 Απριλίου στην αίθουσα CINOBO ΟΠΕΡΑ 1.

Βιβλίο

Βεντέτες: Εγκλήματα βεντέτας στην Ελλάδα, Πάνος Σόμπολος





Εγκλήματα βεντέτας που απασχόλησαν την κοινή γνώμη από το 1920 έως και το τέλος του 20ού αιώνα. Πραγματικές υποθέσεις βεντέτας που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη, στη Μάνη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πολλές από τις οποίες είχαν συγκλονίσει το πανελλήνιο.





Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη

Στο βιβλίο προτάσσεται μια σύντομη ιστορία της βεντέτας από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή, όπου εντοπίζονται οι ρίζες του εθίμου της αυτοδικίας. Εξετάζεται το πώς ξεκίνησε ο άγραφος νόμος του αίματος στην Κρήτη, εξηγείται επίσης με παραδείγματα η κρητική έννοια του σασμού και γίνεται λόγος για τον γδικιωμό και τους ξεβγαλτήδες στη Μάνη. Τέλος, αναφέρονται και άλλες χώρες και περιοχές στις οποίες άνθισε η βεντέτα: η Κύπρος, η Ιταλία, η Αλβανία, η Σερβία, η Ισπανία, η Κορσική κ.ά.

Έγραψα αυτό το βιβλίο για να αφήσω μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές γύρω από τα εγκλήματα της βεντέτας και για να καταδείξω τη βαρβαρότητα αυτού του εθίμου, που κυριαρχούσε παλαιότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως όμως στην Κρήτη και στη Μάνη. Στη Μάνη όλα δείχνουν ότι η απάνθρωπη αυτή παράδοση, που ξεκλήρισε οικογένειες, ερήμωσε χωριά ολόκληρα κι έστειλε στο χώμα αμέτρητα θύματα, έχει εκλείψει οριστικά, όπως έχει εκλείψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αντίθετα, στην Κρήτη δυστυχώς δεν εξέλιπε ούτε και πρόκειται να εκλείψει – παρά μόνο αν κάποια κυβέρνηση τολμήσει να πάρει μέτρα ώστε να αφαιρεθούν όλα τα όπλα από τα σπίτια στην Κρήτη, και κυρίως στις ορεινές περιοχές, και να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι οπλοφορούν. Μόνο τότε θα υπάρξει η ελπίδα να σταματήσουν οι αιματοχυσίες.

