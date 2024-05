Sani Festival με Τομ Τζόουνς, Πλάθιντο Ντομίνγκο και Gipsy Kings

Εμβληματικές συναυλίες και εμφανίσεις στον Λόφο της Σάνης. Στο φετινό Sani Festival θα απολαύσουμε και ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια του μεγάλου συνθέτη Μίμη Πλέσσα.

Το διεθνώς βραβευμένο φεστιβάλ του Sani Resort φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: Plácido Domingo, Madeleine Peyroux, Tom Jones, Gipsy Kings, και ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια του μεγάλου συνθέτη Μίμη Πλέσσα.



6 Ιουλίου - 10 Αυγούστου | Λόφος Σάνης



Το Sani Resort, το διεθνούς κύρους θέρετρο πολυτελείας του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ανακοινώνει το πρόγραμμα συναυλιών του Sani Festival για το καλοκαίρι του 2024 και υπόσχεται συναρπαστικές βραδιές στον Λόφο της Σάνης, κάτω από τα αστέρια, με ένα μοναδικό line-up θρύλων και πολυβραβευμένων καλλιτεχνών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: Plácido Domingo, Madeleine Peyroux, Tom Jones, Gipsy Kings, αλλά και ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα. Συνεχίζοντας μία παράδοση 32 ετών, το καταξιωμένο φεστιβάλ του Sani Resort επιστρέφει από 6 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου για το καθιερωμένο ραντεβού με τους φίλους της μουσικής από κάθε άκρη του πλανήτη, ενώνοντας τις jazz, pop και folk μελωδίες, με την κλασική μουσ ική και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, αλλά και τις διαχρονικές επιτυχίες των παγκόσμιων charts με τις νέες δημιουργίες κορυφαίων δημιουργών, γεμίζοντας μελωδίες τον έναστρο Μεσογειακό ουρανό.

Το πρόγραμμα των συναυλιών ανοίγει, στις 6 Ιουλίου, ο παγκοσμίου φήμης τενόρος Plácido Domingo, που επιστρέφει στην Ελλάδα για μία συγκλονιστική εμφάνιση με τις σημαντικότερες στιγμές της πολυβραβευμένης καριέρας του, ανεβαίνοντας στη σκηνή με τον Μάριο Φραγκούλη, την Χριστίνα Πουλίτση και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Jordi Bernàcer.

Στις 13 Ιουλίου στον Λόφο της Σάνης θα αντηχήσει η μαγευτική φωνή μίας από τις σημαντικότερες σύγχρονες τζαζ ερμηνεύτριες και αγαπημένης του ελληνικού κοινού, της Madeleine Peyroux, που θα παρουσιάσει το ολοκαίνουριο άλμπουμ της «Let's Walk».

Ένας από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που στα 83 του χρόνια εξακολουθεί να επηρεάζει την pop σκηνή, ο μοναδικός Tom Jones, θα ξεσηκώσει το κοινό του Sani Festival στις 20 Ιουλίου σε μία ιστορική συναυλία όπου θα ερμηνεύσει διαχρονικές, αλλά και νεότερες επιτυχίες του.

Το μουσικό πρόγραμμα του μήνα συνεχίζεται στις 27 Ιουλίου, με το αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, που έχουν σημαδέψει την ιστορία του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, τον Μίμη Πλέσσα, που φέτος γιορτάζει τα 100 του χρόνια. Στο μοναδικό αυτό ταξίδι θα μας οδηγήσουν με τις ερμηνείες τους, ο Στέφανος Κορκολής, ο Δημήτρης Μπάσης και η Σοφία Μανουσάκη.

Στο φινάλε του φετινού Sani Festival, στις 10 Αυγούστου, ο Λόφος της Σάνης θα πλημμυρίσει με τις χαρακτηριστικές κιθάρες και τσιγγάνικες μελωδίες των Gipsy Kings. Η θρυλική μπάντα, με frontman τον Tonino Baliardo, συνθέτη εμβληματικών hits, όπως το «Bamboleo» και το «Djobi Djoba», θα συνεπάρει το κοινό με μια εκρηκτική εμφάνιση κάτω από τα αστέρια.

Το διεθνούς εμβέλειας Sani Festival, που διοργανώνεται -ήδη από το 1992- κάθε καλοκαίρι στον Λόφο της Σάνης, στο Sani Resort, αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ιδιωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, ενώ έχει κατακτήσει επί δύο διαδοχικά έτη (2022, 2023) το διεθνές βραβείο "World's Leading Cultural Destination Resort" στον διακεκριμένο θεσμό των World Travel Awards, ως αναγνώριση για τη σημαντική συμβολή του Sani Resort στην ανάδειξη και προώθηση του πολιτισμού. Στην 32χρονη πορεία του, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει κάποιους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της τζαζ, κλασικής, ροκ, και ποπ διεθνούς σκηνής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



CLASSICAL WAVES

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.07

Plácido Domingo



Eιδική συμμετοχή: Μάριος Φραγκούλης & Χριστίνα Πουλίτση

Mε την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Yπό τη διεύθυνση του μαέστρου Jordi Bernàcer



JAZZ ON THE HILL

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.07

Madeleine Peyroux



INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.07

Tom Jones



GREEK VARIATIONS

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.07

Στον Αιώνα του Μίμη Πλέσσα

με τους Στέφανο Κορκολή, Δημήτρη Μπάση, Σοφία Μανουσάκη



SOUNDS OF THE WORLD

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.08

Gipsy Kings

με τον Tonino Baliardo



Όλες οι συναυλίες διεξάγονται στον Λόφο της Σάνης, με Ώρα Έναρξης 21:30

Μια εμβληματική συναυλία από τον Plácido Domingo θα ανοίξει το φετινό πρόγραμμα του Sani Festival. Με μία ασύλληπτη καριέρα, που περιλαμβάνει 150 διαφορετικούς ρόλους και πάνω από 4.400 παραστάσεις, περισσότερες από 100 ηχογραφήσεις και μία συλλογή από 12 βραβεία Grammy, ο Ισπανός τενόρος δικαιωματικά θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους και πλέον επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της όπερας. Πολυσχιδής καλλιτέχνης, ο Plácido Domingo έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς ως «άνθρωπος της Αναγέννησης», ενώ έχει λάβει σειρά τιμητικών τίτλων και διεθνών διακρίσεων, όχι μόνο για την πολιτιστική του παρακαταθήκη, αλλά και για την ανθρωπιστική του δράση. Με την ερμηνεία του στον Λόφο της Σάνης, το Σάββατο 6 Ιουλίου, ο κορυφαίος τενόρος υπόσχεται για άλλη μία φορά να μαγέψει το κοινό. Μαζί του, στη σκηνή του Sani Festival θα εμφανιστούν ο Μάριος Φραγκούλης, ο διεθνούς φήμης classical crossover τενόρος με την επιβλητική φωνή και τη χαρισματική σκηνική παρουσία, καθώς και η σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, μια μαγευτική ερμηνεύτρια, που συγκαταλέγεται στις καλύτερες παγκοσμίως ερμηνεύτριες της Βασίλισσας της Νύχτας στον «Μαγικό Αυλό» του Μότσαρτ. Στη σκηνή θα βρίσκεται και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά σχήματα της Ελλάδας, υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου μαέστρου Jordi Bernàcer, ο οποίος έχει διευθύνει διεθνείς σκηνές υψηλού κύρους, όπως η Κρατική Όπερα της Βιέννης, η Deutsche Oper του Βερολίνου, η Semperoper της Δρέσδης, αλλά και κορυφαία λυρικά θέατρα της Ιταλίας και της Ισπανίας. Με αυτή τη σύνθεση, ο «Μύθος του Domingo» θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός συναρπαστικού μουσικού καλοκαιριού, στον Λόφο της Σάνης, κάτω από τα αστέρια.Ειδική συμμετοχή: Μάριος Φραγκούλης (τενόρος), Χριστίνα Πουλίτση (σοπράνο)



Μαέστρος: Jordi Bernàcer

Ορχήστρα: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Μετάκληση: S.K - Lampo Production



Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του Plácido Domingo

https://www.more.com/music/ festival/sf2024-placido- domingo/

JAZZ ON THE HILL



ΣΑΒΒΑΤΟ 13.07



Madeleine Peyroux



Είκοσι χρόνια μετά το διάσημο άλμπουμ της «Careless Love», το οποίο πούλησε μισό εκατομμύριο αντίτυπα, και δέκα χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση στο Sani Festival, η Madeleine Peyroux επιστρέφει στον Λόφο της Σάνης με το πιο τολμηρό έργο της δισκογραφίας της, «Let's Walk». Στο ολοκαίνουριό της άλμπουμ, η καλλιτέχνιδα συνδέει έντεχνα τις jazz, folk και chamber pop μελωδίες, ενώ οι στίχοι της, γεμάτοι συναίσθημα και ειλικρίνεια, αγγίζουν με κατανόηση και διορατικότητα σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της, ως έφηβη, στους δρόμους του Παρισιού, η καταξιωμένη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός πλέον γεμίζει τις μουσικές σκηνές ανά τον κόσμο, εντυπωσιάζοντας τα κοινά με τη χάρη, αλλά και τη στιβαρότητα μίας σύγχρονης Billie Holiday, ενώ οι άλτο χροιές της φέρνουν στο νου τους Leonard Cohen, Tom Waits, Bob Dylan, Hank Williams και Joni Mitchell. «Εκεί που πάνε οι καρδιές και ο νους μας, ας περπατήσουμε, ας κυλήσουμε» ("Where hearts and minds will go, let's walk, let's roll"), λέει η Peyroux στο ομότιτλο κομμάτι του νέου της δίσκου, παροτρύνοντάς μας να αφεθούμε στη μαγευτική φωνή της, το Σάββατο 13 Ιουλίου, στον Λόφο της Σάνης κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μεσογείου.



Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία της Madeleine Peyroux

https://www.more.com/music/ festival/sf2024-madeleine- peyroux/

NTERNATIONAL SOUNDS



ΣΑΒΒΑΤΟ 20.07



Tom Jones



Στις 20 Ιουλίου, το Sani Festival υποδέχεται το είδωλο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τον Tom Jones, για μια μοναδική εμφάνιση στον Λόφο της Σάνης. Με μία καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από έξι δεκαετίες, ο Tom Jones δεν σταματά να μαγεύει τα κοινά με τις διαχρονικές μπαλάντες, τις χορευτικές επιτυχίες και το απαράμιλλο χάρισμά του επί σκηνής, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές και καλλιτέχνες όλων των εποχών. Σε ηλικία 83 ετών, έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και έχοντας συνεργαστεί με εμβληματικούς καλλιτέχνες, όπως ο Stevie Wonder, η Aretha Franklin και ο Ed Sheeran, ο Tom Jones αποδεικνύει ότι η ευελιξία και η διορατικότητά του δεν έχουν όρια, συνεχίζοντας να συνδέει διαφορετικά μουσικά είδη, με τις rhythm και blues χροιές του. Έχοντας λάβει τον τίτλο του «Sir» από τη βασίλισσα Ελισάβετ II το 2006, και με πο λλαπλές βραβεύσεις στα BRIT Awards, ο Tom Jones είναι από τους λίγους καλλιτέχνες παγκοσμίως που ξεκίνησαν την καριέρα τους στην αυγή της σύγχρονης pop μουσικής σκηνής και συνεχίζουν, ακόμη και σήμερα, να την επηρεάζουν με τη δισκογραφική δουλειά και τις live εμφανίσεις τους. Είναι μεγάλη χαρά για το Sani Festival να φιλοξενεί στο φετινό του πρόγραμμα αυτόν τον μοναδικό σούπερ σταρ, ζωντανό θρύλο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας και πιο επιτυχημένο καλλιτέχνη όλων των εποχών.



https://www.more.com/music/ festival/sf2024-tom-jones/

GREEK VARIATIONS



ΣΑΒΒΑΤΟ 27.07



Στον Αιώνα του Μίμη Πλέσσα

με τους Στέφανο Κορκολή, Δημήτρη Μπάση, Σοφία Μανουσάκη



Το φετινό Sani Festival έχει την τιμή να φιλοξενεί ένα ιστορικό μουσικό αφιέρωμα για τον εορτασμό των 100 χρόνων ζωής ενός από τους σημαντικότερους και διεθνώς καταξιωμένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες όλων των εποχών, τον Μίμη Πλέσσα. Γεννημένος το 1924 στην Αθήνα, στο επίκεντρο της τότε πολιτιστικής δημιουργίας, ο Μίμης Πλέσσας ακολούθησε μία μνημειώδη καλλιτεχνική διαδρομή, που ένωσε μουσικά τρεις γενιές Ελλήνων και του χάρισε πολλές διεθνείς διακρίσεις, μαζί με την αγάπη του κοινού. Από τα πρώτα του βήματα ως σολίστ πιάνου στην Ελληνική Ραδιοφωνία, την κατάκτηση του πρώτου βραβείου μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, σε ηλικία μόλις 27 ετών, και την κατάταξή του ως πέμπτος καλύτερος πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα χρόνο αργότερα, μέχρι τη διεθνώς αναγνωρισμένη καριέρα του ως μαέστρος και συνθέτης, ο Μίμης Πλέσσας έχει σημαδέψει την ιστο ρία της ελληνικής μουσικής για σχεδόν έναν αιώνα με το μοναδικό ταλέντο και την αφοσίωση στην τέχνη του. Η μουσική του επένδυση σε πάνω από 100 ταινίες και 70 θεατρικές παραγωγές έχει αφήσει εποχή. Από το συγκινητικό «Ποιος το ξέρει», μέχρι το μαγευτικό «Θα πιώ απόψε το φεγγάρι», οι κινηματογραφικές μελωδίες του Μίμη Πλέσσα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης. Στο μοναδικό αυτό μουσικό ταξίδι στην ανεκτίμητη εκατονταετή παρακαταθήκη του Μίμη Πλέσσα, θα μας οδηγήσουν με τις φωνές και τις μοναδικές ερμηνείες τους, οι σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες Στέφανος Κορκολής, Δημήτρης Μπάσης και Σοφία Μανουσάκη. Το Σάββατο 27 Ιούλιου, ο ειδυλλιακός Λόφος της Σάνης θα γίνει σημείο συνάντησης, «Ένας ουρανός με αστέρια» για «Τόσα Καλοκαίρια».



Ηλίας Καλούδης (πιάνο)

Δημοσθένης Πολυμέρης (ακορντεόν)

Δημήτρης Χουντής (σοπράνο σαξόφωνο)

Νίκος Καρατζάς (κρουστά)

Χρήστος Περτσινίδης (κιθάρα)

Αντώνης Καλαντζάκος (μπάσο)

Γιώργος Παχής (μπουζούκι)

Χρήστος Βιδινιώτης (μπουζούκι)

Γρηγόρης Σιντρίδης (τύμπανα)



Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του Μίμη Πλέσσα

https://www.more.com/music/ festival/sf2024-the-century- of-mimis-plessas/

SOUNDS OF THE WORLD



ΣΑΒΒΑΤΟ 10.08



Gipsy Kings

με τον Tonino Baliardo



Το φετινό πρόγραμμα του Sani Festival κλείνουν οι παγκοσμίου φήμης Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo με ένα συναρπαστικό ταξίδι στην παράδοση της τσιγγάνικης μουσικής. Ξάδερφος του σπουδαίου Manatas De Plata, ιδρυτή και αρχηγό των Gipsy Kings, ο Tonino Baliardo είναι βιρτουόζος κιθαρίστας και καταξιωμένος συνθέτης, γνωστός για κάποιες από τις δημοφιλέστερες επιτυχίες της μπάντας, όπως το «Bamboleo» και το «Djobi Djoba». Εκπροσωπώντας επάξια την τσιγγάνικη μουσική, οι Gipsy Kings έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο και έχουν τιμηθεί με πολλούς χρυσούς, πλατινένιους και διαμαντένιους δίσκους, καθώς και με ένα βραβείο Grammy το 2013 στην κατηγορία Best World Music για το άλμπουμ «Savor Flamenco». Ο Tonino Baliardo έχει επίσης υπογράψει πασίγνωστα κομμάτια, όπως η διασκευή του «Hotel California » για την ταινία «The Big Lebowski» και το τραγούδι «You've Got a Friend in Me» για το «Toy Story III». Η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά των Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo, το άλμπουμ «Renaissance», αναδεικνύει το αστείρευτο ταλέντο τους, με κομμάτια όπως το συγκλονιστικό «Chica Del Sol». Μετρώντας πάνω από τρεις δεκαετίες μουσικής πορείας, ο Tonino δεν σταματά να μαγεύει το κοινό με τη μαεστρία του στην ισπανική κιθάρα, συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας των Gipsy Kings. Από τις μουσικές σκηνές του Glastonbury και μέχρι τον Λόφο της Σάνης στην Χαλκιδική, οι Gipsy Kings εγγυώνται μία μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια και καλή διάθεση, για ένα δυνατό φινάλε κάτω από τα αστέρια.



Tonino Baliardo (ιδρυτικό μέλος των Gipsy Kings) | Benji Baliardo (τραγουδιστής, κιθαρίστας) | Mikeal Baliardo (τραγουδιστής, κιθαρίστας) | Vincent Patrac (τραγουδιστής, κιθαρίστας) | Jean Rey (τραγουδιστής) | Steve Belmonte (ντραμς, κρουστά) | Thomas Potrel (μπάσο) | Cyril Seguy (πλήκτρα)



Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Gipsy Kings

https://www.more.com/music/ festival/sf2024-gipsy-kings- ft-tonino-baliardo/

Προπώληση Εισιτηρίων



Η προπώληση εισιτηρίων του Sani Festival 2024 έχει ξεκινήσει



ONLINE: www.more.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:SYMVOLI Conference & Cultural Management[Βενιζέλου 3, Στοά Λεβή, Τ: +30 2310 433099]



ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: σε όλα τα ξενοδοχεία του Sani Resort





Διαβάστε επίσης



