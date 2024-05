Η τρίτη ταινία «Knives Out» έχει επίσημο τίτλο και τα πρώτα ονόματα στο καστ

Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» είναι ο επίσημος τίτλος της τρίτης ταινίας του Netflix με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ

Μετά την αποκάλυψη για τον τίτλο της τρίτης ταινίας Knives Out του Netflix, «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» που κλείνει το μάτι στο τραγούδι των U2 «Wake Up Dead Man», ήρθε η ώρα να μάθουμε τα πρώτα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του δαιμόνιου ντετέκτιβ Benoit Blanc.

Πρόκειται για τον βραβευμένο με Emmy Josh O’Connor και την Cailee Spaeny. Ο O’Connor έγινε ιδιαίτερα γνωστός από το ρόλο του ως πρίγκιπας Κάρολος στο «The Crown» του Netflix και η Spaeny από το ρόλο της ως Πρισίλα Πρίσλεϊ στην πρόσφατη ταινία «Priscilla» της Σοφία Κόπολα.

Στη σκηνοθετική καρέκλα επιστρέφει ο Ράιαν Τζόνσον, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο της ταινίας.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την ιστορία του τρίτου φιλμ. Η ταινία πρόκειται να ξεκινήσει γυρίσματα τον επόμενο μήνα ενώ η κυκλοφορία της στα σινεμά αναμένεται το 2025.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στo Netflix το 2019 σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Ένα σίκουελ με τίτλο Glass Onion: A Knives Out Mystery, με γυρίσματα και στις Σπέτσες λαμπερό καστ, ήρθε το 2022.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι στη σειρά ταινιών που αποτελεί ένα φόρο τιμής στην Αγκάθα Κρίστι, έχουμε δει ηθοποιούς όπως οι: Kρίστοφερ Πλάμερ, Άνα ντε Άρμας, Τζέιλι Λι Κέρτις, Έντουαρντ Νόρτον, Κέιτ Χάντσον, Κρις Έβανς, Τόνι Κολέτ, κ.ά.



Διαβάστε επίσης





Netflix: Πρώτη ματιά στον νέο «Witcher» του Λίαμ Χέμσγουορθ

H Tζένα Ορτέγκα έφυγε από σειρά του Netflix - Ποια είναι η αντικαταστάτρια της

Netflix: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί η δεύτερη σεζόν του «Squid Game»