Δεν φαντάζεστε ποιο είναι είναι το πιο σπάνιο και ακριβότερο μουσικό άλμπουμ

Το σπανιότερο μουσικό άλμπουμ στον κόσμο θα παρουσιαστεί σε έκθεση στην Αυστραλία

Δεν φαντάζεστε ποιο μπορεί να είναι το πιο σπάνιο και πολύτιμο άλμπουμ στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είναι ένα άλμπουμ τόσο σπάνιο που μόνο ελάχιστοι έχουν ακούσει ποτέ. Τώρα αυτό το άλμπουμ θα εκτεθεί σε Μουσείο της Αυστραλίας και το κοινό θα πάρει μια γεύση από τα αποκλειστικά τραγούδια του.

Ο λόγος για το άλμπουμ «Once Upon a Time in Shaolin» που ηχογραφούσαν κρυφά οι Wu-Tang Clan για έξι χρόνια. Σχεδιάστηκε για να είναι ένα έργο τέχνης και φυλάσσεται σε ένα περίτεχνο ασημένιο κουτί. Αυτό υπάρχει μόνο ένα αντίτυπο του CD!



Για την ιστορία, οι Wu-Tang Clan δημιουργήθηκαν στο Στάτεν Άιλαντ στις αρχές της δεκαετίας του '90 και έφεραν την επανάσταση στο hip-hop για πάντα.

Το άλμπουμ του πρωτοποριακού hip-hop συγκροτήματος είναι το πιο ακριβό που πουλήθηκε ποτέ. Σήμερα, είναι δανεισμένο στο Μουσείο Παλαιάς και Νέας Τέχνης της Τασμανίας (Mona).

Για περισσότερες από 10 ημέρες τον Ιούνιο, το Mona θα φιλοξενεί μικρά πάρτι ακρόασης στα οποία το κοινό θα μπορεί να ακούσει ένα μόνο επιμελημένο δείγμα του άλμπουμ διάρκειας 30 λεπτών, σύμφωνα με το BBC.

Το άλμπουμ αποτελεί μέρος της έκθεσης «Namedropping», η οποία εξετάζει το στάτους, τη φήμη και την «ανθρώπινη αναζήτηση».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, η παραγωγή έγινε στο Μαρακές μεταξύ 2006 και 2013 και σε αυτό συμμετέχουν τα εννέα εν ζωή μέλη του γκρουπ.

Το συγκρότημα ένιωσε ότι η αξία της μουσικής μειώνεται λόγω του διαδικτυακού streaming και της πειρατείας και ήθελε να ακολουθήσει «μια προσέγγιση αναγεννησιακού στυλ 400 ετών στη μουσική, προσφέροντας την ως προϊόν παραγγελίας».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ένα χειροποίητο σκαλισμένο κουτί από νίκελ και ένα δερματόδετο χειρόγραφο που περιέχει στίχους και πιστοποιητικό γνησιότητας - και τον νομικό όρο ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κυκλοφορήσει τα 31 τραγούδια για 88 χρόνια.

Το «Once Upon A Time In Shaolin» δημοπρατήθηκε το 2015. Από τότε, το άλμπουμ-καλλιτεχνικό μανιφέστο άλλαξε αρκετά χέρια, περιήλθε στην κατοχή του πρώην CEO φαρμακευτικής εταιρείας, Μάρτιν Σκρέλι, των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ και τώρα ανήκει στην κολεκτίβα ψηφιακής τέχνης Pleasr.



